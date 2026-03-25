SF spektakl s Ryanom Goslingom najgledaniji je film u Hrvatskoj. U prvom vikendu prikazivanja pogledalo ga je više od 10 tisuća ljudi

"Projekt Spasitelj", SF spektakl o misiji spašavanja čovječanstva imao je tijekom prvog vikenda prikazivanja u Hrvatskoj više od deset tisuća gledatelja i prihod od preko 108.000 eura, uvjerljivo zauzevši prvo mjesto box officea, izvijestio je u srijedu distibuter filma, Jučer.

U središtu te ekranizacije istoimenog bestselera Andyja Weira, autora globalnog hita „Marsovac”, je Ryland Grace, skromni profesor prirodoslovlja koji se probudi sam na svemirskom brodu, bez sjećanja i svjetlosnim godinama udaljen od Zemlje. Postupno otkriva da je dio misije o kojoj ovisi sudbina cijelog čovječanstva i mora pronaći način da spriječi gašenje Sunca i spasi život na Zemlji.

„Projekt Spasitelj nije samo još jedna svemirska avantura. Osim što testira granice znanosti, ljudske otpornosti i kolektivne odgovornosti za budućnost planeta, radnja donosi i emotivnu dimenziju stavljajući fokus na odnos između znanosti i ljudskosti", ističe se u priopćenju. "U središtu priče tako se, uz borbu za opstanak, nalazi i priča o povjerenju, suradnji i neočekivanom prijateljstvu koje se rađa u potpunoj izolaciji”, dodaje se.

Film su režirali Phil Lord i Christopher Miller, poznat po blockbuster ostvarenjima „Spider-Man: Novi svijet” (2018) i „LEGO film” (2014), dok scenarij potpisuje Drew Goddard, nominiran za Oscara za adaptaciju filma „Marsovac”.



Osim u glavnoj ulozi Gosling je i producent filma. Glume još Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub i Lionel Boyce.