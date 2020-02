Mentoriranje je proces u kojem obje strane uvijek profitiraju

Magistra biotehnologije Sandy Lovković više od 20 godina gradi uspješnu karijeru u prehrambenoj industriji, a u Jamnici je prošla sve stube, od tehnologinje za razvoj proizvoda do sadašnje pozicije direktorice razvoja i istraživanja. Pritom smatra da se uspješno poslovanje temelji na uspješnim odnosima koji se kontinuirano razvijaju. Stoga se Lovković ove godine odlučila pridružiti projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” u organizaciji Večernjeg lista.

Zašto je mentorstvo toliko važno za uspješnu karijeru?

Mentoriranje je proces u kojem obje strane profitiraju. Uz to, volim prenositi znanje pa sam tijekom karijere kao mentorica educirala brojne pripravnike. Ponekad se uspješni odnosi nastave i nakon završetka mentoriranja i kada nam se poslovni putovi raziđu. Obogaćuje me rad s mlađim kolegama jer, iako su mlađi, mogu od njih uvijek nešto novo naučiti.

Kako se mladi ljudi danas odnose prema mentorstvu?

Vidim veliku promjenu u samom pristupu poslu između mene kao mentorice i nove “milenijske generacije”. To je generacija koja ima puno više samopouzdanja i pristup bržem protoku informacija nego što smo mi imali. Imaju izraženiji stav – točno znaju što žele i puno su znatiželjniji nego što smo bili mi. A mi stariji na njih prenosimo dozu strpljenja, tako da smo zajedno savršen tim.

Što očekujete od projekta „Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama“?

Dosad nisam bila mentorica u tom projektu, ali o tome sam puno čitala, tako da je to došlo u pravi trenutak. Radoznala sam koga ću dobiti za mentoriranje. Spremna sam biti podrška i prenijeti svoje poslovno iskustvo. Svakako ću se potruditi da obje izađemo bogatije iz tog novog poznanstva.

Jeste li kao mlada žena u poslu i vi imali mentoricu ili mentora?

U karijeri nisam imala formalnog mentora ili mentoricu, ali od samog početka karijere imala sam izuzetne nadređene. Surađujući s njima i učeći, stekla sam mnoge profesionalne, ali i životne vrijednosti. Jedan od nadređenih uvijek mi je, kada bih došla s problemom, znao duhovito prepričati svoje poslovne pogreške, tako da bi me time ohrabrio da idem dalje, makar i riskirajući. Veliki ljudi uvijek priznaju svoje pogreške. Pogreške su dio svakodnevnog posla, ali i života. Usponi i padovi sastavni su dio posla. Veličina je kada se uspijete „dići“ ili, bolje reći, riješiti problem. Važno je shvatiti da nas pogreške ne smiju obeshrabriti, nego da iz njih izvučemo maksimum i drugi put ih ne ponovimo.

Koliko je važan networking kao oblik savjetovanja i jedan od važnih alata za profesionalni razvoj?

Rekla bih da je iz mog iskustva jako važan. Na tome treba raditi, upoznavati različite ljude, dijeliti s njima različita iskustva i na neki način biti bogatiji i poslovno i privatno. Na tom putu uvijek možete sresti divne ljude koji vam mogu postati i bliski prijatelji.

Kako odabrati dobrog mentora ili mentoricu?

Osobe moraju ući u takav odnos svojevoljno, bez ikakve kalkulacije. To jednostavno mora biti dvosmjerna cesta davanja i primanja. Jer iz takve uloge i mentor koji je uvijek iskusniji može biti poslovno i životno obogaćen. Uvijek na komunikaciju gledam kao na priliku za učenje. Nije uvijek samo poslovni dio u pitanju, ponekad su to i životne situacije. Tako da je to obostrano iskustvo koje, imate li dobrog mentora, može ponekad i pozitivno obilježiti vaš profesionalni put.

Može li odabir dobre mentorice ili mentora pomoći u kasnijem poslu i životu?

