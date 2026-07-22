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RIJEČ STRUČNJAKA

Opasnost na policama koje mnogi nisu ni svjesni: Ovo je znak da je lubenicu bolje preskočiti

Šibenik: Cijene lubenica na šibenskoj tržnici
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.07.2026.
u 11:06
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Ako se narezano voće ne čuva na odgovarajućoj temperaturi, mikroorganizmi se brzo razmnožavaju

Njemački stručnjaci upozoravaju na potencijalne rizike kupnje narezane lubenice, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada mnogi kupci u supermarketima biraju već pripremljene komade voća. Nutricionist Pablo Ojeda naglašava da narezano voće zahtijeva strogo poštivanje pravila hlađenja jer se nakon rezanja bakterije mogu vrlo brzo razmnožiti. Slična upozorenja dolaze i od Donjosaksonskog državnog tijela za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (LAVES), koje je između 2016. i 2023. analiziralo više od 130 uzoraka narezanih dinja i lubenica, piše Fenix.

Iako istraživanja nisu otkrila opasne bakterije poput salmonele ili listerije, dio uzoraka pokazao je nedostatke u higijeni. U nekima su pronađene povećane količine kvasaca, plijesni i drugih mikroorganizama, dok je jedan uzorak zbog neugodnog kiselog mirisa ocijenjen neprikladnim za konzumaciju. Glavni problem stručnjaci vide u načinu skladištenja u trgovinama, gdje su narezane lubenice često izložene bez odgovarajućeg hlađenja ili nisu rashlađene uopće, iako preporučena temperatura za čuvanje ove lako kvarljive namirnice ne smije prelaziti 7 stupnjeva Celzija.

Bakterije se najčešće nalaze na kori lubenice, a tijekom rezanja mogu prijeći na jestivi dio ploda. Ako se narezano voće ne čuva na odgovarajućoj temperaturi, mikroorganizmi se brzo razmnožavaju. Dodatni rizik nastaje kada kupci uzimaju pakiranja u ruke radi pregleda i zatim ih vraćaju na policu, čime se proizvod dodatno zagrijava.

Stručnjaci stoga preporučuju kupnju cijele lubenice i rezanje kod kuće, pri čemu je važno koristiti čiste ruke, nož i radnu površinu kako bi se smanjio rizik od kontaminacije. Narezanu lubenicu treba što prije pojesti ili odmah spremiti u hladnjak, a ako je voće bilo izvan hladnjaka dulje od dva sata, savjetuje se da se ne konzumira zbog mogućeg razvoja štetnih bakterija.

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Ključne riječi
LUBENICA Barkod

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