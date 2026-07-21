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GENIJALNE SITNICE

Hrvati otkrili na što su potrošili manje od 10 €, a promijenilo im je život: 'Ne znam kako sam živio bez ovoga'

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 16:01
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Rasprava je pokazala da velika poboljšanja dolaze i iz kuhinje. Mnogima je život promijenio ručni sjecko na potezanje

Ponekad su najjednostavnije stvari ujedno i najkorisnije. Tom se mišlju vodio korisnik na hrvatskoj Reddit zajednici "40_plus_kutak", pitajući druge što im je od jeftinih kupnji donijelo najveću promjenu. Kao otac više djece, sam je ponudio svoj odgovor: produžni kabel i kabel za punjač od tri metra. "Djeluje banalno, ali otkad ih imamo, mnogo je manje natezanja oko utičnica", napisao je i potaknuo stotine ljudi da podijele svoje male "game changere". Iako je jedan duhoviti komentar kao rješenje ponudio "Bromazepam i osam eura ostatka" i zaradio najviše glasova, ostatak rasprave pretvorio se u pravi katalog praktičnih izuma.

Koja vam je kupovina do 10 e najviše poboljšala svakodnevni život?
by u/Creative-Spring-2328 in 40_plus_kutak

Među najpopularnijim odgovorima istaknule su se sitnice koje rješavaju svakodnevne frustracije. Veliki hit je takozvani "kišobran" za vjetrobransko staklo, koji korisnici nabavljaju s internetskih trgovina. "Nema više hrvanja s kartonima ili onim folijama koje lete po autu. Rasklopiš za sekundu, staviš i milina", objasnio je jedan korisnik. Drugi su se složili, hvaleći praktičnost ovog izuma. Veliko odobravanje dobile su i male lampice na senzor pokreta, idealne za noćne odlaske u kupaonicu ili hodnik bez paljenja glavnog svjetla. Jedna korisnica detaljno je opisala svoju najbolju kupnju: električnu pumpu za zalijevanje cvijeća. "Mala je, stane u ruku, ima punjivu bateriju i produživu cijev. Uronim je u kantu s vodom i zalijem sve na terasi bez muke", napisala je, oduševivši druge ljubitelje biljaka.

Rasprava je pokazala da velika poboljšanja dolaze i iz kuhinje. Mnogima je život promijenio ručni sjecko na potezanje. "Koji spas kad treba isjeći luk! Mrzila sam kuhanje zbog te pripreme, a sad je lagano. Svaki put pomislim, ne znam kako sam živjela bez njega", priznala je jedna korisnica.

Spomenuti su i gulilica za krumpir, mali mikser za pjenjenje mlijeka te razni kuhinjski dodaci. U kategoriji osobnog komfora, visoko na ljestvici su maska za spavanje i čepići za uši, koje su mnogi opisali kao ključne za kvalitetan san. Odgovori su varirali od vrlo praktičnih, poput vitamina C u prahu i držača za mobitel koji se lijepi uz utičnicu, do onih izrazito osobnih poput nastavaka za proširenje grudnjaka.

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*uz korištenje AI-ja

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