PROMETNA PRAVILA

Znate li pravila na raskrižju? HAK objavio zadatak s testa vožnje

Foto: HAK
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 22:50

HAK ovakvim primjerima naglašava da prometna pravila nisu samo teorija s ispita, nego ključna smjernica za svakodnevnu vožnju.

Sigurnost u prometu najviše ovisi o tome koliko vozači poznaju i poštuju prometna pravila, a raskrižja su upravo mjesta gdje se ta znanja najčešće ispituju. Hrvatski autoklub (HAK) redovito na svojim kanalima objavljuje ilustracije s testova vožnje kako bi podsjetio vozače na pravila prednosti prolaska.

U jednoj od posljednjih objava prikazana je situacija na raskrižju u kojoj sudjeluju osobni automobil, autobus i drugo vozilo. Vozaču su ponuđena tri odgovora: voziti prije autobusa, propustiti autobus i voziti prije osobnog vozila.

Foto: HAK

Točan odgovor glasi - vozač mora propustiti autobus, ali smije proći prije osobnog vozila.

HAK ovakvim primjerima naglašava da prometna pravila nisu samo teorija s ispita, nego ključna smjernica za svakodnevnu vožnju. Nepoštivanje prednosti prolaska jedno je od najčešćih uzroka prometnih nesreća na hrvatskim cestama, a ovakvi zadaci pomažu vozačima da ponove osnovna pravila i izbjegnu rizične situacije.

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
00:31 21.09.2025.

Kad bi netko ovako postavio u stvarnom životu raskrižje trebalo bi ga zatvoriti jer bi u slučaju da semafor ne radi došlo do velike pomutnje i potencijalih nezgoda i pogibija jer ljudi često voze rutinom "napamet". Za to postoji prometna struka koja bi trebala smanjiti rizike u prometu pa tako i pravilnim/logičnim postavljanjem znakova na raskrižju. Ovo je klasično podvaljivanje da bi se rušilo na ispitu. Nekorektno i bezobrazno. Drugo, osnovno pravilo je da prvo vrijedi svjetlosna signalizacija, pa okomita/vertikalna dakle znakovi, a na kraju vodoravna/horizontalna. Dakle, neovisno što ima na znakovima ili na tlu, ako je zeleno svjetlo upaljeno autobusu i automobilu u kojem se nalazimo, ponašamo se sukladno toj činjenici. Ovaj desno ima crveno i tu bi trebalo biti valjda sve jasno. Ovo nikako nisu životne situacije jer tako obilježenih raskrižja jednostavno nema.

