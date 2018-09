Ne posuđujte novac od poznanika, iskoristite akciju "Posudi 4000 – vrati 4000!"

Kada vam je novac hitno potreban, često ne razmišljate dugo, već odmah posegnete za brojevima telefona i zatražite ga od obitelji, rodbine i prijatelja, ili u najgorem slučaju - od nelicenciranih kreditora. Uvjereni ste da je to najbolji način, iako Vam već pri prvoj izgovorenoj rečenici glas zadrhti, ruke vam se oznoje i poželite propasti u zemlju od nelagode. Je li taj novac vrijedan toga? Druga opcija je posuđivanje novca od banaka, ali i tu leži zamka. Banke obično ne daju male svote kredita i radi se često o dugogodišnjim otplatama s visokim kamatama. Što onda učiniti i koja je najbolja opcija?

Zapamtite da se u svakom trenutku s bilo kojeg mjesta putem interneta možete prijaviti kredit na ferratumbank.hr i lako doći do novca baš kad Vam zatreba. Posebice ako Vam novac treba sada kada traje velika promotivna akcija Ferratum banke «Posudi 4000 kn – vrati 4000 kn!» za sve nove korisnike prema uvjetima promotivne ponude.

Hrvati posuđuju novac od obitelji i prijatelja

Istraživanja su pokazala da se Hrvati snalaze na različite načine kada je u pitanju posudba novca. Obično odlaze u minus za koji će platiti visokim kamatnim stopama, podižu gotovinu kreditnim karticama koje zauzvrat također imaju visoke kamatne stope, dižu velike iznose kredita od banaka te posuđuju od obitelji, rodbine i prijatelja.

Zamke kod posuđivanja novca

Posuđivanje novca od najbližih često može uništiti odnos i to do te mjere da se ljudi udalje i prekinu svaki kontakt. Nemojte dopustiti da novac razori obiteljske odnose i prijateljstvo. S druge strane, banke obično nude visoke svote kredita koje Vam puno puta nisu potrebne. Treba Vam nekoliko tisuća kuna, a ostale banke nude kredite s dugoročnim otplatama i visokim kamatnim stopama? Iz tog razloga uvijek se vraćate posudbi od obitelji i prijatelja, crvenjenju i drhtavom glasu. Priznajete da je to glavni razlog zašto ste skeptični oko dizanja kredita od banaka. No, jeste li čuli za brze kredite Ferratum banke uz 0 kn bankovnih naknada, brze rokove otplate i iznose baš po Vašim željama?

Do novca uz 0 kn naknade

Kao novi korisnik Ferratum banke, imate mogućnost posuditi do 4000 kn uz 0 kn bankovnih naknada, s rokom otplate do 30 dana. U tijeku je velika promotivna akcija Ferratum banke «Posudi 4000 – vrati 4000!». Iskoristite je kako biste podmirili svoje dugove brzo, jednostavno, bez nelagode i visokih kamata.

Ukoliko ste postojeći korisnik Ferratum banke, obradovat će Vas aktualna ponuda od čak 30% popusta na bankovnu naknadu. Sada je pravo vrijeme da riješite svoju financijsku situaciju i sredite svoj račun, dugove ili popravke koje ste odgađali.

Da biste iskoristili ovu izvanrednu ponudu, trebate se prijaviti putem online obrasca Ferratum banke, gdje ćete trebati unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, OIB, email adresu, IBAN broj računa, …) te priložiti fotografije osobne iskaznice, selfija s osobnom iskaznicom i kartice tekućeg računa.

Nakon podnošenja online prijave, Korisnička podrška će Vas uputiti u daljnje korake (potpisivanje Ugovora o kreditu, dostava potvrde o jamstvu i sl.), a kredit može biti isplaćen na Vaš račun već unutar 15 minuta od slanja sve potrebne dokumentacije.

Dok je posudba od ostalih banaka komplicirana, a obitelj i prijatelji Vas počinju izbjegavati zbog toga što od njih posuđujete novac, Ferratum bank će vam diskretno i uz najbolje uvjete posuditi novac, a svi Vaši podaci ostat će u tajnosti. Zašto bi netko znao da se nalazite u lošoj financijskoj situaciji? Uvjerite se i sami u diskretnost Ferratum bank i dođite do novca već danas, bez čekanja, odlazaka u banku i nepotrebne papirologije.