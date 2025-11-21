Zbog kojih sve prekršaja možete ostati bez vozačke? Popis bi vas mogao iznenaditi

Gubitak vozačke dozvole noćna je mora svakog vozača, a prema važećim propisima, postoje dva glavna načina na koja se taj scenarij može ostvariti. Prvi, dobro poznati put, jest prikupljanje negativnih prekršajnih bodova. Za većinu vozača granica je postavljena na 12 bodova prikupljenih unutar dvije godine, dok za mlade vozače, one do 24 godine starosti, vrijedi znatno stroži kriterij od samo 9 bodova. Jednom kada se dozvola ukine na ovaj način, povratka nema bez ponovnog polaganja cijelog vozačkog ispita, i to tek nakon proteka roka od dvije godine. Drugi jest počinjenje jednog od osam najtežih prometnih prekršaja, zbog kojih, uz drakonske novčane kazne, sud može izreći i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom.

U fokusu mjera su takozvana "četiri prometna ubojice": alkohol, brzina, nekorištenje pojasa i upotreba mobitela. Vožnja pod utjecajem alkohola nosi progresivne kazne ovisno o izmjerenoj koncentraciji. Dok u većini europskih zemalja postoji određena tolerancija, u Hrvatskoj vrijedi nulta stopa tolerancije za mlade vozače do 24 godine i profesionalce, dok je za sve ostale granica postavljena na 0,5 promila. Prekršaji se boduju s tri negativna boda za koncentraciju od 0,5 do 1,0 promila, četiri boda za 1,0 do 1,5 promila, a čak šest bodova slijedi za vožnju s više od 1,5 promila, pod utjecajem droga ili za odbijanje testiranja. Upravo su ti najteži prekršaji svrstani u kategoriju za koju su predviđene kazne od 1.350 do čak 2.700 eura, uz obaveznu zabranu upravljanja i potencijalno oduzimanje vozila za recidiviste.

Prekoračenje brzine, drugi smrtonosni grijeh na cestama, također je pod posebnim povećalom. Vožnja brzinom za više od 50 km/h iznad ograničenja u naseljenom mjestu smatra se jednim od najopasnijih prekršaja i donosi vozaču 6 negativnih bodova, novčanu kaznu u rangu od 1.350 do 2.700 eura te izglednu zabranu upravljanja. Već za drugo ponavljanje ovog prekršaja unutar tri godine, vozačka se dozvola oduzima na najmanje šest mjeseci, a za treći put na najmanje godinu dana. Nešto blaže, ali i dalje opasno prekoračenje brzine od 31 do 50 km/h iznad dopuštenog donosi 3 negativna boda, dok vožnja 21 do 30 km/h brže od znaka nosi 2 boda. Cilj ovih mjera, kako navode iz Ministarstva unutarnjih poslova, jest podizanje razine sigurnosti i prometne kulture na hrvatskim cestama.

U kategoriju osam najtežih prekršaja, koji nose po 6 negativnih bodova i najviše kazne, spadaju i djela koja izravno ugrožavaju živote ostalih sudionika u prometu. To uključuje vožnju u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti ili brzoj cesti, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, kao i vožnja bez položenog vozačkog ispita ili za vrijeme dok je vozačka dozvola oduzeta ili ukinuta. U ovu skupinu spada i odbijanje podvrgavanja testu na alkohol ili droge, kao i bijeg s mjesta prometne nesreće u kojoj ima ozlijeđenih ili poginulih osoba. Za svaki od ovih prekršaja, osim financijskog udara, gotovo je sigurno i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja, što znači trenutačni oproštaj od vozačke dozvole na određeni period.

Iako nisu u kategoriji "smrtnih grijeha", niz manjih prekršaja također može dovesti do ozbiljnih posljedica, bilo kroz visoke kazne ili postepeno nakupljanje negativnih bodova. Primjerice, prolazak kroz crveno svjetlo bez namjere i ugrožavanja prometa donosi 3 negativna boda, a kazna se kreće od 400 do 930 eura, uz moguću zabranu upravljanja ako se prekršaj ponovi. Nepoštivanje pravila prednosti prolaska ili nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu također nosi 3 boda i slične novčane kazne. Korištenje mobitela tijekom vožnje kažnjava se s 200 eura, a nekorištenje sigurnosnog pojasa sa 135 eura. Iako svaki od ova dva prekršaja nosi samo jedan negativan bod, njihova učestalost znači da se bodovi mogu brzo nakupiti, posebno kod mladih vozača kojima je prag za ukidanje dozvole znatno niži.

Jedna od najdrastičnijih novina u zakonu jest mogućnost privremenog oduzimanja vozila. Ova mjera nije namijenjena vozačima koji su počinili prvi prekršaj, već isključivo tvrdokornim recidivistima koji sustavno ugrožavaju sigurnost na cestama. Ako vozač koji je već najmanje dva puta pravomoćno kažnjen ponovno bude uhvaćen u počinjenju nekog od osam najtežih prekršaja, policija ima ovlast privremeno mu oduzeti vozilo. Automobil se oduzima do odluke suda, koji zatim može potvrditi mjeru.