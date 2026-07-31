Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRIJEDI POGLEDATI

VIDEO Ne zovite vodoinstalatera: Stručnjak otkrio genijalan trik za odčepljivanje umivaonika u par sekundi

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 15:15
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dave, koji na svom YouTube kanalu okuplja više od 125 tisuća pratitelja, specijalizirao se upravo za takve praktične savjete, demistificirajući popravke koje mnogi smatraju previše kompliciranima

Gotovo da ne postoji kućanstvo koje se barem jednom nije susrelo sa scenarijem u kojem voda iz umivaonika odbija oteći, ostavljajući za sobom prljavštinu i frustraciju. Prije nego što posegnete za telefonom i nazovete vodoinstalatera, stručnjak za kućne popravke Dave Doc DIY ima rješenje koje bi vam moglo uštedjeti i vrijeme i novac. U svom kratkom, ali iznimno korisnom videu na Instagramu, demonstrirao je metodu koja problem rješava u svega nekoliko poteza.

Video započinje prikazom začepljenog umivaonika punog mutne vode. Dave, opremljen samo rukavicama i malom gumenom odčepljivačem, poručuje gledateljima: "Ne zovite još vodoinstalatera". Ključ uspjeha, kako objašnjava, leži u jednom naizgled nevažnom, ali presudnom koraku: zatvaranju preljevnog otvora prstom. Riječ je o maloj rupi koja se obično nalazi pri vrhu umivaonika, a njeno zatvaranje omogućuje stvaranje potpunog vakuuma. Nakon što prstom blokira otvor, Dave s nekoliko energičnih pokreta odčepljivačem uspijeva osloboditi odvod, a prljava voda nestaje u trenu.

Dave, koji na svom YouTube kanalu okuplja više od 125 tisuća pratitelja, specijalizirao se upravo za takve praktične savjete, demistificirajući popravke koje mnogi smatraju previše kompliciranima. Problem začepljenih odvoda, kako stručnjaci objašnjavaju, najčešće uzrokuje kombinacija kose, ostataka sapuna i proizvoda za osobnu njegu, koji s vremenom stvaraju tvrdokorne čepove. Redovito čišćenje i korištenje mrežice za odvod mogu spriječiti nakupljanje nečistoća.

Da je njegov savjet zlata vrijedan, potvrdili su i brojni pratitelji u komentarima. "Najbolji 'uradi sam' video! Hvala", napisao je jedan korisnik. Drugi su se zanimali gdje se može nabaviti specifični odčepljivač koji koristi, na što je Dave u samom videu dao odgovor, usmjerivši pratitelje na poveznicu u opisu svog profila. 

Invazija migranata na Europu, stigao Premijer Sánchez: 'Branit ćemo Ceutu kao što bismo branili Madrid'
*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
umivaonik Vodoinstalater Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!