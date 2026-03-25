Upoznajte Dubrovnik kroz filmsku povijest: Nova aplikacija vodi vas do stvarnih lokacija na kojima su snimani filmovi i serije

Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik predstavila je u srijedu prvu mobilnu filmsku aplikaciju u Dubrovniku "FilmScape Dubrovnik", koja u spoju filmske umjetnosti, kulturne baštine i suvremene tehnologije korisnicima predstavlja bogatu filmsku povijest Dubrovnika.

Ravnatelj Kinematografa Dubrovnik Nikša Konsuo rekao je na konferenciji za novinare da je filmska povijest Dubrovnika starija od sto godina te je iznimno važan svjedok kulture, umjetnosti i života. „Filmskim turistima smo ponudili inovativno i jedinstveno iskustvo. Želimo Dubrovnik učiniti još vidljivijim na svjetskoj filmskoj karti“, rekao je Konsuo.

Ivana Šokčević iz tvrtke Gauss rekla je da aplikacija na četiri jezika i kroz dva operativna sustava omogućuje istraživanje stvarnih lokacija na kojima su snimani filmovi i serije. „Kroz interaktivne rute, detaljne opise scena i zanimljive informacije možete otkriti kako je grad postao kulisa svjetskih poznatih produkcija. Uvrstili smo najposjećenije filmske rute kroz više od stotinu detaljno objašnjenih lokacija te više od 70 filmova i serija, sve popraćeno fotografijama te više od tristo scena. Tako posjetiteljima olakšavamo potragu do njima zanimljivih filmskih priča, a i sami mogu postati dio te priče ako se fotografiraju na tim lokacijama“, izjavila je Šokčević.

Na sadržaju aplikacije, prikupljanju i obradi povijesne građe radili su Hrvoje Ivanković i Ivan Lujo, koji je istaknuo zadovoljstvo što se višedesetljetno istraživanje povijesti filma u Dubrovnika pretočilo u aplikaciju. „Postoji na stotine filmova i scena povezanih s Dubrovnikom i mi smo imali zadatak da sve to prepoznamo, pogledamo i pregledamo, na koncu i pronađemo sve te scene i lokacije. Aplikacija je rad u nastajanju jer se nadam da će filmova i scena biti još“, rekao je Lujo.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dubrovački turistički vodič Matija Singer ocijenio je da su vodiči aplikaciju dobili kao dar za početak turističke sezone. „Aplikacija će biti temelj ciljanih filmskih tura. Znamo koliko je popularna tura „Igra prijestolja“, pa će i tu aplikacija biti glavni dio. Ovo će svakako unaprijediti naš rad“, izjavio je Singer.

„Ovakvi su projekti vrlo važni jer na suvremen i interaktivan način promoviraju dio naše kulturne baštine, omogućujući da bude dostupnija, razumljivija i trajno očuvana za generacije koje dolaze. Ovakvi projekti sumiraju taj dubrovački spoj tradicije i suvremenosti, kulture i inovacije“, rekla je gradska pročelnica za kulturu, baštinu i turizam Julijana Antić Brautović.

Aplikacija „FilmScape Dubrovnik“ razvijena je u sklopu dva milijuna eura vrijednog europskog projekta REEL kako bi se vrednovala audiovizualna baština i interpretirala kroz digitalne alate. Projekt REEL rezultat je prekogranične suradnje s Italijom. Sudjeluje šest partnera, od Barija, Riminija i Venecije do Istre, Rijeke i Dubrovnika, uz dva pridružena partnera Pazin i HAVC.

U sklopu projekta Kinematografi Dubrovnik dobili su 418 tisuća eura, od čega je 80 posto financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 20 posto sredstvima Grada Dubrovnika. Osim razvoja mobilne filmske aplikacije te osmišljavanja i digitalizacije filmskih tura, dio projekta je i skorašnje otvaranje Kuće filma Dubrovnik, s artefaktima iz filmova i serija snimanih na području Dubrovnika, kao i održavanje edukativnog kampa za mlade, što je ostvareno u okviru Dubrovačkog filmskog festivala.