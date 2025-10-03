Naši Portali
POPIS JE PODUŽI

WhatsApp priprema niz novih funkcija, posebno će oduševiti korisnike Androida

VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 15:00

Od sada ćete moći slati ove animirane slike direktno u WhatsApp razgovorima, dodajući još jednu dimenziju vizualnoj komunikaciji

Meta je najavila nekoliko novih funkcionalnosti za WhatsApp, a korisnicima će ove novitete olakšati svakodnevnu komunikaciju i poboljšati iskustvo korištenja aplikacije. Iako je nedavno uvedena opcija prevođenja poruka, sada stižu još uzbudljiviji dodaci.

Jedna od najvažnijih novosti je mogućnost slanja fotografija u pokretu. Ove fotografije, koje su poznate kao Live Photos na iPhone uređajima i Fotografije u pokretu na Androidu, predstavljaju poboljšane gifove ili mini videozapise s dodatkom zvuka snimljenog trenutka. Od sada ćete moći slati ove animirane slike direktno u WhatsApp razgovorima, dodajući još jednu dimenziju vizualnoj komunikaciji.

WhatsApp donosi i nekoliko drugih praktičnih novosti. Korisnici će moći skenirati dokumente izravno unutar aplikacije, bez potrebe za korištenjem drugih alata. Ova opcija, koja je već bila dostupna korisnicima iPhonea, sada stiže i na Android uređaje.

Također, pretraga grupnih razgovora bit će jednostavnija. Umjesto da unosite točan naziv grupe, dovoljno je upisati ime kontakta, a WhatsApp će prikazati sve razgovore u kojima ta osoba sudjeluje, slično kao što je to slučaj na Messengeru.

Meta također donosi dvije nove značajke koje koriste umjetnu inteligenciju. Prva omogućava prilagodbu tema razgovora, dok druga nudi personalizaciju pozadina tijekom video poziva. Na kraju, korisnici će moći uživati u novom paketu naljepnica, koji će dodatno obogatiti njihov WhatsApp doživljaj.

