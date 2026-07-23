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Sve hrvatske vinarije na jednom mjestu

Predstavljena prva interaktivna vinska karta Hrvatske

Autor
Zoran Vitas
23.07.2026.
u 15:05
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Izvrstan online proizvod koji će zasigurno uhvatiti veliku popularnost u ovoj turističkoj sezoni ali i nastaviti biti upotrebljavan i kasnije predstavio je portal Vinski klub

Od sada će svi ljubitelji vina moći lakoćom pronaći svoju omiljenu vinariju na području Republike Hrvatske. Ekipa portala Vinski klub izradila je doista korisnu interaktivnu vinsku kartu koja pronalazak mjesta gdje ćete pronaći svoja omiljena vina čini doista laganima. Prva interaktivna vinska karta Hrvatske na kojoj se nalazi gotovo 800 vinarija i više od 60 vinskih manifestacija dostupna je na stranici vinskiklub.hr, nalaze se hrvatske vinarije od Iloka do Savudrije, od Međimurja do Konavala.

- Iako nam je namjera bila popisati sve proizvođače vina u Hrvatskoj, uvijek je moguće da je netko promaknuo. Zato Vinski klub poziva sve vinarije koje se još ne nalaze na karti da se jave na službeni mail kako bismo ih dodali. Na jednom mjestu moguće je pronaći vinarije po imenu ili mjestu, vidjeti gdje se točno nalaze i koji vinari se nalaze u susjedstvu, a gumb "Blizu mene" pokazuje vinarije koje su trenutno u vašoj okolici, što će dobro doći svima koji po Hrvatskoj putuju žedni, objašnjava Tomo Jakopović, jedan od pokretača ovog popularnog portala. Osim vinarija na karti su i vinski događaji te manifestacije, njih oko 60. Cijeli portal, kao i vinska karta, prevedeni su na engleski jezik pa su stotine tekstova o vinima i vinskim događajima sada dostupni i čitateljima koji ne govore hrvatski, odnosno cijelom svijetu.

- Htjeli smo da turist kada dođe u Hrvatsku, na jednom mjestu, na engleskom jeziku, može istražiti našu vinsku scenu i pronaći vinariju pored koje ljetuje, vidjeti koji se festival održava dok je na odmoru u Hrvatskoj i pročitati priče o ljudima koji ta vina rade, kažu iz Vinskog kluba. Karta se koristi vrlo jednostavno, u njezinui trražilicu upišete vinariju ili grad pa će vam se pokazati lokacija vinarije ili sve vinarije u području nekog grada. Kliknete li na neku od oznaka dobit ćete mogućnost i dodatnog informiranja o vinariji ili događaju. U planu su i novi koraci.

- Kartu ćemo, kao i cijeli portal, prevesti na njemački i talijanski jezik. Cilj nam je bio napraviti vrhunski turistički proizvod i približiti hrvatska vina domaćim i stranim vinoljupcima koji sada na jednom mjestu imaju kompletan uvid u našu vinsku ponudu, zaključuje Tomo o novom doista korisnom dodatku portala Vinski klub.

Ključne riječi
interaktivna karta karta vino

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