Večeras gledamo sina plaćenog ubojice koji se bori protiv nasljeđa kartela nametnutog mu rođenjem

Film "Sujo", meksički kandidat za nagradu Oscar i pobjednik prestižnog Sundance Film Festivala, koji se večeras prikazuje na HRT3,otvara se sjenovitim sjećanjem koje postavlja temelje cijele priče.

Divlji konj gleda u oči nevinog dječaka, dok se u pozadini čuje glas njegova oca: "Stalno bježi". Taj dječak je Josue, budući sicario kartela, a prizor je uvod u neizbježan ciklus nasilja koji će obilježiti život njegova sina, Suja.

Redateljice Astrid Rondero i Fernanda Valadez, autorski dvojac poznat po nagrađivanom filmu "Identifying Features", ne vode nas predvidljivim putem mračne kriminalističke priče. Umjesto toga, stvaraju sanjivu, gotovo mitsku viziju borbe za opstanak, u kojoj su ožiljci prošlosti dublji od bilo koje fizičke rane. Radnja započinje brutalnim činom - Josue, poznat pod nadimkom "Osmi", ubija sina svog šefa, zbog čega i sam biva smaknut, a njegov četverogodišnji sin Sujo ostaje zaključan u očevom automobilu, siroče čiji je život od samog početka u opasnosti.

Sujov spas dolazi u liku njegove tete Nemesije, snažne žene koju mještani smatraju vješticom i koja posjeduje gotovo nadnaravnu vezu s duhovima surove zemlje Michoacána. Ona zna da je Josue mrtav i prije nego što vijest stigne do nje, ugledavši njegovu prikazu kako luta kamenitim krajolikom. Bez previše žaljenja za brutalnim ocem, Nemesia uz pomoć druge tete, Rosalíje, sklapa opasan dogovor s vođom kartela: Sujov život bit će pošteđen pod uvjetom da odraste u potpunoj izolaciji, daleko od grada i bilo kakvog utjecaja vanjskog svijeta. Tako počinje Sujovo djetinjstvo, skriveno u planinskoj kolibi, gdje mu jedino društvo čine teta i rođaci Jai i Jeremy. Kroz objektiv direktorice fotografije Ximene Amann, sivi i surovi krajolik postaje lik za sebe, zloslutno nagovještavajući kako je na takvom mjestu teško procvjetati bilo kakvom životu, a neprestane sjene simboliziraju prijetnju koja se nadvija nad Sujovom sudbinom.

Priča je strukturirana u četiri poglavlja, nazvana po ključnim osobama koje oblikuju Sujov put. Dok odrasta iz dječaka u mladića, kojeg s iznimnom ranjivošću tumači Juan Jesús Varela, izolacija postaje kavez iz kojeg želi pobjeći. Zajedno s rođacima, uspijeva pokrenuti očev sablasni, napušteni automobil, simbol nasljeđa od kojeg ne može pobjeći. Taj čin postaje prekretnica koja ga vodi na put kriminala. Unatoč tetinim naporima, Sujo i njegovi rođaci postaju mule za kartel, prevozeći drogu u nadi da će zaraditi dovoljno novca za bolji život i ostaviti trag koji poručuje: "Postojao sam". Film ne glorificira nasilje; ono se često događa izvan kadra, a fokus je na njegovim posljedicama i psihološkom teretu koji nosi nova generacija, djeca rođena u sjeni smrti. Redateljice su inspiraciju pronašle u radu ubijenog meksičkog novinara Javiera Valdeza, koji je pisao o "kolateralnoj šteti" narko-ratova - o desecima tisuća djece koja su ostala siročad.

U svijetu siromašnih kuća i letargičnog ritma života, modus operandi "obogati se ili umri pokušavajući" preuzima kontrolu. Za Suja i njegove prijatelje, jedini san o boljim domovima i ostavštini ostvariv je kroz prljavi novac kartela. Ova razumljiva, ali tragična želja na kraju prisiljava Nemesiju da donese najtežu odluku. Shvativši da ga više ne može zaštititi, stavlja ga na autobus za Mexico City, pružajući mu posljednju priliku za bijeg. U velegradu, Sujov život postaje dihotomija surovosti i nade. Noću radi iscrpljujuće fizičke poslove na utovaru kamiona kako bi platio najam za sićušnu sobu, dok danju potajno pohađa predavanja na sveučilištu, sanjareći o životu koji nikada nije imao. Ta čežnja za znanjem i promjenom utjelovljuje središnje pitanje filma: može li se čovjek promijeniti?

U tom svijetu kontrasta, Sujo upoznaje profesoricu književnosti Susan, Argentinku koja je i sama pobjegla od nasilja vojne diktature u svojoj domovini. Ona u njemu prepoznaje potencijal i iskrenu znatiželju te mu postaje mentorica, nudeći mu put ka intelektualnom i duhovnom iskupljenju. Čini se da je odgovor na pitanje o promjeni potvrdan, ali redateljice vješto izbjegavaju pojednostavljena rješenja. Prošlost ga sustiže na neočekivan i emocionalno razarajući način kada ga posjete prijatelji iz rodnog kraja, tražeći pomoć koja ga ponovno stavlja pred sudbinski izbor. Njegova odanost obitelji i novostečenom životu stavljena je na kušnju, a kotač povijesti prijeti da ga povuče natrag u svijet iz kojeg je tako očajnički pokušao pobjeći.

"Sujo" je film koji odjekuje snagom američkih vesterna i dubinom klasičnih romana o odrastanju. Njegovo ime, kako su objasnile redateljice, potječe iz mongolske legende o prijateljstvu dječaka i konja, simbolizirajući slobodu i nesalomljiv duh. Kroz osjetljivu izvedbu Juana Jesúsa Varele, čije oči neprestano promatraju i traže, Sujo postaje utjelovljenje borbe između sudbine i slobodne volje.