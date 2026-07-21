Vozači smislili trik kako prevariti pametne kamere: S ovim pločicama registracija je 'nevidljiva'

Iako bi napredne policijske kamere trebale povećati sigurnost i red na cestama, dosjetljivi vozači pronalaze sve sofisticiranije načine da im doskoče. Najnoviji slučaj stiže iz Velike Britanije, gdje je otkrivena nova praksa korištenja registarskih pločica koje postaju „nevidljive“ za kamere.

Kako izvještava britanski portal BirminghamLive, riječ je o posebnoj vrsti registarskih pločica koje koriste infracrvenu refleksiju kako bi zavarale nadzorne sustave. Te pločice dolaze u 3D i 4D varijantama i postale su posebno popularne među vozačima koji žele izbjeći kazne za prekoračenje brzine, prolazak kroz crveno ili ulazak u zone s ograničenim prometom.

Standardne 2D pločice, koje su i dalje najčešće u upotrebi, imaju ravne, jasno vidljive znakove koji zadovoljavaju sve zakonske propise. No, tehnološki naprednije 3D i 4D pločice uvode povišene znakove, rubove i dodatne vizualne efekte. Iako su mnoge od tih pločica tehnički legalne, upravo njihova sofisticiranost zbunjuje pametne kamere koje više ne mogu precizno očitati registraciju.

4D pločice, najnovija su inovacija, kombiniraju laserski izrezane znakove s posebnim reflektirajućim materijalima, čime dodatno otežavaju automatsku detekciju. Nakon što je problem postao sve očitiji, britanska policija reagirala je uvođenjem novih kamera posebno dizajniranih za otkrivanje "nevidljivih" pločica. Samo nekoliko dana nakon implementacije, nekoliko vozača je već kažnjeno sa 100 funti (oko 116 eura). Vlasti upozoravaju da svi koji koriste ovakve metode riskiraju novčane kazne, a u slučaju licenciranih taksi vozača, čak i gubitak dozvole – osobito ako voze pod jurisdikcijom Wolverhamptona.

Osim sofisticiranih pločica, neki vozači koriste i specijalne reflektirajuće naljepnice koje se lijepe preko pojedinih slova i brojeva na pločici. Na prvi pogled pločica izgleda uredno i zakonski ispravno, ali kad ju kamera pokuša očitati, reflektirajući materijal stvori odbljesak koji onemogućuje detekciju znakova. Iako su takve naljepnice teško primjetne golim okom, one jasno krše zakon jer brojke i slova na registraciji moraju biti lako čitljivi u svim uvjetima. Policija napominje da će i ovakva manipulacija biti sankcionirana čim se otkrije.