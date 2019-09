Kako je Britanac sa Žitnjaka pivom pokorio Europu

Nije trebalo dugo da se The Garden Brewery na zagrebačkom Žitnjaku prometne u najinovativniju među craft pivovarama. I ostalo je to tako do danas, kada u Hrvatskoj možete pronaći piva više od 80 etiketa malih nezavisnih pivovara. Garden je, kada se pojavio, donio inovativan koncept, do tada nitko nije u jedno spojio pivovaru, točionicu koja je, logično, imala najsvježija piva, a onda i odličnu hranu koja je nadopunjavala ponudu piva, Submarinove burgere. I sada je stigla vrijedna nagrada.

– Osvajanje nagrade Beer52 za ​​najbolju pivovaru u Europskoj uniji velika je stvar za nas jer su za nju glasali ljubitelji piva koji su veliki poznavatelji globalne ponude craft piva i članovi najvećeg pivskog kluba na svijetu, Beer52. Više od 50.000 ljudi dalo je više od 400.000 ocjena različitim pivima i dizajnu ambalaže, a mi smo ispali najbolja pivovara. Nevjerojatno je to s obzirom na to da u Europi postoji više od 9500 pivovara, neke su i s tradicijom, dok mi postojimo tek tri godine – kaže Gardenov direktor David Plant, navodeći kako s Beer52 rade od prošle godine kada su naručili četiri vrste Gardenovih piva za jednu od svojih mjesečnih pretplatničkih kutija.

VIDEO Zavirili smo u pivovaru The Garden Brewery

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Povratne informacije bile su sjajne, do kraja ove godine u Beer52 otišlo je 14 različitih Gardenovih piva, a popilo se više od 315.000 limenki.

– Nagrada je stigla kao dovršetak jednog kruga koji smo započeli prije tri godine kad smo otvorili pivovaru na Žitnjaku. Ne stajemo, stalno razmišljamo o razvoju, a nagrada Beer52 važna nam je jer su je dodijelili ljudi od kojih pivovare žive, svakodnevni uživatelji koji dobro znaju svoje pivo i traže ono u koje imaju povjerenja i piju ga svaki dan. Nagrada je, dakle, različita od onih koje dodjeljuju specijalizirane stranice. Pogotovo je važna zbog izvoza jer, kada vam nagradu da organizacija poput Beer52, onda je to i više od dobre reklame – kaže osnivač pivovare Nick Colgan kojega znamo i kao organizatora festivala u Tisnom, a prije kao studio menadžera legendarnog reggae sastava UB40.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Na četiri lokacije

U međuvremenu je osnivač Gardena postao uvriježeno ime u Hrvatskoj, u kojoj živi i radi već 16 godina. Najprije smo ga upoznali po festivalima, da bi onda odlučio da je najbolje mjesto za veliku investiciju poput pivovare ipak u Zagrebu.

– Festivali u Tisnom razvijaju se stalno, uveli smo ovog ljeta “food corner” koji je ostvario golem uspjeh, a očito je da smo pogodili i odlukom da tamo prodajemo vlastito pivo. Nakon ove nagrade dolazi vrijeme da se do kraja profiliramo kao hrvatska pivovara, zauzmemo novi pristup domaćem tržištu jer želimo do kraja zaokružiti priču o tome odakle dolazimo. Nismo mi tek Britanci koji nešto rade u Hrvatskoj, nego smo u cijelosti hrvatska pivovara – kaže Colgan.

Osim Žitnjaka i Tisnog, Garden lokacije ima i u Čakovcu i u Preradovićevoj ulici u Zagrebu.

– U Preradovićevoj ćemo malo promijeniti stvari, pojednostaviti ih, shvatili smo da hrvatska publika najviše voli kada je tako, dobro pivo s dobrim, ali jednostavnim zalogajem. Nije isključeno da vidite još neki Gardenov lokal – kaže osnivač Gardena. Ta je pivovara, dakle, od početka bila poznata kao mjesto u kojem se uvijek može pronaći nešto novo, a takvim su razmišljanjem uveli jedan novi val unutar novog vala, pokazujući u punom sjaju što sve pivo može biti. Piva poput Citrus IPA-e pamte se zbog takvog novog pristupa koji je donio drukčije arome i okuse te iznimnu svježinu.

– Do sada smo skuhali više od 80 stilova piva, ove godine trebali bismo doseći 6000 hektolitara. Souri su praktično postali naš zaštitni znak, no neočekivano dobro prolazi pilsner kojemu hrvatski pivopije ostaju vjerni, a onda je na nama da ponudimo vrhunska piva u tom stilu. Nama u proizvodnji nagrada Beer52 posebno je priznanje jer dolazi od potrošača – kaže nam Filip Krtalić, tehnolog u The Garden Brewery koja danas izvozi čak 30 posto svoje proizvodnje.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Nagrada za najbolju pivovaru EU sigurno nam još snažnije otvara vrata za svjetsku distribuciju, ali mi smo hrvatska pivovara te me raduje i daljnji rast i prepoznavanje na domaćem tržištu. Istaknuo bih visoko kategorizirane hotele koji nas nude svojim gostima kao craft premium hrvatski proizvod i gosti ne samo da uživaju u konzumaciji nego je naša limenka postala i turistički suvenir koji nose natrag sa sobom kao autentičan proizvod – kaže Tomo Karamatić koji se u Gardenu brine o prodaji.

