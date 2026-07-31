FOTO U ovim se gradovima najbolje živi: Europa dominira, jedan je je od Zagreba udaljen tek nekoliko sati vožnje
Nova ljestvica Economist Intelligence Unita pokazuje da su gradovi Perzijskog zaljeva, godinama omiljeni među stranim stručnjacima i dobrostojećim iseljenicima, u 2026. doživjeli najveći pad kvalitete života. Sigurnost, koja je bila jedan od njihovih glavnih aduta, ozbiljno je narušena ratom u Iranu i širenjem nestabilnosti na širu regiju. Dubai je mnogim strancima nudio gotovo idealnu kombinaciju: niske poreze, međunarodne škole, modernu infrastrukturu, goleme klimatizirane trgovačke centre i vrlo malo kišnih dana. Slične su prednosti nudili Abu Dhabi, Doha i Muscat. No, ovogodišnji Global Liveability Index pokazuje da je privlačnost gradova na Bliskom istoku osjetno pala.
Slijede Beč i Melbourne. EIU-ova ljestvica obuhvaća 173 grada i više od 30 pokazatelja raspoređenih u pet kategorija –stabilnost, zdravstvo, kulturu i okoliš, obrazovanje te infrastrukturu. Izvorno je osmišljena i kao alat kompanijama koje na temelju uvjeta života određuju dodatke zaposlenicima upućenima na rad u inozemstvo. Prosječna svjetska ocjena ove je godine ostala na 76,1 bodu od mogućih 100, ali su se iza tog nepromijenjenog prosjeka dogodile velike regionalne promjene.
Tokio se, pak, s 13. popeo na deseto mjesto i postao jedini megagrad u tom društvu. Veliki gradovi često gube bodove zbog prometnih gužvi, opterećene infrastrukture, kriminala i drugih problema koji prate višemilijunske urbane sredine.
Najveći udarac ove su godine pretrpjeli gradovi Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Prosječna ocjena regije pala je za jedan bod, ponajprije zbog pogoršanja sigurnosnih prilika povezanih s ratom u Iranu. Osamnaest gradova iz te regije u prosjeku je izgubilo više od tri mjesta na ljestvici. Najveći pad među svim promatranim gradovima zabilježio je Muscat.