U Šangaju se ugovore poslovi vrijedni 50 milijardi dolara, koliko će uzeti hrvatske tvrtke

Na najvažnijem kineskom međunarodnom uvoznom sajmu China International Import Expo (CIIE), koji se održava u Šangaju do 10. studenog po prvi put hrvatsku gospodarsku i turističku ponudu predsatvljaju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska turistička zajednica.

Uz nastup na sajmu ITB China na kojem smo sudjelovali u svibnju ove godine i osvojili nagradu za hrvatski turizam, ovo je naše drugo veliko predstavljanje na nama iznimno važnom kineskom tržištu u ovoj godini. U dosadašnjem dijelu godine iz Kine nam je stiglo 24 posto više gostiju čime je ta zemlja zauzela drugo mjesto top dalekih tržišta s kojih se u Hrvatskoj ostvaruje najveći turistički promet.

Prema Chinese National Tourism Administration očekuje se kako će u 2020. u inozemstvo putovati oko 200 milijuna Kineza pa očekujemo rast potražnje prema Europi i Hrvatskoj - kazao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, naglasivši kako su u ovoj godini 483 kineska turistička agenta uspješno završila on line trening o hrvatskoj kulturnoj, prirodnoj, gastronomskoj i pustolovnoj turističkoj ponudi.

Foto: HTZ

Na ovogodišnjem CIIE sajmu, na kojem sudjeluje preko 150.000 kineskih i stranih kupaca uz izlagače iz više od 100 zemalja i regija svijeta, danas je u sklopu hrvatskog nacionalnog paviljona održan „Croatia day“, susret hrvatskih tvrtki s brojnim kineskim partnerima. Obilježavanju hrvatskog dana na sajmu prisustvovali su Veleposlanik RH u NR Kini Dario Mihelin te državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić.

- Kinesko tržište više nije rezervirano samo za najhrabrije, vrata kineskog tržišta otvorena su za cijeli svijet, a to je prilika koju ne smijemo propustiti. I ovaj sajam dokaz je da se Kinezi okreću uvozu i smanjenju trgovinskog suficita i važno je da smo ovdje kontinuirano prisutni. Naš izvoz u Kinu samo lani je rastao za 25 posto, što je dokaz da možemo konkurirati na ovako velikom tržištu. Na krilima ovih dobrih pokazatelja, ali i dobrih političkih odnosa, vrijeme je za još konkretnije rezultate - komentirao je je Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore koja je jučer organizirala i Hrvatsko-kineski gospodarski forum u zajedničkim prostorijama HGK i HTZ-a, koje će od sada biti na raspolaganju i hrvatskim tvrtkama zainteresiranima da se okušaju na kineskom tržištu.- Prošlogodišnji CIIE sajam nadmašio je očekivanja, ugovoreni poslovi dosegli su vrijednosti 50,8 milijardi dolara, stoga se nadamo se da će se i naše tvrtke izboriti za svoj dio kolača - zaključuje Burilović.

Foto: HTZ

Predsjednik HGK posjetio je hrvatske tvrtke koje izlažu na sajmu: Degenija, Intereuropa, Megajoule, AMP Net.

- Kina je jedno od najatraktivnijih tržišta koje za Podravku predstavlja velik budući potencijal. Za sad smo prisutni ovdje, ali imamo velik prostor za napredak. Inicijative gospodarske diplomacije ovakvog oblika Podravka je uvijek podržavala. Prisutnost na sajmu CIIE prilika je za održavanje i produbljivanje postojećih poslovnih kontakata na ovom velikom tržištu. U posljednje dvije godine Podravka je promijenila poslovni model obrade tržišta Kine te smo nedavno ponovno prisutni u Šangaju putem suradnje s distributivnim partnerom, a radimo i na projektima razvoja suradnje u budućem periodu - kaže Vedran Kelek, direktor Podravke za nova tržišta.

Inače, ovogodišnje izdanje CIIE sajma drugo je po redu, a njegovo osnivanje i prvo prošlogodišnje izdanje predstavlja značajan potez kineske vlade u liberalizaciji i otvaranju tržišta, koje je drugo u svijetu po uvozu, a vodeće po potrošnji. Najveći kineski uvozni sajam održava se na lokaciji National Exhibition and Convention Centra u Šangaju i to na prostoru od gotovo 300 tisuća četvornih metara. S obzirom na to da je Kina najmnogoljudnija zemlja svijeta te stoji uz bok SAD-u kao svjetski gospodarski div, kineska vlada ulaže iznimne napore kako bi CIIE postao nezaobilazno okupljanje u kalendaru događanja na međunarodnoj razini. Posebna vrijednost CIIE sajma leži u brojnim poslovnim sastancima, sastancima na visokim političkim i diplomatskim nivoima, predstavljanju gospodarskih i turističkih potencijala različitih zemalja