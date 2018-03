Uskoro raspisivanje natječaja za direktore predstavništva HTZ-a u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Švedskoj i Kini

U Rovinju je održana 33. sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice na kojoj su članovi vijeća usvojili prijedloge odluka o marketinškim suradnjama s Lonely Planetom i TripAdvisorom, kao i marketinške te PR aktivnosti u sklopu projekta „Sportska Hrvatska“. Članovi vijeća usvojili su i prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za rukovodeća radna mjesta u predstavništvima HTZ-a na tržištu Austrije, Češke, Kine, Mađarske, Slovenije, Slovačke i Švedske. Sjednicu je vodio ministar turizma Gari Cappelli uz prisustvo direktora HTZ-a Kristjana Staničića.

Direktor Staničić naglasio je važnost ključnih marketinških aktivnosti u daljnjem pozicioniranju Hrvatske na stranim emitivnim tržištima. „Današnji procesi promocije i brendiranja u turizmu zahtijevaju visok stupanj proaktivnosti, profesionalnosti, kreativnosti i inovativnosti. Upravo u tu svrhu tijekom provedbe ključnih promotivnih aktivnosti surađujemo s globalno prepoznatljivim i utjecajnim partnerima poput Lonely Planeta ili TripAdvisora“, zaključio je direktor Staničić, dodavši kako je siguran da će odlične rezultate polučiti i danas usvojene aktivnosti.

„Potražnja za Hrvatskom nikad nije bila veća, a to potvrđuju i najave sa svih najvećih turističkih sajmova i tržišta prema kojima se već rade rezervacije za Hrvatsku za 2019. godinu. Iznimno me veseli što osim na našim tradicionalnim tržištima sve veći interes bilježimo na dalekim tržištima koja će sasvim sigurno uz daljnje otvaranje novih aviolinija činiti puno značajniji segment ukupnog turističkog prometa. Vjerujem da će se to osim kroz povećanje turističkog prometa pozitivno odraziti i na nastavak rasta ostvarenih prihoda te nastavak investiranja u hrvatski turizam“, istaknuo je ministar Cappelli.

Natječaji za direktore predstavništava u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Švedskoj i Kini

Članovi Turističkog vijeća usvojili su odluku o raspisivanju natječaja za rukovodeća radna mjesta u predstavništvima u kojima ugovori o radu rukovodećih osoba istječu u 2018. godini, odnosno na tržištima Austrije, Češke, Slovenije i Švedske. Natječaj će obuhvaćati rukovodeća radna mjesta u predstavništvima na tržištu Mađarske i Slovačke, ali i na tržištu Kine sa sjedištem u Šangaju gdje se otvara ured HTZ-a u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom.

Foto: Promo

Direktor Staničić naglasio je kako očekuje velik broj kvalitetnih prijava za rukovodeća radna mjesta u predstavništvima Hrvatske turističke zajednice. „Vjerujem kako ćemo putem uskoro raspisanog natječaja doći do najboljih kandidata koji će svojim radom dati snažan i pozitivan doprinos budućim kretanjima hrvatskog turizma. Krajnji cilj su novi, inovativni i zanimljivi prijedlozi iz kojih će biti jasno vidljive buduće aktivnosti predstavništva, odnosno doprinos u ostvarenju strateških ciljeva hrvatskog turizma“, zaključio je direktor Staničić. Natječaji za navedena tržišta biti će raspisani u roku od 30 dana od dana usvajanje ove odluke.

Usvojeni marketinški projekti

Marketinška suradnja s Tripadvisorom uključuje integraciju sadržaja, slika i videa na portalu, ali i oglašavanje kroz multiclick banere. Riječ je o vodećem svjetskom turističkom portalu za planiranje putovanja i rezervaciju smještaja koji djeluje u 49 zemalja i koji pokriva više od 7 milijuna smještajnih jedinica, atrakcija i restorana svijeta. Portal na mjesečnoj bazi ostvaruje 455 milijuna posjetitelja te sadrži više od 570 milijuna recenzija. Lonely Planet predstavlja jedan od vodećih svjetskih turističkih medija koji ima preko 100 milijuna posjetitelja i više od 500 milijuna pregleda stranice godišnje. Suradnja s Lonley Planetom uključuje kreiranje personaliziranih „mikro web stranica“ i sadržaja unutar Lonely Planet portala s originalnim promotivnim videozapisima putovanja. Svaki sadržaj će se dijeliti putem društvenih mreža, a nakon završetka kampanje objavljeni sadržaji trajno ostaju prisutni na stranici.

Odobrena su i sredstva za provedbu projekta „Sportska Hrvatska“ koji podrazumijeva posebne oblike marketinške i PR suradnje u sklopu vrhunskih sportskih projekata i događanja putem kojih će se pozitivno utjecati na pozicioniranje Hrvatske kao atraktivne cjelogodišnje turističke destinacije, kao i na jačanje nacionalnog turističkog brenda. Poziv za iskazivanje interesa za provedbu projekta „Sportska Hrvatska“ bio je objavljen od 1. do 12. veljače 2018. godine, a odlukom Turističkog vijeća odobrena je suradnja na međunarodno prepoznatljivim projektima i događanjima, među kojima su Tour of Croatia, ATP Croatia Open Umag, Pannonian Challenge, Downhill UCI MTB Svjetski kup, WTA Croatia Bol Open, KHL Medveščak, itd.

Dodajmo kako se nakon sjednice Turističkog vijeća održava 7. sjednica Sabora HTZ-a, na kojoj će članovi raspravljati o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem HTZ-a te o Godišnjem financijskom izvješću i Izvješću o ostvarenju Programa rada HTZ-a za 2017. godinu.