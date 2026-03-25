Život kampera, karaoke i posveta voljenoj ženi: Ususret ZagrebDoxu besplatno pogledajte filmove koji su obilježili prethodna izdanja festivala

Ususret 22. ZagrebDoxu, koji počinje 19. travnja, Surogatkino KIC donosi izbor filmova koji su obilježili prethodna izdanja, presjek različitih autorskih poetika i tema, od toplih i humanih priča o zajedništvu, preko društveno angažiranih filmova, do duboko osobnih ispovijesti.

Program Ususret Doxu otvara u ponedjeljak, 30. ožujka, projekcija filma „Karaoke raj” redatelja Einarija Paakkanena, prikazanog na 19. ZagrebDoxu u programu Happy Dox. "Ovaj dirljivi i pomalo neobični film vodi nas na sjever Finske, gdje karaoke postaju prostor susreta, iscjeljenja i zajedništva. Kroz niz toplih i intimnih priča, film otkriva kako glazba i nastup mogu postati način suočavanja sa samoćom, bolešću i svakodnevnim izazovima", napominje se u najavi.

Za četvrtak, 2. travnja, najavljen je 'neodoljivo optimističan' film „Gdje su djeca bezimena” redateljice Jamillah van der Hulst, prikazan na prošlom izdanju u okviru programa Teen Dox, na kojem je osvojio i Posebno priznanje. "Dojmljivi dokumentarac donosi pogled na živote djece koja odrastaju na ulicama Bangladeša. Kroz njihove priče, ali i rad organizacije koja im pruža podršku, film progovara o teškim uvjetima života, ali i o mogućnosti promjene i nade", ističe se.

Program se nastavlja u ponedjeljak, 13. travnja, projekcijom intimnog, iznimno slojevitog i nježnog filma danskog dokumentarnog majstora i svojevrsnog filmskog pjesnika Jona Banga Carlsena. „Banalnost tuge”, opisan je kao ljubavno pismo i posveta voljenoj ženi u kojoj se prošlost i sadašnjost stapaju u egzistencijalističko i umjetničko impresionističko propitivanje života i smrti.

U četvrtak, 16. travnja, program zatvaraju „Sretni kamperi” Amy Nicholson, koje je publika imala prilike gledati na 20. ZagrebDoxu, također u okviru programa Happy Dox. Film vodi gledatelje u simpatičnu zajednicu uz obalu Virginije, gdje stanovnici kamp-prikolica žive naizgled skromnim, ali ispunjenim životima, a iza stereotipa o životu u kampu otkriva se snažna i povezana zajednica, čiji je način života pred nestankom, suočen s prijetnjom deložacije i gubitkom doma.



Ulaz na sve projekcije je besplatan.