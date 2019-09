Dobavljači: 'Vjerujemo da ćemo postići dogovor'

Dobavljači bivšeg Agrokora vjeruju da će se Fortenova grupom postići dogovor oko isplate graničnog duga zadovoljavajući za obje strane, a prihvaćaju i da se dogovori "jedna dinamika plaćanja", izjavio je novinarima u utorak poslijepodne član Udruge dobavljača Zoran Šimunić, iz tvrtke Novo klasje.

"Vjerujemo da ćemo postići dogovor i da će se s obje strane naći dovoljno razuma. Ono što je danas zauzet stav je da prihvaćamo da se napravi jedna dinamika plaćanja. Znači, dobavljači ne zauzimaju čvrsti stav - 'da sada sve odmah'. Prihvaćamo dinamiku koja će se dogovoriti, jer svi smo puno uložili da Agrokor odnosno Fortenova preživi, i u tom pravcu ćemo djelovati", rekao je Šimunić u izjavi novinarima u stanci sastanka dobavljača u zgradi Kraša.

Istaknuo je kako je iznos graničnog duga koji se treba isplatiti dobavljačima za prošlu godinu neupitan, to je 17,5 milijuna eura, dok Fortneova nudi da se sada isplati pet milijuna eura, dok se ne zna kada bi se isplatio ostatak.

"Iznos je neupitan, a dobavljači su spremni prihvatiti dinamiku koja će se dogovoriti", ponovio je Šimunić.

Dobavljače su na današnjem sastanku čelnici Udruge dobavljača upoznali s najnovijom situacijom oko isplate graničnog duga te su, prenosi Šimunić, upoznati da navodno u ugovorima s novim kreditorima Fortenove postoji klauzula kojom bi se umanjila prava koja su dobavljači postigli nagodbom.

"Događa se novi krug razgovora s kreditorima kako bi se našlo rješenje koje će dovesti do mirnog sporazuma jer svi skupa smo previše uložili da bi sada stali. Tražimo rješenje koje će na miran način rezultirati da budemo zadovoljni i Foretnova i dobavljači", rekao je Šimunić, poručujući kako je za dobavljače prihvatljivo rješenje da se prava koja su ostvarili nagodbom u potpunosti poštuju.

O dogovoru o isplati graničnog duga ovisi i hoće li i dva predstavnika dobavljača u peteročlanom Privremenom vjerovničkom vijeću Agrokora sutra glasovati za prihvaćanje novog kreditiranja kojim bi se refinancirao roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura koji je realiziran u lipnju 2017. godine za pokriće dugova Agrokora. Sredinom srpnja ove godine Fortenova je objavila da će taj roll-up kredit refinancirati izdanjem četverogodišnje obveznice u iznosu do 1,2 milijarde eura, uz kamatu od 7,3 posto plus EURIBOR uz donju granicu od 1 posto. To refinanciranje predvode američki investicijski fond HPS Investment Partners uz sudjelovanje VTB banke.

Na upit da li Fortenova 'preko leđa' dobavljača sada pokušava dobiti bolje uvjete financiranja u novom zaduženju, Šimunić ponavlja kako su dobavljači stava da se drže onoga što su dogovorili nagodbom.

Podsjeća, naime, da je nagodbom isplata graničnog duga, koji se dobavljačima treba isplatiti kroz četiri godine, u pojedinoj godini vezana uz operativnu dobit (EBITDA) Konzuma, dok sada Fortenova "relativizira pojam likvidnosti".

Za sljedeće godine treba definirati jasan kriterij što je likvidnost, koristiti reviziju, a ne da se dokazuje je li kompanija likvidna ili ne, rekao je Šimunić.

