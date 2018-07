Blueseri nas podsjećaju da Novalja nije samo Zrće

Iako posljednjih desetak godina sinonim za zabavu na festivalima elektroničke glazbe, Novalja ima i rokersko naličje. Pomalo prkoseći turističkom mainstreamu u tom mjestu na Pagu, udruga rokera Novalje, nazvana Uragan, organizira ljetni blues i rock festival usred Novaljskog polja, na imanju osnivača udruge Ivana Perišića, negdje na pola puta od grada do Zrća.

Rock in the Fields dvodnevna je glazbena manifestacija na kojoj su prošle godine nastupili pulski bend Messerschmitt, slovenski Prismojeni profesorji bluesa i splitski In Roots. Ovogodišnje headlineri predvođeni su talijanskim multiinstrumentalistom Frankom Getom, koji je glazbenu karijeru počeo 1979. godine te ima više od 30 godina rokerskog staža, 13 albuma i brojne nastupe među kojima i onaj na festivalu Light of Day koji u New Jerseyu organizira Bruce Springsteen.

Na festivalu će ove godine nastupiti i austrijski orguljaš Raphael Wressnig, a od hrvatskih bandova tu je Combo, koji u svojem Zadru ima kultni status, zatim Harpoon Blues Band iz Splita, koji vodi izvrsni usnoharmonikaš i pjevač Predrag Lovrinčević te istrijanski Barbari na čelu s Barbarom Munjas, nekadašnjom pjevačicom Gustafa.