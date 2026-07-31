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Novo pivo

Vruće je, Maskeronov Broken Crown rješenje je za ove Celzijuse

storyeditor/2026-07-30/maskeron_01.jpg
(a)
Autor
Zoran Vitas
31.07.2026.
u 16:28
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Jasno je da su NEIPA piva rješenje koje se nudi za ovakvo vrijeme, no ovo pivo predstavlja osvježenje i izazov i za iskusnije pivopije

Ljeto je, a znamo već što to znači – New England IPA-e među najtraženijim su stilovima za ovo doba godine, posebno kada vrućine postanu ovako izražene. Maskeron, etiketa pod kojom se rade piva u kojima se vjerojatno najbolje rabi hmelj, izbacio je za ovo ljeto Broken Crown, još jednu svoju NEIPA-u, ali u tom pivu doista nema ničega potrganog kako bi ime sugeriralo. Ovdje je, naprotiv, sve posloženo kako treba te je riječ o pivu koje će sasvim zadovoljiti i nekoga tko traži kvalitetno osvježenje i one ambicioznije koji u pivima traže nešto što do sada nisu pronašli u onima koja su već probali. Apsolutno je tako. Broken Crown je NEIPA koja je doista ukusna i osvježavajuća, ali istovremeno donosi i note koje će mnogim pivopijama ponuditi nešto novo. Uz hmeljeve Talus i Nelson Sauvin s farme Eggers na Novom Zelandu, tu je i Pineapple Express, interesantan pripravak kojem su baza arome kanabisa. Ta je kombinacija stvorila iznimnu paletu aroma i okusa, pri čemu gorčina nije nimalo zanemarena, već skladno zaokružuje cijelu priču i lijepo zatvara nemalih 6,1 posto alkohola. Zaista sjajno i pitko pivo kakvo bismo i očekivali od Nike Čučkovića Maskerona koji nas je navikao na zaista iznenađujuća zahmeljena piva. Broken Crown nabavili smo u zagrebačkoj Ambasadi, dućanu koji se profilira u najzanimljiviji pivski establishment metropole čiji je izbor piva toliko intrigantan da se doista možete zabavljati danima. Posjetite i isprobajte.

Ključne riječi
maskeron craft pivo

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