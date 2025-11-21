Naši Portali
NIJE PAMETNO

Zvuči čudno, ali ne treba riskirati: Ako ovo napravite u njemačkoj trgovini, zabranit će vam ulaz

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
21.11.2025.
u 11:05

U Bergkamenu je samo tijekom prošle godine lokalna komunalna služba prikupila gotovo 2.000 napuštenih kolica koja su bila ostavljena na javnim površinama

Mnogi ljudi, osobito oni koji žive blizu supermarketa, možda misle da je praktično i bezopasno odgurati kolica do kuće, kako bi izbjegli nošenje teških vrećica. Na prvi pogled, to može izgledati kao bezopasan čin, osobito ako planiraju kolica odmah vratiti. Međutim, pravila trgovina jasno ističu da je iznošenje kolica izvan prostora trgovine zabranjeno, a posljedice takvog postupka mogu biti ozbiljne.

Kako piše Fenix, kolica su vlasništvo supermarketa i mogu se koristiti samo unutar označenog područja. Ako kupac izguraju kolica do kuće, to ne smatra se krađom, nego neovlaštenom uporabom tuđe imovine, što može rezultirati građanskom tužbom. Iako je rijetko da trgovci poduzimaju pravne mjere zbog ovoga, posljedice uključuju zabranu ulaska u trgovinu, što može biti problematično za one koji ovise o toj trgovini.

Problem postaje još ozbiljniji ako kupac ostavi kolica na ulici ili ih ne vrati. U tom slučaju, iznošenje kolica smatra se krađom, što može rezultirati novčanom kaznom ili kaznom zatvora do pet godina. Na terenu, situacija nije rijetka. U Bergkamenu, u Njemačkoj, samo je tijekom prošle godine lokalna komunalna služba prikupila gotovo 2.000 napuštenih kolica koja su bila ostavljena na javnim površinama. Ovo stvara dodatne troškove za supermarket jer moraju uložiti resurse i vrijeme kako bi ih prikupili.

Pored pravnih problema, iznošenje kolica uzrokuje i materijalnu štetu. Kolica koja ostanu vani izložena su kiši, snijegu i suncu, što uzrokuje hrđanje metalnih dijelova i oštećenje plastike, čime se skraćuje njihov vijek trajanja. Trgovci zbog toga moraju povećati troškove održavanja i zamjene oštećenih kolica.

Obnova Dolca trajat će najmanje godinu dana, prodavači očajni zbog nove lokacije
