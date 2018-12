Marija Klaić: Uvijek treba biti odgovoran

Iz automobilske industrije, koju i u 21. stoljeću nažalost još vežemo više za muškarce nego žene, u zajednički projekt Večernjeg lista i časopisa Zaposlena “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” kao mentorica dolazi jedna od najuspješnijih žena u svom poslu – regionalna menadžerica Opela Marija Klaić. Hvali projekt koji će mladim ženama pružiti priliku da uče od stručnjaka koji dolaze iz različitih područja. Ističe koliko je networking bitan neovisno na kojoj poziciji se nalazite.

Networking bio je presudan

– Primjer kojeg volim dati mladima jest upravo moj vlastiti – moj prvi posao u Opelu, u kojem radim danas, mogu zahvaliti upravo svojevrsnom networkingu. Naime, u Opel sam preporučena od profesora s Ekonomskog fakulteta gdje sam radila kao demonstratorica na katedri za marketing. Da nije bilo tog networkinga u tom trenutku, uspostavljanja kvalitetnih odnosa s ljudima koji mogu prepoznati tvoj potencijal, možda niti danas ne bih radila posao koji radim i volim – priča ova uspješna menadžerica.

Posljednjih nekoliko godina radi gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje kroz marketinške kolegije studentima pokušava pokazati kako povezati stečeno fakultetsko znanje i poslovnu praksu.

– Na taj segment svoj mentorskog posla sam vrlo ponosna. Naravno, i u svakodnevnom poslu doživljavam svoju mentorsku ulogu iznimno važnom – bilo da se radi o ljudima koje vodim duže vrijeme unutar vlastitog tima ili u sklopu projektnih timova na različitim tržištima – kaže M. Klaić.

Ističe važnost stalnog učenja i rada na sebi; završila je poslijediplomski studij te ima u planu upisati doktorat jer kontinuirano obrazovanje smatra jedan od važnijih životnih prioriteta.

No, i uz akademsko obrazovanje, kaže, kontinuirano se educira, formalno ili manje formalno, u svim područjima poslovnog interesa od prodaje i marketinga, preko digitalije do leadershipa. Razvojni put Marije Kaić u Opelu traje već više od deset godina, tijekom kojih je promijenila pet poslovnih pozicija u nekoliko područja. Krenula je od administrativnih poslova, vodila komunikacije, kasnije i cijeli marketing, i to za više zemalja naše regije, te je nakon tog prešla u prodajne operacije tima zaduženog za gotovo 20 zemalja jugoistočne Europe. U sklopu zadnje reorganizacije, u njezin segment odgovornosti potpadaju i marketinške operacije, a u posljednjih nekoliko mjeseci aktivno radi i na marketinškim projektima na razini cijele Europe. Poznata je po inovacijama – tako je Opel prije četiri godine predstavio svoj virtualni online salon – prvi takav digitalni projekt u Opelu na svjetskom nivou.

– Na vrijeme smo prepoznali važnost Interneta u procesu donošenja odluke o kupovini automobila i željeli smo Opelove automobile i usluge potencijalnim kupcima omogućiti dostupnima od 0 do 24 sata, dakle i izvan radnog vremena naših salona. Tako su usluge zbog kojih su kupci ranije morali dolaziti u salone postale dostupne sa bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme i u svega nekoliko klikova mišem, objašnjava i dodaje kako online salon nije jedina inovacija koju je radila.

– Izdvojila bih još našu tradicionalnu prodajnu akciju “24 sata” koja se više od deset godina uspješno odvija u Hrvatskoj i BiH i koju su od nas preuzela i druga veća europska tržišta, ali i naša konkurencija. Poznati smo kao inovativno tržište pa smo tako hrabro netom nakon otvorenja Arene Zagreb tamo predstavili Astru pred više od 10.000 ljubitelja Opela – zadovoljna je top-menadžerica Marija Klaić.

Neprestano dokazivanje

Posljednjih nekoliko godina fokusirana je na približavanje ženskoj ciljnoj skupini što se vidi kroz Opelovu suradnju s Alex Dojčinović i ciljanjem na lifestyle i ženske medije. Na svom primjeru objašnjava koji bi savjet dala nekom tko tek počinje karijeru.

– I tu je najbolji savjet koji možete dati iz osobnog iskustva – i na samom početku, kad sam radila administrativne poslove, pa i kuhala kavu i plaćala uredske komunalne račune, ništa mi nije bilo teško raditi i doživljavala sam svaki takav zadatak kao najvažniji posao na svijetu – objašnjava Marija Klaić. Kaže kako je bila odgovorna, postavljala pitanja kako bi naučila i bila što bolja, pokazivala inicijativu i dokazivala se. Također je bila strpljiva jer je shvaćala da za stjecanje znanja, iskustva pa i za napredovanje treba vremena. Uvijek je težila raditi s dobrim menadžerima i mentorima koji razvijaju svoje zaposlenike, daju feedback, znaju upravljati ljudima i voditi timove.

– Volim reći da su to ljudi koji inspiriraju – objašnjava. Jedna je od onih žena koje “mogu sve” tako da uz više nego odgovoran posao Marija ima i obitelj. Kaže da je supruga, majka, prijateljica, sestra, poslovna žena...

– Imam više uloga i zbilja uživam u svakoj od njih. A da bih bila i uspješna u svemu tome, ključna je dobra organizacija i podrška mog supruga – zaključuje Marija Klaić.

