Znakovi da nešto nije kako treba: Stručnjaci savjetuju da ovakav sladoled nikad ne biste trebali kupovati

Sunčani i topli dani gotovo su nezamislivi bez sladoleda, bilo da ga kupujete u slastičarnici ili u pakiranjima u supermarketu. Međutim, postoje značajne razlike u kvaliteti između svježeg i industrijski proizvedenog sladoleda, a Hamburški centar za potrošače nudi nekoliko važnih savjeta kako prepoznati dobar proizvod.

Kako piše t-online, paketići sladoleda iz trgovina ponekad imaju male kristale leda. Kristali koji se nalaze na površini pakiranja ne ukazuju nužno na lošu kvalitetu, već mogu nastati ako zamrzivač nije bio potpuno zatvoren ili ako je vlaga prodrla u odjeljak zamrzivača. Važno je promatrati stanje sadržaja, ako su kristali prisutni i unutar samog sladoleda, to može značiti da je hladni lanac prekinut, a proizvod se djelomično otopio i ponovno zamrznuo. Takav sladoled i dalje se može jesti, no okus mu je promijenjen.

U slučaju da otkrijete kristale leda u neotvorenom pakiranju, potrošači imaju pravo zatražiti zamjenu, ali je često potrebno dokazati da je proizvod bio ispravno transportiran i da nije vlastitom krivnjom došlo do stvaranja kristala. Ako se problem pojavi na više pakiranja iz iste trgovine, preporučuje se kontaktirati tijelo za sigurnost hrane, koje može uzeti uzorke izravno iz prodajnog mjesta i provjeriti kvalitetu i uvjete skladištenja.

Također, problematično je kada su posude za sladoled prenatrpane ili prljave, ili kada temperatura u zamrzivaču nije odgovarajuća. Maksimalna visina slaganja proizvoda i prikaz temperature u odjeljku trebaju biti u skladu s uputama, a ako sladoled već izgleda odmrznut, najbolje ga je ostaviti. Rok trajanja naveden je na pakiranju, a trajnost proizvoda ovisi i o temperaturi skladištenja: u odjeljku s jednom zvjezdicom (minus šest stupnjeva) sladoled traje do tjedan dana, u odjeljku s dvije zvjezdice (minus 12 stupnjeva) do dva tjedna, dok u odjeljcima s tri i četiri zvjezdice (minus 18 stupnjeva) može trajati nekoliko mjeseci. Važno je da hladni lanac nije prekinut, a ako sladoled ima užeglog okusa ili mirisa, ne bi ga trebalo konzumirati.

Kod sladoleda u slastičarnici treba obratiti pozornost na higijenu. Prljave pregače ili kuhinjske krpe, mutna voda u posudi za čišćenje žlice ili dodirivanje novca i korneta mogu povećati rizik od kontaminacije. Također treba provjeriti čistoću radnog prostora iza pulta i način skladištenja proizvoda. Širok izbor vrsta sladoleda može upućivati na industrijsku proizvodnju s dodacima, a previše nagomilan sladoled može značiti prisutnost emulgatora ili nepravilno hlađenje. Kristali leda unutar sladoleda također ukazuju na prekid hladnog lanca.

Oznake poput "domaći" ili "proizvedeno u vlastitoj proizvodnji" nisu pravno obvezujuće i ne jamče da je proizvod stvarno pripremljen od osnovnih sastojaka. Kupci bi uvijek trebali pratiti izgled, miris i teksturu proizvoda te u slastičarnici provjeriti higijenu i jasnoću označavanja sastojaka, osobito ako se radi o potencijalnim alergenima.