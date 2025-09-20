Znate li pravila na raskrižju? HAK objavio zadatak s testa vožnje

Sigurnost u prometu najviše ovisi o tome koliko vozači poznaju i poštuju prometna pravila, a raskrižja su upravo mjesta gdje se ta znanja najčešće ispituju. Hrvatski autoklub (HAK) redovito na svojim kanalima objavljuje ilustracije s testova vožnje kako bi podsjetio vozače na pravila prednosti prolaska.

U jednoj od posljednjih objava prikazana je situacija na raskrižju u kojoj sudjeluju osobni automobil, autobus i drugo vozilo. Vozaču su ponuđena tri odgovora: voziti prije autobusa, propustiti autobus i voziti prije osobnog vozila.

Foto: HAK

Točan odgovor glasi - vozač mora propustiti autobus, ali smije proći prije osobnog vozila.

HAK ovakvim primjerima naglašava da prometna pravila nisu samo teorija s ispita, nego ključna smjernica za svakodnevnu vožnju. Nepoštivanje prednosti prolaska jedno je od najčešćih uzroka prometnih nesreća na hrvatskim cestama, a ovakvi zadaci pomažu vozačima da ponove osnovna pravila i izbjegnu rizične situacije.