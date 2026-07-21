WhatsApp uvodi najveću promjenu od 2009.! Korisnici su presretni, evo što nas uskoro očekuje

WhatsApp uskoro uvodi značajnu nadogradnju koja mijenja način na koji se korisnici povezuju s prijateljima i nepoznatim osobama. Naime, da biste se s nekim dopisivali, više neće biti nužno dijeliti mobilni broj. Riječ je o najvećoj promjeni od 2009. kada je aplikacija lansirana. Od tada je značajno napredovala i danas podržava video i glasovne pozive, dijeljenje datoteka te kreiranje zajednica, piše Express.

Najnovija nadogradnja, koja će se postupno implementirati za 3,3 milijarde mjesečnih korisnika, omogućit će stvaranje personaliziranih korisničkih imena, a broj mobilnog telefona ostat će skriven od nepoznatih kontakata i poslovnih subjekata. Iako broj ostaje povezan s računom, ovim se potezom želi bolje zaštititi privatnost korisnika.

Korisnici i dalje mogu koristiti dosadašnji način rada, no oni koji se odluče registrirati korisničko ime ranije, imat će prednost pred drugima. Za svakodnevne korisnike promjena možda neće biti presudna, ali onima koji često koriste WhatsApp za kupovinu, prodaju ili prvi kontakt s nepoznatim osobama, novo korisničko ime predstavlja dodatnu zaštitu privatnosti.

Nadogradnja je posebno korisna i za male tvrtke i organizacije koje žele održavati dosljednu prisutnost online. Korisnici će moći preuzeti isto korisničko ime koje već koriste na drugim Meta platformama poput Instagrama i Facebooka.

Uz novi sustav korisničkih imena, stručnjaci ističu važnost dvostruke provjere sigurnosti računa. Lisa Barber, tehnološka urednica portala Which?, savjetuje uključivanje dvofaktorske autentifikacije koja zahtijeva PIN prilikom korištenja aplikacije. Ako uređaj završi u pogrešnim rukama, poruke ostaju zaštićene. Aktivacija funkcije je jednostavna. U postavkama WhatsAppa odaberete opciju Račun, zatim Dvofaktorska provjera i omogućite funkciju, kreirajući šesteroznamenkasti PIN i dodajući adresu e-pošte za oporavak računa u slučaju zaboravljenog PIN-a.