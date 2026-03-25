Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
surogatkino kic

Život kampera, karaoke i posveta voljenoj ženi: Ususret ZagrebDoxu besplatno pogledajte filmove koji su obilježili prethodna izdanja festivala

Sretni kamperi
IMDb
VL
Autor
Hina
25.03.2026.
u 11:53

Program Ususret Doxu otvara „Karaoke raj” redatelja Einarija Paakkanena, a bit će prikazani i „Gdje su djeca bezimena” redateljice Jamillah van der Hulst, „Banalnost tuge”Jona Banga Carlsena te „Sretni kamperi” Amy Nicholson

Ususret 22. ZagrebDoxu, koji počinje 19. travnja, Surogatkino KIC donosi izbor filmova koji su obilježili prethodna izdanja, presjek različitih autorskih poetika i tema, od toplih i humanih priča o zajedništvu, preko društveno angažiranih filmova, do duboko osobnih ispovijesti.

Program Ususret Doxu otvara u ponedjeljak, 30. ožujka, projekcija filma „Karaoke raj” redatelja Einarija Paakkanena, prikazanog na 19. ZagrebDoxu u programu Happy Dox. "Ovaj dirljivi i pomalo neobični film vodi nas na sjever Finske, gdje karaoke postaju prostor susreta, iscjeljenja i zajedništva. Kroz niz toplih i intimnih priča, film otkriva kako glazba i nastup mogu postati način suočavanja sa samoćom, bolešću i svakodnevnim izazovima", napominje se u najavi.

Za četvrtak, 2. travnja, najavljen je 'neodoljivo optimističan' film „Gdje su djeca bezimena” redateljice Jamillah van der Hulst, prikazan na prošlom izdanju u okviru programa Teen Dox, na kojem je osvojio i Posebno priznanje. "Dojmljivi dokumentarac donosi pogled na živote djece koja odrastaju na ulicama Bangladeša. Kroz njihove priče, ali i rad organizacije koja im pruža podršku, film progovara o teškim uvjetima života, ali i o mogućnosti promjene i nade", ističe se.

Program se nastavlja u ponedjeljak, 13. travnja, projekcijom intimnog, iznimno slojevitog i nježnog filma danskog dokumentarnog majstora i svojevrsnog filmskog pjesnika Jona Banga Carlsena. „Banalnost tuge”, opisan je kao ljubavno pismo i posveta voljenoj ženi u kojoj se prošlost i sadašnjost stapaju u egzistencijalističko i umjetničko impresionističko propitivanje života i smrti.

U četvrtak, 16. travnja, program zatvaraju „Sretni kamperi” Amy Nicholson, koje je publika imala prilike gledati na 20. ZagrebDoxu, također u okviru programa Happy Dox. Film vodi gledatelje u simpatičnu zajednicu uz obalu Virginije, gdje stanovnici kamp-prikolica žive naizgled skromnim, ali ispunjenim životima, a iza stereotipa o životu u kampu otkriva se snažna i povezana zajednica, čiji je način života pred nestankom, suočen s prijetnjom deložacije i gubitkom doma.

Ulaz na sve projekcije je besplatan.

Ključne riječi
kultura surogatkino kic besplatna projekcija ZagrebDox film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!