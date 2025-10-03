Naši Portali
BLAGDANSKO LUDILO U TRGOVINAMA

FOTO I JYSK je izbacio novu božićnu kolekciju, cijene idu od jednog eura. Pogledajte favorite

Zagreb: Čarobna božićna kućna atmosfera
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 13:00

Blagdanske figure također zauzimaju svoje mjesto u kolekciji, a nezaobilazni su Orašar, patuljci, sobovi, anđeli i mnogi drugi ukrasi. Za ljubitelje svečanih trenutaka, tu su i elegantni pladnjevi za posluživanje kolača i drugih delicija

Nakon što su IKEA i Sinsay ranije predstavili svoje božićne kolekcije, JYSK je upravo lansirao svoju. Iako mnogima može izgledati prerano, za ljubitelje blagdanske atmosfere ovo je savršen trenutak da razgledaju ponudu i odluče kako će ove godine uljepšati svoj dom. Podsjetimo, kolekcije za Noć vještica, u dućanima su se mogle naći već u drugoj polovici ljeta. 

Nova kolekcija uključuje raznovrsne proizvode koji stvaraju toplu i ugodnu atmosferu u domu. Među novitetima se nalaze lampice za vanjski prostor, poput onih za vrtove i stabla, svjetlosni vijenci, dekorativne figurice te LED drvca koja osvjetljavaju vanjski prostor. Unutar doma, JYSK nudi širok izbor svjetlećih ukrasa – od klasičnih lampica za božićnu jelku, do svjetlećih dekoracija u obliku zvijezda, češera i vijenaca.

@therese.henriksson jysk’s Christmas collection ❤️ . . . . . . #jysk #christmas #shoppinghaul #fyp #videoviral @JYSK ♬ som original - ᯓᡣ𐭩

Blagdanske figure također zauzimaju svoje mjesto u kolekciji, a nezaobilazni su Orašar, patuljci, sobovi, anđeli i mnogi drugi ukrasi. Za ljubitelje svečanih trenutaka, tu su i elegantni pladnjevi za posluživanje kolača i drugih delicija. Osim toga, JYSK nudi razne mirisne svijeće i LED svijeće, uključujući luksuzni set u bijeloj i zlatnoj boji koji dodaje glamur svakom prostoru. Svijeće dolaze u različitim oblicima, uključujući borove i druge blagdanske motive.

Svi ljubitelji ugodne atmosfere mogu birati između dva seta posteljine s božićnim motivima – crvenog s motivima borova i jelena, te bež seta s uzorcima borova i srca. U ponudi su i stolnjaci, stolne prostirke, ubrusi, jastučnice i drugi tekstili s blagdanskim motivima, a sve to u božičnim tonovima poput crvene, bijele i zelene.

@joelasdupes ich liebe alles daran🧸☁️🌲 #fy #fürdich #cleangirl #jysk #christmasvibes ♬ Polar Express - 🎃- Toby -🎃

Kolekcija uključuje i božićna drvca, vijence, girlande, kuglice i razne druge ukrase za jelku, kao i praktične dodatke poput staklenki za kekse i bombone te šarenih šalica i zdjelica. Svi proizvodi imaju pristupačne cijene, s artiklima već od euro, pa sve do umjetnih božićnih drvca koja stoje oko 80 eura.

Ključne riječi
božićni ukrasi Božić Barkod

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
13:21 03.10.2025.

Čuj to, dva mjeseca prije Božića. Kakve veze Orašar ima sa Božićem ?

