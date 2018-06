Američka podružnica Deutsche Banka pala na stres testu FED-a

Da nije oksimoron, moglo bi se reći da je negativnom nizu događaja za Deutsche Bank – samo nebo granica. Nakon brojnih kazni koje su morali platiti zbog neodgovorne financijalizacije u krizi, golemih gubitaka koji ih nisu spriječili u isplati bonusa i najave otpuštanja ukupno 15 tisuća zaposlenika, najnoviji je udarac pad njihove američke podružnice na drugom krugu stres testa FED-a, tamošnje središnje banke.

Loše planiraju i prognoziraju

Čak i uz činjenicu da je američka regulativa kapitalno puno manje zahtjevna od europske.

Da uistinu nije poznato kako pate od kroničnog problema s kapitalom, možda bi se moglo i posumnjati u protekcionističku američku politiku prema europskoj banci. Kako god bilo, FED-ov je zaključak da zaštitni znak njemačkog financijskog sustava ima široko rasprostranjene i kritične nedostatke u nekim dijelovima poslovanja zbog čega mu je ograničena sposobnost ostvarivanja dobiti za dioničare. Prvi je krug testiranja kojim se utvrđuje otpornost na moguću recesiju i financijsku krizu Deutsche Bank prošao, kao i ostale 34 testirane banke, no u drugom krugu packe su dobili i Goldman Sachs i Morgan Stanley koji su se izvukli s uvjetnim prolazom. Zeleno svjetlo dobila je 31 od ukupno 35 najvećih banaka u SAD-u, što pokazuje da su od krize ipak bitno kapitalno i upravljački ojačale. U FED-u smatraju da banka ima materijalne slabosti u procjeni podataka i kontrolama potrebnima za kapitalno planiranje, kao i u izradi prognoza prihoda i gubitaka u potencijalno kriznoj situaciji. Ukratko – poručili su im da imaju veliki problem s risk menadžmentom i internim kontrolama.

Vraćanje osnovnom biznisu

U odgovoru iz matice Deutsche Banka stoji da je njihova američka podružnica značajno investirala u unapređenje kapitalnog planiranja, kontrole i infrastrukturu. Kažu da će nastaviti suradnju s regulatorom kako bi riješili njegovu zabrinutost.

No, zabrinute su i rejtinške agencije. Nedavno im je Standard&Poor’s smanjio kreditni rejting nakon kvartalnog gubitka od šest milijardi eura. Tad se menadžment banke odlučio na klasičan potez u toj situaciji – otpuštanje 15 posto zaposlenih, nakon čega im se dionica na Frankfurtskoj burzi strmoglavila 5,5 posto.

Među radnicima koje kane otpustiti je 9000 stalno zaposlenih i 6000 suradnika koji rade na ugovor. No, tu je još i 20 tisuća zaposlenih u Postbank i kineskoj China’s Hua Xia Bank, dijelovima poslovanja kojih se kane riješiti skroz sljedeće dvije godine. Cilj im je na godišnjoj razini uštedjeti po 3,6 milijardi eura.

No, pitanje je hoće li to biti dovoljno ako stubokom ne promijene strategiju poslovanja, što je nedavno i najavio novi izvršni direktor Christian Sewing poručivši da će se ubuduće više posvetiti “core businessu” – kreditiranju poduzeća, ali i građana, i to najviše u Europi. Prethodnim se politikama nisu baš proslavili – čak 2,5 milijarde dolara kazne stajao ih je samo skandal s namještanjem libora, koji su funkcijama platili tadašnji glavni izvršni direktori Anshu Jain i Jürgen Fitschen. A bila je to samo kap u moru pogrešnih poslovnih poteza.