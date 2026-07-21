Turistkinja se ozlijedila na godišnjem, a onda je platila 6200 eura. Zbog jednog razloga nisu joj vratili novac

Njemačka državljanka nije uspjela pred Zemaljskim sudom u Hessenu ostvariti povrat troškova helikopterskog prijevoza hitne pomoći nakon što je tijekom odmora u Austriji zadobila ozljedu. Sud je zaključio da zračni prijevoz nije bio medicinski nužan jer bi ozlijeđenoj osobi odgovarajuću pomoć mogao pružiti i klasični sanitetski prijevoz, piše Fenix.

Do nesreće je došlo dok je turistkinja pokušavala pomaknuti automobil, pri čemu je zadobila prijelom slabinskog kralješka. Nakon što je došao liječnik hitne pomoći, odlučeno je da je potrebno prevesti je helikopterom u bolnicu. Operater je za intervenciju izdavao račun u iznosu od 6200 eura. Žena, koja boluje od osteoporoze, račun je najprije platila, a potom zatražila povrat sredstava od svoje zdravstvene osiguravateljske kuće. Turistkinja je tvrdila da bi prijevoz vozilom hitne pomoći po teško pristupačnom terenu mogao dovesti do ozbiljnih posljedica, uključujući rizik od paraplegije, te je stoga smatrala angažiranje helikoptera opravdanim i medicinski nužnim.

Međutim, Zemaljski sud u Hessenu nije prihvatio njezine argumente. Sud je zaključio da troškovi spašavanja i prijevoza prema austrijskim propisima obično pokrivaju situacije u kojima postoji neposredna opasnost po život ili teška ozljeda koja zahtijeva hitnu intervenciju. U ovom slučaju suci nisu utvrdili da je postojala takva opasnost, procijenivši da bi vozilo hitne pomoći bilo dovoljno za siguran transport. Presuda još nije pravomoćna.

Stručnjaci ističu da se troškovi helikopterskog prijevoza tijekom putovanja u inozemstvo mogu pokriti ako je takav prijevoz medicinski opravdan, a njemačka zakonska zdravstvena osiguranja često se ravnaju prema pravilima države u kojoj se nesreća dogodila. S druge strane, troškovi spašavanja ili izvlačenja s nepristupačnih područja obično nisu u cijelosti obuhvaćeni osnovnim osiguranjem.

Automobilski klub ADAC preporučuje dodatno putno zdravstveno osiguranje, ovisno o ugovorenom paketu, jer ono može pokriti troškove spašavanja, prijevoza i povratka u matičnu zemlju. Također, određene privatne police osiguranja od nezgode mogu uključivati naknade za potragu, spašavanje i zbrinjavanje, no konačna prava uvijek ovise o specifičnim uvjetima ugovora.