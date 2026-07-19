Hrvati ove automobile zovu neuništivima: 'Upalio bi se i da se kraj njega baci atomska bomba'

Pitanje o najpouzdanijim automobilima vječna je tema među vozačima, a nedavna rasprava na podforumu r/croautomobili pokazala je da Hrvati imaju vrlo jasne favorite. Korisnik pod nadimkom Salt-Hat1654 započeo je diskusiju podijelivši vlastito iskustvo s Chevrolet Sparkom iz 2006. godine, nakon čega je uslijedilo gotovo 60 komentara s prijedlozima, anegdotama i legendama s domaćih prometnica. Iako su mišljenja bila šarolika, nekoliko se modela istaknulo kao apsolutni pobjednici u kategoriji izdržljivosti.

Na samom vrhu liste, s najviše glasova zajednice, našla se Honda Jazz, no odmah za njom slijedi nekoliko europskih legendi koje su očito ostavile neizbrisiv trag. Škoda Fabia prve generacije s motorom 1.9 SDI zaradila je brojne pohvale, a jedan je korisnik dodao: "I Octavia prva generacija s 1.9 TDI. Neuništiv auto." Visoko na ljestvici našao se i Fiat Marea 1.9 JTD, za koju je jedan komentator duhovito primijetio: "Niti jedan mehaničar još nije vidio kako izgleda brtva glave". Veliku popularnost uživa i stari Renault Twingo, čiju je izdržljivost jedan korisnik slikovito opisao usporedivši ga s "metlom od Brzog iz Mućki".

Rasprava je također istaknula nepokolebljivu reputaciju starijih njemačkih i japanskih vozila. Audi 80 B4 1.9 TDI opisan je kao automobil čijoj "školjci i karoseriji jednostavno nikad nema kraja", dok je Passat B5.5 s istim tipom motora također dobio svoje mjesto na listi. S druge strane, japanski proizvođači poput Honde i Toyote potvrdili su svoj status. Jedan je vlasnik Honde Civic ispričao kako ga je automobil, unatoč potpuno potrošenom kvačilu i kasnijem kvaru razvodnika paljenja, oba puta "uspio odvesti do mehaničara". Spomenuti su i Mitsubishi Colt, za kojeg vlasnik tvrdi da bi "upalio i da se kraj njega baci atomska bomba", te legendarna Toyota Corolla.

Kako automobili postaju tehnološki napredniji, s kompleksnim infotainment sustavima i elektronikom, tako raste i broj potencijalnih kvarova. Neka istraživanja, poput onog koje provodi J.D. Power, pokazuju da pouzdanost novih automobila opada, što objašnjava zašto se mnogi s nostalgijom okreću starijim, mehanički jednostavnijim modelima. Među ostalim spomenutim "radnim konjima" našli su se i Mercedesova linija 123, Volkswagen Caddy SDI te, naravno, neizbježni Golf 2, koji je izazvao podijeljene reakcije - od hvale do komentara da je to "auto koji se najviše kvari".

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*uz korištenje AI-a