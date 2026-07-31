VIDEO Ne zovite vodoinstalatera: Stručnjak otkrio genijalan trik za odčepljivanje umivaonika u par sekundi

Gotovo da ne postoji kućanstvo koje se barem jednom nije susrelo sa scenarijem u kojem voda iz umivaonika odbija oteći, ostavljajući za sobom prljavštinu i frustraciju. Prije nego što posegnete za telefonom i nazovete vodoinstalatera, stručnjak za kućne popravke Dave Doc DIY ima rješenje koje bi vam moglo uštedjeti i vrijeme i novac. U svom kratkom, ali iznimno korisnom videu na Instagramu, demonstrirao je metodu koja problem rješava u svega nekoliko poteza.

Video započinje prikazom začepljenog umivaonika punog mutne vode. Dave, opremljen samo rukavicama i malom gumenom odčepljivačem, poručuje gledateljima: "Ne zovite još vodoinstalatera". Ključ uspjeha, kako objašnjava, leži u jednom naizgled nevažnom, ali presudnom koraku: zatvaranju preljevnog otvora prstom. Riječ je o maloj rupi koja se obično nalazi pri vrhu umivaonika, a njeno zatvaranje omogućuje stvaranje potpunog vakuuma. Nakon što prstom blokira otvor, Dave s nekoliko energičnih pokreta odčepljivačem uspijeva osloboditi odvod, a prljava voda nestaje u trenu.

Dave, koji na svom YouTube kanalu okuplja više od 125 tisuća pratitelja, specijalizirao se upravo za takve praktične savjete, demistificirajući popravke koje mnogi smatraju previše kompliciranima. Problem začepljenih odvoda, kako stručnjaci objašnjavaju, najčešće uzrokuje kombinacija kose, ostataka sapuna i proizvoda za osobnu njegu, koji s vremenom stvaraju tvrdokorne čepove. Redovito čišćenje i korištenje mrežice za odvod mogu spriječiti nakupljanje nečistoća.

Da je njegov savjet zlata vrijedan, potvrdili su i brojni pratitelji u komentarima. "Najbolji 'uradi sam' video! Hvala", napisao je jedan korisnik. Drugi su se zanimali gdje se može nabaviti specifični odčepljivač koji koristi, na što je Dave u samom videu dao odgovor, usmjerivši pratitelje na poveznicu u opisu svog profila.

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*uz korištenje AI-ja