Do kraja tjedna znat ćemo tko će sjediti u novom Kazališnom vijeću HNK Split

U skladu s ovlastima, točnije odredbama Zakona o kazalištima i člancima Statuta Grada, Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, donio je odluku o razrješenju Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Kako doznajemo, još do kraja ovoga tjedna gradonačelnik Šuta donijet će odluku o imenovanju novog Kazališnog vijeća HNK Split u kojem će sjediti pet članova. Bilo bi primjereno i očekivano da budu iz redova kulturnjaka, onih koji stvarno s kulturom imaju veze i koji su apsolutno kompetentni donositi odluke važne za budućnost splitskog teatra. U kojem baš “ne cvjetaju ruže” iako se medijski na sve načine pokušava prikazati kako “nikad bolje bilo nije”.

Valja svakako podsjetiti i da je Šuta razriješio drugo Puljkovo Kazališno vijeće, jer je prvo, koje je također imenovao bivši poteštat, prije godinu dana podnijelo neopozive ostavke. Zašto? Zato što nisu pristali na Puljkove zahtjeve da prihvate Programsko i financijsko izvješće intendanta za 2023. i prvi dio 2024., a nisu mu usvojili ni plan i program rada za sljedeću sezonu. U priopćenju novinarima napisali su: “Zbog puno puta ponovljenih zahtjeva za poštivanje rokova i procedura, usklađivanja i ostvarivanja programa nacionalne kuće kao i zbog nemogućnosti daljnjeg neovisnog obavljanja vijećničke dužnosti, u ovom nam se trenutku ostavka čini jedinim moralnim i ispravnim činom.”

U tom KV-u sjedili su Magdalena Nigoević, Luka Jadrić, Mila Botteri Bulimbašić, Marija Ramljak i Helena Petković. Bivši poteštat potom je izabrao novi KV čiji su članovi bili: Marina Kuzmanić Petreš, Natalija Tafra Bazina, Marin Kuzmić, Igor Vlajnić i Miro Nikolić. Zanimljivo je da je Marina Kuzmanić Petreš tada bila pročelnica Odjela za kulturu Grada Splita.

Dvoje članova KV-a iz redova zaposlenika i umjetnika tvrdilo je, kao i brojni drugi, da je to novo Kazališno vijeće nezakonito jer da nije konstituirano kako zakoni nalažu i da su onda sve njegove odluke protuzakonite. Na kraju su mjerodavni to i utvrdili. U međuvremenu su iz teatra otišli mnogi, od pravnice preko šefice računovodstva do umjetnika, a Opera nema ravnatelja ni v. d. ravnatelja mjesecima. I sada, pitanje svih pitanja u Splitu je: tko će biti novi intendant budući da i vrapci na grani pjevaju kako će Vicko Bilandžić biti smijenjen na jesen. Dok je još uvijek poprilična enigma tko će sjediti u novom Kazališnom vijeću koje će imenovati gradonačelnik Tomislav Šuta, naveliko se kalkulira i spekulira o imenima, odnosno pretendentima za vruću intendantsku fotelju. Uvijek “dobro obaviješteni” tvrde da će postaviti v. d. intendanta iz kuće, dakle iz teatra, a potom raspisati javni natječaj, za koji je navodno zainteresirano nekoliko osoba, među kojima su redatelji, dirigenti, ekonomisti. Vidjet ćemo tko je spreman “žrtvovati” se za teatar.