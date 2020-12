Ryanair ograničava glasačka prava dioničara izvan EU-a

Irski zračni prijevoznik Ryanair u utorak je potvrdio da će od 1. siječnja iduće godine ograničiti glasačka prava dioničara izvan EU-a kako bi ostao u potpunom vlasništvu onih iz EU-a i zadržao sve licence i letačka prava u Uniji.

Plan ograničavanja glasačkih prava britanskih dioničara zrakoplovna je tvrtka odobrila prošle godine, a podliježe uvjetima konačnog sporazuma o odnosima Britanije s Europskom unijom nakon brexita, koji je dogovoren prošlog tjedna.

Prema propisima EU-a, Ryanair mora biti u većinskom vlasništvu i pod kontrolom dioničara iz EU-a, što bi u slučaju brexita bez dogovora moglo doći pod znak pitanja pa bi kompanija mogla izgubiti dozvolu za letenje u EU, stoji na stranici Ryanaira. Britanski će dioničari zato izgubiti glasačka prava a ako odluče prodati dionice, kupac će moći biti samo iz EU-a, dodaje se.

Irski zračni prijevoznik objavio je u veljači da je u 55-postotnom vlasništvu dioničara iz EU-a dok su dioničari sa sjedištem u Britaniji u to vrijeme kontrolirali oko 20 posto dionica, podsjeća Reuters.

Kompanija je danas najavila da će dioničarima iz zemalja izvan EU-a poslati obavijest, "konkretno navodeći da imatelj odnosno imatelji takvih dionica neće imati pravo prisustvovati, govoriti ili glasovati ni na jednoj glavnoj skupštini dioničara tvrtke".

"Te će odluke ostati na snazi sve dok uprava ne utvrdi da vlasništvo i kontrola nad tvrtkom više nisu takvi da predstavljaju rizik za dozvole zračnog prijevoznika koje imaju tvrtkini ogranci", dodaje se u priopćenju.

Državljanima Ujedinjenog Kraljevstva, kao i svima ostalima koji nisu državljani EU-a, neće biti dopušteno stjecanje redovnih dionica, stoji nadalje u priopćenju Ryanaira.