Naravno! Ako osobe u taj odnos ulaze nesebično, postignu razumijevanje te žele podijeliti svoja iskustva, svakako to u životu može biti korisno za obje strane. Mentoriranje može prerasti i u prijateljstvo pa se uvijek možete konzultirati i naići na razumijevanje. Možda mentor neće riješiti vaš problem, ali reći će vam iskreno svoj stav i mišljenje – sviđalo se to vama ili ne. Otvorenost i iskrenost preduvjeti su dobrog mentoriranja. Upravo je objektivnost mentora jedna od najvećih vrijednosti koju je teško dobiti u nekom drugom odnosu.

Koji su, po vašem mišljenju, glavni faktori uspjeha?

U karijeri osim truda moraš imati i dozu sreće. Moraš biti okružen timom koji se nadopunjuje, a ja mogu reći da ja imam tim koji funkcionira kao mala obitelj. Veselimo se zajedničkim projektima koji uglavnom rezultiraju nekim novim proizvodima na policama trgovina. Dugo sam radila u razvojnom laboratoriju na razvoju novih proizvoda ili, kako bi moji kolege rekli „mućkanju“ pa je to dio posla koji me uvijek ispunjava i rado mu se vraćam. Tu, osim znanja, dolazi do izražaja vaša kreativnost i upornost. Ne odustajemo dok ne postignemo krajnji cilj.

Koji su najveći izazovi u vašem svakodnevnom poslu direktorice razvoja i istraživanja u Jamnici?

Vodim razvoj i istraživanje grupe pića što uključuje pet različitih tvornica u četiri zemlje, tako da usporedo radimo na puno otvorenih projekata pa je dobro planirano vrijeme već velik dio posla. Najveći je izazov razviti novi proizvod na vrijeme. Posao koji radim vrlo je dinamičan i iznimno odgovoran. Svaki dan imamo puno izazova za koje ne vidimo rješenje odmah. No svjesni smo da sustavni rad i strpljivost uvijek donesu rezultate. Za problem je važno da ga sagledamo iz različitih perspektiva i rješenje se uvijek odnekle pojavi. Gorivo koje vas tjera naprijed je posao koji vas ispunjava jer je tada pogled na problem koji rješavate drukčiji. Tražite pomoć i rješenje će naći vas.

Suočavate li se s nekim izazovima zbog toga što ste uspješna žena u svom području?

Imala sam tu sreću da su me bliski suradnici uvijek podržavali, ali i obitelj. Znam da je teško postići balans, ali puno toga ovisi o nama, odnosno o tome kako sami posložimo kockice u glavi. Iz moje perspektive gledano, ne bih rekla da je ženama teže u karijeri, rekla bi da je izazovnije izbalansirati obitelj i karijeru.

Kako ste vi uspjeli izbalansirati obitelj i karijeru?

Riječ je, zapravo, također o mentoriranju u obitelji. Najvažnije područje u kojem su odnosi okosnica je obitelj. Suprug i ja puno ulažemo u obrazovanje naše djece, studenta i gimnazijalke, jer je to prva stepenica za njihov budući poslovni uspjeh. Učim i od svoje djece i od novih generacija način na koji promišljaju, životne vrijednosti i kako slažu prioritete. Jako sam bliska sa svojom djecom i rekla bih da sam i njima na neki način, osim mame, i mentorica koja ih svakodnevnim razgovorima, bez nametanja, usmjerava na prepoznavanje važnih životnih vrijednosti. Cijelu karijeru uspijevam izbalansirati obitelj, koja je u mom sustavu vrijednosti broj jedan, i karijeru. Dio mog poslovnog uspjeha mogu zahvaliti i podršci obitelji jer dobro je kada imate izbalansirane važne životne komponente.

Na koji se način odmarate od obveza na poslu?

Izrada prirodne kozmetike moj je dugogodišnji hobi, koji se naslanja na moju struku. Za sada izrađujem kozmetiku kao poklon za prijateljice, no sanjam da to jednog dana pretočim u kozmetičku liniju koja će povezivati more i bilje s prirodnim autohtonim sastojcima. Volim prirodu i duge šetnje, a nadasve more jer sam porijeklom iz Nina i često moja obitelj i ja idemo u Nin mojim roditeljima.