Iz Lepih Dečki stiže cvjetni trio, pivo sa zdravim dodatkom – Peptanom

Tko ovo čita, valjda ne sumnja u to da pivo ima pozitivnih utjecaja na zdravlje. S pokojim dodatkom te se kvalitete mogu i pojačati. Imali smo već piva s proteinima pa biljkama pozitivnih učinaka, gomilu istraživanja o utjecaju piva na organizam. Lepi Dečki, poznata naša pivovara iz Čakovca, napravila je prvo svoje pivo s kolagenom. Proizveli su ga u suradnji s Rousselotom, koji proizvodi Peptan, što je vodeća svjetska marka bioaktivnih kolagenskih peptida namijenjena očuvanju zdravlja zglobova, kostiju i kože. Riječ je o hidroliziranom kolagenu koji se zahvaljujući sitnijim molekulama lakše apsorbira i probavlja. Inače se Peptan često koristi u dodacima prehrani zbog svoje visoke bioraspoloživosti i dokazanog djelovanja u nekoliko ključnih područja poput zdravlja kože, zglobova i kostiju te oporavka mišića. A sada ga imamo i u pivu. U liniji Bloom naći ćete Rožicu, Pušlek ili Fijolicu, tri etikete s asocijacijom na cvijeće, a zbog slogana pod kojim se prodaju – Buket koji se pije. Iznimno interesantna ideja u čijoj je realizaciji temelj blonde ale Lepih Dečki, što bi, dakle, bilo temeljno ale pivo kojemu je dodan Peptan. Kako kažu u pivovari, reakcije testnih skupina pozitivne su, ljepši spol ovu kombinaciju jako podržava, a nadamo se da će međimurski cvjetni trio zadobiti povjerenje mladih za koje se tvrdi da im pivo ne sjeda najbolje. Nismo do sada čuli da je netko u Hrvatskoj radio ovakvo pivo, ali postoji takav pokušaj u svijetu. Prije nekih 11 godina, 2015. japanska pivovara Suntory napravila je Precious, pivo koje je tada izazvalo pravu senzaciju u svjetskim medijima. I Japanci su tada koristili peptide, ali ne hidrolizirane, nego su infuzirali male peptidne molekule a cilj je bio isti, postići punoću mišića i održati gipkost zglobova na ugodan način. Koliko vidimo, to se pivo više ne proizvodi, ali i dalje imaju jedno bezalkoholno 'pojačano' kolagenom, no koje se, izgleda, ne prodaje u Europi, izgleda ne i dalje od Pacifika. - Najvažnije je prepoznati trend, a on je jasan, mladi žele okuse i zdravlje. Ponudili smo kombinaciju gdje ne moraju odustati od piva nego dobiti još jedan razlog da ga probaju, rekao nam je Danijel Radek iz Lepih Dečkiju. Inače je riječ o dobrom blonde aleu, s krušnim notama koje zamjenjuju cvjetne i medne u nosu, a da bi do kraja sve preuzele te lijepe medne s nešto citrusa pa sve bude zaokruženo gorčinom.