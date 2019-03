Pixsell se kvalitetom fotografija probio do svjetskih medijskih divova

Pixsell je u 10 godina postojanja postao najveća hrvatska fotografska i videoagencija, u stalnom angažmanu ima 40-ak fotoreportera i više od 400 suradnika u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Agencija je nastala iz želje da se materijali koje su snimili fotoreporteri Večernjeg lista i 24sata plasiraju na domaće i inozemno tržište, pa su te dvije redakcije osnovale Pixsell.

U agenciju su dvije godine nakon osnivanja prešli i svi fotoreporteri Večernjeg lista i 24sata, počela se širiti mreža inozemnih partnerskih fotoagencija i Pixsell je snažno iskoračio na hrvatsko tržište. O prvom desetljeću Pixsella i planovima za daljnji razvoj agencije, govori Renato Ivanuš, član uprave i direktor tvrtke Pixel Media, u čijem sastavu djeluje i najveća domaća fotoagencija. Danas, kaže Ivanuš, nema važnijeg društvenog, političkog, gospodarskog, sportskog ili zabavnog događaja u Hrvatskoj koji ne snime fotoreporteri Pixsella, a osim fotografija, postali su i značajan proizvođač videomaterijala.

– Svi bitniji mediji u Hrvatskoj naši su korisnici, od tiskanih izdanja preko televizija do internetskih portala – napominje.

Hrvatsku ste pokrili. Planirate li širenje?

Širenje u regiju dio je naše strategije. Već imamo po jednog stalnog fotoreportera u Beogradu i Sarajevu. Upravo intenzivno tražimo potencijalne suradnike u većim gradovima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Cilj nam je da u tim zemljama imamo pokrivene sve najvažnije događaje kako bismo našim korisnicima osigurali i taj sadržaj. Željeli bismo, kada proširimo mrežu suradnika mi na susjedne zemlje, napraviti i čvršće partnerstvo s nekom od jakih međunarodnih agencija od kojeg bismo imali koristi i mi i ta agencija. No, to se neće dogoditi preko noći.

Fotografije Pixsellovih fotoreportera mogu se vidjeti i na stranicama moćnih svjetskih novina i internetskih portala poput britanskih Daily Maila ili The Suna, njemačkih Der Spiegela ili Bilda, španjolskih najvećih sportskih novina Marca i brojnih drugih.

Od početka Pixsella radi se na povezivanju s inozemnim fotoagencijama i u tome smo vrlo uspješni. Trenutačno surađujemo s 40-ak uglednih svjetskih agencija čiji sadržaj distribuiramo u Hrvatskoj i susjednim državama, a preko kojih istodobno naš sadržaj dolazi do inozemnih medija. Među ostalim tu su svjetski divovi poput Reutersa, kineske Xinhue, koja sve više osvaja svjetsko tržište, njemačkog DPA i brojnih drugih agencija specijaliziranih za specifične vrste sadržaja poput mode, sporta, arhivskih i stock fotografija...

I sve je to dostupno vašim klijentima?

Tako je. Za naše klijente osmišljavamo pakete koji uključuju fotografije i videomaterijal prema njihovim potrebama i interesima njihovih korisnika. Sve im možemo “iskrojiti” po mjeri. A zbog naših veza s vanjskim agencijama, osiguravamo im konkurentne cijene.

Je li vam produkcija tzv. news foto i videosadržaja te suradnja s inozemnim agencijama dovoljna za stabilno poslovanje?

Pixsell i dalje temelj stabilnosti ima u Večernjem listu i 24sata koji su, uz to što su naši osnivači, i naši najveći korisnici. Trudimo se, međutim, da što više prihoda osiguramo od drugih klijenata na tržištu. Dio tog prihoda dolazi od distribucije tzv. news sadržaja i dovoljno je da pogledate značajne hrvatske medije i vidjet ćete da gotovo svi koriste naše fotografije. Uvjeren sam da su zapaženi potpis naših fotoreportera i Pixsella u najgledanijim domaćim televizijskim informativnim emisijama. A drugi dio, koji posljednjih godina brzo raste, osiguravamo brojnim snimanjima za klijente koji ne dolaze iz medijskog biznisa.

Možete li reći nešto konkretnije o tim “nenovinarskim” snimanjima?

Tu bi se mogla iskoristiti ona pomalo ofucana rečenica da jedna fotografija vrijedi više od tisuću riječi. Važnosti fotografskih i videomaterijala svjesni su svi u medijima, a još više oni izvan medijskog biznisa. Svi koji se bave bilo kojom vrstom biznisa trebaju kvalitetne fotografije i videomaterijal kako bi javnosti, potencijalnim klijentima ili partnerima zorno pokazali što i kako rade ili proizvode. I činjenica je da se to može pokušati snimiti i amaterskom opremom, pa to može napraviti bilo tko koristeći i pametni telefon. No, na kraju će se iz aviona vidjeti da je te fotografije snimio amater mobitelom. A to jednostavno nije ni izdaleka dovoljno za pravu promociju bilo kojeg biznisa. Fotoagencija je, s druge strane, skup pogon zbog profesionalaca koji snimaju, ali i opreme koju svaki dan imaju u rukama. Svaki Pixsellov fotoreporter na teren izlazi s opremom vrednijom od 100.000 kuna. Jedino spoj kvalitetne opreme i kvalitetnog profesionalca može dati rezultat kakav je potreban našem klijentu. I potražnja za tim našim uslugama sve više raste.

Snažnije ste se posvetili i studijskim snimanjima?

Lani smo otvorili novi studio koji bih opisao kao najmoderniji i najopremljeniji srednje veliki studio u Zagrebu. Odlučili smo uložiti i u njegovo opremanje kao bismo imali prostor u kojem ćemo moći snimati za potrebe redakcija, ali smo istodobno odmah uočili i tržišni potencijal za snimanje poslovnih portreta. Upravo smo lansirali i tu uslugu pa klijenti kod nas mogu dobiti snimanje vrhunskih hrvatskih fotografa-portretista kojem prethode usluge vizažista uz beauty obradu fotografija nakon snimanja. Sve se to odvija u našem studiju. Naravno, ako klijent tako želi, naš fotoreporter može doći bilo gdje i odraditi posao.

Tko su neki od Pixsellovih klijenata izvan medijskog biznisa?

Pixsellovi fotoreporteri snimaju za potrebe Coca-Cole, Ine, Jyska, British American Tobacca, Jamnice, Croatia osiguranja, Franka, Spara, Lidla, Končara, Huaweija, Peveca, Ubera, Zagrebačkog holdinga, A1, Valamara, Kauflanda i mnogih drugih. Ponosimo se što su tako velike i značajne kompanije odabrale upravo Pixsell, ali se isto tako ponosimo što surađujemo i s brojnim manjim tvrtkama, poduzetnicima i obrtnicima.