Dva su glavna pivara za to osobito zaslužna. Prvi je glavni Gardenov pivar bio Nick Calder-Scholes koji je stigao s Novog Zelanda, a naslijedio ga je Irac Tom O’Hara.

– S Tomom smo dobili jednu novu kvalitetu, uspjeli smo i bolje organizirati pivovaru – kaže Colgan.

Tom O’Hara upravo je minulog tjedna bio u Londonu preuzeti nagradu s Davidom Plantom. Zanimalo nas je da nam Tom kaže nešto o posebnostima Gardena.

– Od prvog smo dana posvećeni održavanju najviše razine kvalitete na svim razinama. Također smo snažno usmjereni prema inovativnosti o čemu svjedoči 80 stilova piva koja smo predstavili u ove tri godine, gledajući globalne trendove, ali nastojeći neke postaviti i sami. Uvijek se trudimo koristiti sjajne hrvatske sastojke gdje je to moguće, od svježih smokava koje smo koristili u Croatian Imperial Stoutu pa do onih iz same prirode poput motrike ili šipka koje ćete pronaći u našim sourima – kaže O’Hara.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Upravo je zbog obilne primjene podrijetlom domaćih sastojaka Gardenov jaki stout dobio ime Croatian, doista je to bilo u nas ponajbolje pivo u doba kada se pojavilo. Kada je riječ o Gardenovim tamnim pivima, svakako treba spomenuti Vanilla & Chocolate Porter koji je među ljubiteljima piva izazvao malu senzaciju zbog neobično povoljnog omjera cijene i kvalitete za izvrsno pivo u boci pečaćenoj voskom. Raznolikost kao i visoki profil osoba poput Davida Planta koje vode pivovaru Garden otvorila su snažno vrata izvoza. Bio je to i jedan od glavnih ciljeva kada je pivovara počela s radom prije tri godine.

– Za održavanje dugoročnog izvoza treba vremena. Izvozimo u niz zemalja poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Danske, Nizozemske, Irske, Švicarske, Australije, Novog Zelanda, Italije, Belgije, Slovačke, Srbije, BiH, Slovenije, Slovačke, Mađarske… Taj će se popis i proširiti, a ne treba zanemariti da dosta piva dostavljamo i entuzijastima širom Europe preko našeg web-shopa. Nismo zbog toga zapostavili Hrvatsku, ona je naš dom pa sada radimo na nekoliko ideja da bismo proširili svoju prisutnost tako da ostanemo jedna ozbiljna pivovara stabilnog poslovanja te dobrog godišnjeg rasta za što se treba raditi cijele godine, a Hrvatska je specifično tržište koje umnogome određuju i sezone, pa je i to dodatni izazov – kaže Plant.

Široka ponuda temelj je izvoza jer svako tržište ima svoje afinitete. – Nekoliko je bestselera s međunarodnom publikom, narudžbama koje ponavljamo kao što su Milkshake IPA, Sour piva, india pale aleovi, pale ale… no svako je tržište drukčije, ne možete imati politiku “one size fits all”. Svako tržište voli ili ne voli druga piva, nijanse koje treba razumjeti, bilo da su to stilovi piva koje tamo traže, pakovanje u kojem dolaze, limenka, boca ili bačva, količina alkohola, cijena…

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Hitovi za inozemstvo

U Velikoj Britaniji tako vole piti puno pa se tržište pomaklo prema pivima s manje alkohola s puno okusa kao što je to naša Micro IPA. Vole i limenke u kojima pivo dulje ostaje svježe, a i prihvatljivije su za okoliš. No u Danskoj se limenke teže prodaju iako se cjelokupno europsko tržište kreće prema limenci. U Francuskoj su to Souri i Milkshake IPA, u Australiji naša tamna piva poput Chocolate and Peanut Butter Stout, ali tamo ih žele u polulitrenim limenkama. U Nizozemskoj, pak, vole jača piva poput Croatian Imperial Stouta, i to u bačvama od 20, a ne 30 litara. Pronaći adekvatne partnere i distributere, uključiti se u prave događaje u pravo vrijeme važno je koliko i provesti neko vrijeme u zemlji u koju želite izvoziti. Ali sve to ne vrijedi bez pravog proizvoda – kaže Plant. Hrvatska također ima svoje posebnosti, objasnit će nam Tom O’Hara.

– Kad smo počeli, domaće tržište gravitiralo je našim slađim pivima, dok sada vidimo sjajan odziv na naše zahmeljenije stilove. Na festivalima u pivovari poput Sour Weeka vidjeli smo i veliko zanimanje za takva naša piva. Naši su Souri uvijek bili dobro prihvaćeni u Francuskoj i Velikoj Britaniji, ali do prošle godine mislim da je lokalno tržište samo mislilo da smo ludi. Sada ih ne možemo dovoljno proizvesti. Doista, sa sadašnjim izborom na tržištu, u Hrvatskoj nikada nije bilo boljeg perioda za pivopije – kaže Gardenov glavni pivar.