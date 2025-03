WhatsApp uvodi novu opciju: Pogledajte što se mijenja u popularnoj aplikaciji

WhatsAppova značajka Status, prisutna već skoro osam godina, omogućuje korisnicima da s prijateljima i obitelji podijele trenutke iz svakodnevnog života. Dosad su u Status mogli dodavati samo tekst, slike ili videozapise, no Meta sada uvodi novost – mogućnost dodavanja glazbe.

Slična opcija već postoji na drugim Meta platformama, poput Instagrama i Facebooka, gdje glazba može upotpuniti priče. Kada sada kreirate Status, primjerice uz fotografiju, na vrhu zaslona pojavit će se ikona note. Dodirivanjem te ikone otvara se biblioteka pjesama dostupnih za odabir. Prema WhatsAppu, korisnici imaju pristup milijunima pjesama, uključujući popularne hitove poput Shape of You, Perfect, Galway Girl, Gangnam Style i mnoge druge. Klizačem možete odabrati točan dio pjesme koji želite pridodati svom sadržaju. Za fotografije je moguće dodati glazbeni isječak do 15 sekundi, dok za videozapise glazba može trajati do 60 sekundi.

Status objave na WhatsAppu zaštićene su end-to-end enkripcijom, što znači da WhatsApp nema uvid u sadržaj ili glazbu koju dodajete. Ova nova značajka već se počela uvoditi širom svijeta, a bit će dostupna svima u narednim tjednima. Ako je još nemate, provjerite jeste li ažurirali aplikaciju na najnoviju verziju. U posljednje vrijeme WhatsApp redovito donosi novitete. Trenutno je u fazi testiranja opcija da postane zadana aplikacija za pozive i poruke. Također, nedavno su uvedeni novi efekti za kameru, selfie naljepnice i brže reakcije na poruke.