Bonehead, gitarist Oasisa, povlači se s turneje zbog borbe s teškom bolešću

Paul 'Bonehead' Arthurs, suosnivač i gitarist kultnog britanskog benda Oasis, objavio je kako će morati propustiti nadolazeće koncerte na njihovoj povratničkoj turneji. Razlog je dijagnoza raka prostate, zbog koje mora na liječenje, a vijest je podijelio s obožavateljima putem društvenih mreža.

Prema BBC-ju, Arthurs će zbog terapije propustiti nastupe u Seulu, Tokiju, Melbourneu i Sydneyu, a zasad još nije službeno potvrđeno tko će ga zamijeniti na koncertima.

U emotivnoj objavi na svom Instagram profilu Bonehead je otkrio kako je dijagnozu dobio ranije ove godine, no zahvaljujući dobroj reakciji na početno liječenje, do sada je uspio biti "dio ove nevjerojatne turneje". Zbog potrebe za daljnjim tretmanom, sada je ipak primoran uzeti pauzu.

"Jako mi je žao što propuštam ove nastupe, ali osjećam se dobro i bit ću spreman za povratak na vrijeme za Južnu Ameriku", poručio je 60-godišnji glazbenik, unoseći dozu optimizma u tešku situaciju. Svoju je objavu zaključio izravnom porukom fanovima koji imaju ulaznice za nadolazeće koncerte: "Lijepo se provedite ako idete ovog mjeseca, a mi se vidimo na pozornici u studenom. Bonehead X", napisao je glazbenik koji se 2022. uspješno oporavio od raka krajnika, pokazavši i tada veliku snagu i odlučnost.

Paul 'Bonehead' Arthurs na Principality stadionu u Cardiffu, gdje je Oasis nastupio 4. srpnja ove godine Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Paul 'Bonehead' Arthurs je, uz braću Gallagher, ključna figura u povijesti benda Oasis. Kao ritam gitarist i klavijaturist, bio je jedan od osnivača benda koji je definirao brit-pop scenu devedesetih. Iako je originalno napustio bend 1999. godine, vratio se za nedavno okupljanje, na oduševljenje brojnih obožavatelja diljem svijeta koji su desetljećima čekali njihov povratak na scenu.