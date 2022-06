Studenac završio s preuzimanjem Lonie i sada ima više od 1000 trgovina

Završeno je preuzimanje kutinske Lonie, čime bi Studenac u ovoj godini mogao postati jedan od šest najjačih maloprodajnih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj. A s 300 trgovina Lonie u šest županija te 1400 zaposlenika – prvi je u Hrvatskoj prešao i brojku od 1000 trgovina, čulo se na današnjoj konferenciji za medije.

Lonia je četvrti trgovački lanac kojega je Studenac preuzeo od početka ove godine, nakon dubrovačkog Pema, Korduna i pulskog Duravita – i sa 768 milijuna kuna prihoda u lanjskoj godini najveći do sada. Od kada je Studenac preuzeo poljski fond Enterprise investors, u portfelju omiškog trgovca od 2018. završili su, naime, i Istarski supermarketi, zadarski Sonik te biogradska Bure trgovina. Idućih mjeseci slijedi integracija trgovina Lonie u sastav Studenca, promjena vizualnog identiteta trgovina i uvođenje brenda Studenac.

Prisutnost Lonie u Zagrebu i kontinentalnoj regiji prepoznata je kao značajna prednost za daljnji rast kompanije. No, iz Studenca ističu kako će i sada, kao i u dosadašnjim integracijama, zadržati sve prednosti koje imaju kupci i zaposlenici lanca Lonia, uz nadogradnju na moderne procese, pogodnosti za zaposlenike te ponudu proizvoda i usluga Studenca. Istodobno se nastavlja dalji razvoj pokretanjem centra izvrsnosti Studenac Digital za najnaprednije korištenje analitike i upravljanje podacima jer je digitalna transformacija strateški smjer kompanije za još jedan korak bliže kupcu i povećanje učinkovitosti poslovanja, istaknuto je.

- S više od 1000 prodavaonica Studenac je prvi maloprodajni lanac u Hrvatskoj koji je došao do te čarobne brojke. To ujedno znači da smo u posljednje tri godine gotovo utrostručili svoju prodajnu mrežu i sada smo snažno prisutni u gotovo svim županijama diljem Hrvatske i u Zagrebu. Istovremeno, Studenac ima najveći tržišni udio kada govorimo o takozvanom proximity formatu, odnosno malim prodavaonicama koje su kupcima nadohvat ruke i nude sve ono što im je bitno - rekao je Michal Senczuk, predsjednik uprave Studenca.

Na upit je li im poželjan i neki veliki "igrač" s hrvatskog tržišta, Senczuk kaže kako oni imaju drugačije poslovne modele s kojima ne bi bilo zadovoljni. Na hrvatskom je tržištu još puno potencijala za akvizicije baš u smjeru "proximity formata". Ubrzani rast u kratkom vremenu, akvizicijama i organski, na našim se prostorima, uvjereni su u Studencu, još nikad nije dogodio.

Od 2018. do danas Enterprise Investors fond u Studenac uložio više od 260 milijuna eura to uključuje ulaganja u razvoj poslovanja, kapitalna ulaganja i akvizicije, koje su same iznosile više od 120 milijuna eura. Uz organski rast, prodajna mreža akvizicijama se povećala za još 595 prodavaonica.

S ciljem da ove godine dosegnu pro-forma prihode od 500 milijuna eura i uđu u Top 6 maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj, Studenac će u narednom razdoblju posebnu pažnju usmjeriti na digitalizaciju poslovanja. Naime, sustavnom analizom i korištenjem podataka Studenac će odgovoriti na specifične potrebe kupaca i poboljšavati ponudu, od personaliziranih promocija do potpuno lokaliziranog

asortimana. Posljedica je to društvenih i gospodarskih trendova, poput promjena u navikama s fokusom na zdravu hranu, ubrzanog tempa života i potrebom za To Go ponudom te osjetljivosti kupaca na trošak potrošačke košarice zbog rastuće inflacije i drugih ekonomskih uzroka. Industrija robe široke potrošnje stoga mora kupcu u pravom trenutku ponuditi ono što on traži i po odgovarajućoj cijeni.

- Digitalna transformacija je strateški smjer kako bismo napravili još jedan korak bliže kupcima, ali i povećali učinkovitost cjelokupnog poslovanja. Naime, Studenac već sada u svom inovativnom proximity formatu nema izravnu konkurenciju, a intenzivno ćemo nastaviti obogaćivati ponudu prema specifičnim potrebama kupaca. Primjerice, sada u više od 300 prodavaonica imamo iznimno traženu To Go ponudu i svježe pečene pekarske proizvode, a pokrenuli smo i gastro odjel naziva Bistro sa svježe pripremljenim gotovim jelima. Istovremeno, ostajemo fokusirani na kvalitetnu ponudu proizvoda i suradnju s domaćim dobavljačima. Naime, kao kvartovska trgovina jedinstvenog proximity formata, naša strategija rasta ostaje utemeljena na ispunjavanju potreba lokalnih kupaca - istaknuo je Dragan Baškarad, član uprave za operativne poslove u Studencu.

Podsjetimo, trgovački maloprodajni lanac Studenac kao kompanija posluje od 1991. godine. Kasnih 90-ih proširio je poslovanje otvaranjem veleprodajnog skladišta u Dućama i nekoliko maloprodajnih trgovina u Omišu. Na današnji Studenac, trgovinu-susjed koja pogodnostima za kupce dosljedno prati svjetske trendove, najviše je utjecala 2018. kada počinje transformacija poslovanja popraćena akvizicijama i organskim rastom. Preuzimanjem Istarskih supermarketa i Sonika 2019. lanac jača svoju poziciju i posluje duž cijele jadranske obale. Status utvrđuje 2021. preuzimanjem lanca Bure Trgovina, a važan poslovni iskorak iste godine čini otvaranjem prvih prodavaonica u Zagrebu. Dodatno, u 2022. Studenac preuzima Pemo, Kordun, Duravit i lanac Lonia te je sada prisutan u 16 županija i Zagrebu.