Pan parket stipendirat će u Orahovici razred drvodjelaca

Bilo da je u pitanju klik-parket, koji su prvi počeli proizvoditi u Hrvatskoj, ili pak najnoviji hit ručno rađeni hrastov parket divovskih dimenzija 28x240 cm, koji u maloprodaji stoji 180 eura po kvadratu, Pan parket iz Orahovice trenutačno je jedna od najtraženijih hrvatskih parketarskih tvrtki na inotržištima.

Više od 95% proizvodnje te tvornice u vlasništvu Daniela Smiljanića danas čini izvoz u Argentinu, SAD, Iran, Kosovo, Kinu, Njemačku, Južnu Koreju, Albaniju..., a prva narudžba hrastovih parketa ovih dana putuje i za Vijetnam, koji je njihov parket “otkrio” na nedavnom sajmu u Šangaju.

Otac se iselio, sin se vratio

Sin gastarbajtera iz Čačinaca, rođen u Njemačkoj, 2003., nije ni sanjao da će povratkom u RH i otvaranjem pogona u prostoru nekadašnje tvornice parketa, koju je svojedobno zastupao njegov otac u Njemačkoj, postati najveći proizvođač gotovih parketa u državi. Jednostavno mu se, govori, pružila prilika za biznis. No nije kupio tvornicu u stečaju za kunu, već je dvije godine radio u unajmljenom prostoru, a potom od tadašnje Hypo banke kupio njezine nekretnine i pokretnine. Tvornica sa 17 radnika u prvom je mjesecu poslovanja izradila 2000 m2 parketa, a danas ima 140 zaposlenih i proizvodi 50.000 kvadrata mjesečno, koji krase luksuzne hotele, vile i jahte diljem svijeta. Od dubrovačkog Excelsiora i hotela Lošinj do austrijskih Alpa gdje Smiljanićev parket krasi čak i zidove i stropove Smaragd Resorta, koji je prije nekoliko godina proglašen najboljim dizajnerskim hotelom.

– Proizvođači parketa najozbiljniji su i najprepoznatljiviji dio drvoprerađivačke industrije izvan granica RH – kaže Smiljanić. No s oporavkom i ulaganjima u tržište nekretnina i u Hrvatsku su stigla bolja vremena za industriju, ne samo za parketare nego i za proizvođače namještaja. Bilo bi puno lakše kad bi u proizvodnji bili zastupljeniji trešnja, javor, jasen, bukva, orah... No najnoviji trendovi najviše vole hrastove seljačke podove, dvoslojne i troslojne parkete, no u nas nema dovoljno sirovine pa se hrast nabavlja i s vanjskih tržišta.

Sirovine nema dovoljno

– Pan parket je lani 69% hrasta kupio izvan RH, a čini 90% naše ukupne proizvodnje – kaže Smiljanić, ističući kako se domaća proizvodnja ne može oslanjati samo na sirovini hrvatskih šuma.

Tvornica je trenutačno na 60% proizvodnje od potencijalnih milijun kvadrata parketa, no kontinuirano raste, iako u drvnoj industriji do povrata sredstava, od kupnje trupaca do proizvodnje parketa, prođe i 7-8 mjeseci. Još samo kad bi se našlo kvalificirane radne snage, ističe Smiljanić, pa je ideja da Pan parket u suradnji s gradom Orahovicom i Virovitičko-podravskom županijom od iduće školske godine uvede jedan srednjoškolski razred drvodjelaca, drvnih tehničara, koje će i stipendirati kako bi se došlo do školovanih kadrova i novih proizvoda.