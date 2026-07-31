Vruće je, Maskeronov Broken Crown rješenje je za ove Celzijuse

Ljeto je, a znamo već što to znači – New England IPA-e među najtraženijim su stilovima za ovo doba godine, posebno kada vrućine postanu ovako izražene. Maskeron, etiketa pod kojom se rade piva u kojima se vjerojatno najbolje rabi hmelj, izbacio je za ovo ljeto Broken Crown, još jednu svoju NEIPA-u, ali u tom pivu doista nema ničega potrganog kako bi ime sugeriralo. Ovdje je, naprotiv, sve posloženo kako treba te je riječ o pivu koje će sasvim zadovoljiti i nekoga tko traži kvalitetno osvježenje i one ambicioznije koji u pivima traže nešto što do sada nisu pronašli u onima koja su već probali. Apsolutno je tako. Broken Crown je NEIPA koja je doista ukusna i osvježavajuća, ali istovremeno donosi i note koje će mnogim pivopijama ponuditi nešto novo. Uz hmeljeve Talus i Nelson Sauvin s farme Eggers na Novom Zelandu, tu je i Pineapple Express, interesantan pripravak kojem su baza arome kanabisa. Ta je kombinacija stvorila iznimnu paletu aroma i okusa, pri čemu gorčina nije nimalo zanemarena, već skladno zaokružuje cijelu priču i lijepo zatvara nemalih 6,1 posto alkohola. Zaista sjajno i pitko pivo kakvo bismo i očekivali od Nike Čučkovića Maskerona koji nas je navikao na zaista iznenađujuća zahmeljena piva. Broken Crown nabavili smo u zagrebačkoj Ambasadi, dućanu koji se profilira u najzanimljiviji pivski establishment metropole čiji je izbor piva toliko intrigantan da se doista možete zabavljati danima. Posjetite i isprobajte.