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GRANIČI S ILEGALNIM

Domaći poslodavac traži sulude uvjete za radnike, internet je poludio: 'Kakve su ovo fore'

Novac, euri
Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 14:00
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Rasprava je brzo prerasla u poziv na akciju, s brojnim komentarima koji su tražili ime tvrtke kako bi je drugi mogli izbjegavati, a neki su čak ponudili i pomoć pri prijavi Državnom inspektoratu

Jedna naizgled jednostavna ponuda za posao potaknula je burnu raspravu na hrvatskom Redditu. Korisnik pod imenom "18cmoftruedamage" podijelio je dilemu oko ugovora koji mu je ponuđen. U njemu stoji da je radno vrijeme od 8 do 17 sati, od ponedjeljka do petka, uz tjednu satnicu od 40 sati. U tih devet sati provedenih na poslu uključena je i pauza od sat vremena koja se, kako navodi, ne smije koristiti na početku ili kraju radnog dana. "Kakve su ovo fore, je li ovo legalno u Hrvatskoj, zar ne bi trebalo da je pauza uračunata u radno vrijeme?", upitao je zajednicu.

40 sati tjedno, a radno vrijeme od 8 do 17h pon-pet, da li je ovo legalno?
by u/18cmoftruedamage in askcroatia

Odgovor korisnika bio je brz, glasan i gotovo jednoglasan. "Naravno da bi. Nakon šest sati rada imaš pravo na 30 min pauze koja je uračunata u radno vrijeme", stoji u najpopularnijem komentaru koji je prikupio više od stotinu glasova podrške. Mnogi su takvu praksu odmah okarakterizirali kao pokušaj izigravanja zakona i prikriveni prekovremeni rad. "Ovih sat vremena više svaki dan ti je prekovremeni koji mora biti plaćen", istaknuo je drugi korisnik.

Rasprava je brzo prerasla u poziv na akciju, s brojnim komentarima koji su tražili ime tvrtke kako bi je drugi mogli izbjegavati, a neki su čak ponudili i pomoć pri prijavi Državnom inspektoratu. "Ime firme? Imam neke poznanike u inspektoratu koje bi moglo zanimati", napisao je jedan od korisnika, pokazujući snažan osjećaj solidarnosti među radnicima. Komentatori su ovakav pristup nazvali "matematikom hrvatskih poduzetnika", sugerirajući da se ne radi o izoliranom slučaju.

Zanimljiv dio diskusije razvio se oko usporedbe s praksama u drugim europskim zemljama. Nekoliko korisnika koji rade u inozemstvu istaknulo je da je u zemljama poput Njemačke, Švedske ili Nizozemske uobičajeno da pauza za ručak nije plaćena i ne ulazi u radno vrijeme. "U zapadnoj Europi to je normalna praksa, radiš osam sati, ali si u uredu devet sati, jer pauza za ručak je sat vremena", objasnio je jedan komentator. Međutim, kako je ispravno naglašeno, hrvatsko zakonodavstvo po ovom pitanju štiti radnike.

Prema važećem Zakonu o radu u Hrvatskoj, svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima pravo na pauzu od minimalno 30 minuta, a ta se stanka ubraja u radno vrijeme i plaćena je. Upravo ta odredba čini Hrvatsku, uz Sloveniju, jednom od rijetkih iznimki unutar Europske unije. Ova rasprava pokazuje kako radnici postaju sve svjesniji svojih prava, osobito u kontekstu širih razgovora o ravnoteži poslovnog i privatnog života i nadolazećih izmjena radnog zakonodavstva.

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*uz korištenje AI-ja
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