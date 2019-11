Bitka za Kraš gotova, Braća Pivac preuzela kontrolu nad tvrtkom

Mesna industrija braće Pivac kupila je dionice radnika Kraša i time preuzela kontrolu nad našom najvećom konditorskom kompanijom. Pivci su, naime, u subotu sklopili ugovor s tvrtkom Kraš ESOP o kupnji 18,44 posto dionica Kraša koje ta tvrtka, u koju su se udružili radnici Kraša, posjeduje. Pivci sada posjeduju ukupno 49,17 posto udjela u Krašu, ali i bez drugih dioničara imaju većinu dionica s pravom glasa i mogu samostalno odlučivati o strateškim odlukama u tvrtki. Radnicima će platiti ukupno 238 milijuna kuna za 276.441 dionicu, odnosno 861,2 kune po samom vrijednosnom papiru, ali ugovor uključuje i zaštitu prava za radnike.

Radnici mirni čak 10 godina

Naime, MI braće Pivac potpisao je sporazum po kojem garantira zadržavanje proizvodnih pogona na postojećim lokacijama, zabranu gašenja proizvodnje, zadržavanje kvalitete i tradicije te provođenje plana ulaganja za razvoj Kraša. Obvezali su se poštovati sva prava iz kolektivnog ugovora za radnike, kao i održavati broj radnika. Sve te obveze dogovorene su na rok od deset godina, a sporazum je definirao i ograničenje prava prodaje dionica trećim osobama na deset godina.

– U Grupi Pivac već godinama jasno i glasno ističemo da Kraš vidimo kao jednu od najperspektivnijih proizvođačkih kompanija u Hrvatskoj koju želimo dodatno unaprijediti, osnažiti i razviti i u koju se isplati ulagati. Naša je vizija jasna – poštovati dugu tradiciju Kraša i sve što je dosad uspješno ostvareno te na toj ostavštini i novoj snazi koju donosimo, uz profesionalnu upravu i stručnjake, započeti novu eru u kompaniji koja će Kraš dodatno ojačati na korist radnika, dioničara i drugih dionika, a osobito potrošača. Uzbuđeni smo i jako se veselimo razdoblju pred nama, u kojem ćemo u suradnji sa svim dionicima nastaviti graditi uspješan i jak Kraš, osnaživati radnike i njihova prava te poticati domaću proizvodnju i hrvatsko gospodarstvo – istaknuo je predsjednik uprave Mesne industrije Braće Pivac, Ivica Pivac pa najavio da imaju velike planove za Kraš od restrukturiranja, optimizacije i podizanja kvalitete poslovanja i upravljačkih procesa do dodatnog povećanja konkurentnosti, efikasnosti te jačanja prepoznatljivog brenda i poduzeća na tržištu, a sve uza zadržavanje visoke razine radničkih prava i pogodnosti.

Sporazumom s radnicima završena je utrka za Kraš koja je jedna od najuzbudljivijih poslovnih priča posljednjih godina.

Podsjetimo, sredinom rujna srbijanski poduzetnik Nebojša Šaranović, prvo putem skrbničkog računa, a potom posredstvom svoje ciparske tvrtke Kappa Star Limited agresivno je na tržištu kapitala kupovao dionice Kraša. Početnu cijenu od 382 kune podigao je na maksimalnih 1090 kuna i uspio u kratkom roku kupiti više od 23 posto dionica tvrtke. U jednom je danu kupio više od 70 tisuća dionica i na to potrošio oko 65 milijuna kuna. Šaranović u tom razdoblju nije želio komunicirati s medijima niti javno otkrivati svoje planove.

Mesna industrija Braća Pivac objavila je javnu ponudu za otkup dionica, koja joj je priječila da konkurira Šaranoviću na Zagrebačkoj burzi, a Šaranović je pak taj period iskoristio da kupi sve što je tržište ponudilo. Naime, od početka rujna do prošle srijede trgovalo se s ukupno 508 tisuća dionica Kraša, a na dionici se ostvarilo 465 milijuna kuna prometa. Šaranović, po podacima za srijedu, posjeduje 25,82 posto Kraša, odnosno oko 387 tisuća dionica. Drugim riječima, kupio je 76 posto svih dionica kojima se trgovalo.

– Od početka su nas upozoravali na sinkronizirano djelovanje Mesne industrije Pivac i Kraš ESOP-a, tako da ovaj razvoj događaja u potpunosti potvrđuje takve špekulacije. To sinkronizirano djelovanje je formalno potvrđeno potpisom ugovora - istakli su jučer iz Kappa Stara Limiteda, kompanije Nebojše Šaranovića.

– Kao što smo više puta rekli, spremni smo da budemo aktivan manjinski dioničar u krašu, čije će djelovanje biti usmjereno na dobrobit kompanije i radnika, navodi se u priopćenju.

U jedinom intervjuu za medije Šaranović je istaknuo da je u pokušaj preuzimanja Kraša uložio 45 milijuna eura, a time je stekao samo manjinski udio u kompaniji kojoj je kroz svojevrsni blickrig tržišnu kapitalizaciju podigao za 2,5 puta.

Šaranović izgubio u finišu

Utrka je trajala do samog finiša. Nebojša Šaranović je tako u četvrtak i petak na burzi kupio još oko 29 tisuća dionica za oko 30 milijuna kuna. Pivci nisu mogli napraviti ništa do isteka ponude, odnosno do petka u ponoć. Iako ih je Šaranović u medijima prozvao da su dali ponudu radnicima, čekali su subotu. Kraš ESOP je ujutro održao skupštinu na kojoj je donio odluku o mogućnosti prodaje svojih dionica, Pivci su dali dobru ponudu i ugovor je sklopljen.

Vlasnička struktura Kraša tako se u samo dva mjeseca stubokom promijenila. Pivci su značajno povećali svoj udio na 49,17 posto, uključio se Šaranović koji vjerojatno ima nešto manje od 28 posto, a sam Kraš ima oko pet posto trezorskih dionica. Među prvih deset najvećih dioničara su i menadžeri u tvrtki koji posjeduju oko dva posto izdanih dionica tvrtke.