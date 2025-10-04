Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'vraćam se u studenom'

Bonehead, gitarist Oasisa, povlači se s turneje zbog borbe s teškom bolešću

Liam Gallagher Performing at Manchester Arena
SH5
VL
Autor
vecernji.hr
04.10.2025.
u 15:10

Paul 'Bonehead' Arthurs, jedan od osnivača kultne grupe Oasis, na društvenim je mrežama objavio kako će morati propustiti nekoliko nadolazećih koncerata turneje zbog dijagnoze raka prostate, no kazao je kako će, nakon terapije, biti spreman za koncerte u Južnoj Americi

Paul 'Bonehead' Arthurs, suosnivač i gitarist kultnog britanskog benda Oasis, objavio je kako će morati propustiti nadolazeće koncerte na njihovoj povratničkoj turneji. Razlog je dijagnoza raka prostate, zbog koje mora na liječenje, a vijest je podijelio s obožavateljima putem društvenih mreža. 

Prema BBC-ju, Arthurs će zbog terapije propustiti nastupe u Seulu, Tokiju, Melbourneu i Sydneyu, a zasad još nije službeno potvrđeno tko će ga zamijeniti na koncertima.

U emotivnoj objavi na svom Instagram profilu Bonehead je otkrio kako je dijagnozu dobio ranije ove godine, no zahvaljujući dobroj reakciji na početno liječenje, do sada je uspio biti "dio ove nevjerojatne turneje". Zbog potrebe za daljnjim tretmanom, sada je ipak primoran uzeti pauzu.

"Jako mi je žao što propuštam ove nastupe, ali osjećam se dobro i bit ću spreman za povratak na vrijeme za Južnu Ameriku", poručio je 60-godišnji glazbenik, unoseći dozu optimizma u tešku situaciju. Svoju je objavu zaključio izravnom porukom fanovima koji imaju ulaznice za nadolazeće koncerte: "Lijepo se provedite ako idete ovog mjeseca, a mi se vidimo na pozornici u studenom. Bonehead X", napisao je glazbenik koji se 2022. uspješno oporavio od raka krajnika, pokazavši i tada veliku snagu i odlučnost. 

Oasis reunion
Paul 'Bonehead' Arthurs na Principality stadionu u Cardiffu, gdje je Oasis nastupio 4. srpnja ove godine
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Paul 'Bonehead' Arthurs je, uz braću Gallagher, ključna figura u povijesti benda Oasis. Kao ritam gitarist i klavijaturist, bio je jedan od osnivača benda koji je definirao brit-pop scenu devedesetih. Iako je originalno napustio bend 1999. godine, vratio se za nedavno okupljanje, na oduševljenje brojnih obožavatelja diljem svijeta koji su desetljećima čekali njihov povratak na scenu.

Ključne riječi
kultura glazba turneja Paul Bonehead Arthurs bend oasis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ansambl LADO koncert "VODE"
rođendanska izvedba ansambla lado

Koncert "VODE" povezuje prirodnu i kulturnu baštinu s pitanjem ekologije

Koncert “VODE”, kojim Ansambl LADO slavi 76. godina svog djelovanja te čija će se premijera održati 20. listopada u Lipiku, donosi najljepše od hrvatske plesne i glazbene tradicije. Ova izvedba posvećena je povezanosti čovjekove kulturne i prirodne baštine te donosi priču o tome kako su se rijeke, jezera i more, oblikovavši živote naših predaka, trajno utkale u bogatu kulturnu baštinu

Gitaristička jazz elita

Izmislio je sviranje gitare tehnikom pijanista, klanjao mu se Dizzy Gillespie, a slušat ćemo ga u Zagrebu

Stanley Jordan, jedan od najinovativnijih gitarista današnjice koji je kroz desetljeća stvarao fuziju jazza, bluesa, rocka i klasične glazbe, a poznat je po revolucionarnoj dvostrukoj tapping tehnici sviranja, 17. listopada nastupa u Zagrebu. Časopis Guitar World svrstao ga je na 5. mjesto liste 40 najutjecajnijih gitarista od 1980. godine, osvajač je Grammyja, a danas aktivno promiče i glazbenu terapiju i njezinu primjenu u liječenju i obrazovanju

Učitaj još