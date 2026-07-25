Domaći poslodavac traži sulude uvjete za radnike, internet je poludio: 'Kakve su ovo fore'

Jedna naizgled jednostavna ponuda za posao potaknula je burnu raspravu na hrvatskom Redditu. Korisnik pod imenom "18cmoftruedamage" podijelio je dilemu oko ugovora koji mu je ponuđen. U njemu stoji da je radno vrijeme od 8 do 17 sati, od ponedjeljka do petka, uz tjednu satnicu od 40 sati. U tih devet sati provedenih na poslu uključena je i pauza od sat vremena koja se, kako navodi, ne smije koristiti na početku ili kraju radnog dana. "Kakve su ovo fore, je li ovo legalno u Hrvatskoj, zar ne bi trebalo da je pauza uračunata u radno vrijeme?", upitao je zajednicu.

Odgovor korisnika bio je brz, glasan i gotovo jednoglasan. "Naravno da bi. Nakon šest sati rada imaš pravo na 30 min pauze koja je uračunata u radno vrijeme", stoji u najpopularnijem komentaru koji je prikupio više od stotinu glasova podrške. Mnogi su takvu praksu odmah okarakterizirali kao pokušaj izigravanja zakona i prikriveni prekovremeni rad. "Ovih sat vremena više svaki dan ti je prekovremeni koji mora biti plaćen", istaknuo je drugi korisnik.

Rasprava je brzo prerasla u poziv na akciju, s brojnim komentarima koji su tražili ime tvrtke kako bi je drugi mogli izbjegavati, a neki su čak ponudili i pomoć pri prijavi Državnom inspektoratu. "Ime firme? Imam neke poznanike u inspektoratu koje bi moglo zanimati", napisao je jedan od korisnika, pokazujući snažan osjećaj solidarnosti među radnicima. Komentatori su ovakav pristup nazvali "matematikom hrvatskih poduzetnika", sugerirajući da se ne radi o izoliranom slučaju.

Zanimljiv dio diskusije razvio se oko usporedbe s praksama u drugim europskim zemljama. Nekoliko korisnika koji rade u inozemstvu istaknulo je da je u zemljama poput Njemačke, Švedske ili Nizozemske uobičajeno da pauza za ručak nije plaćena i ne ulazi u radno vrijeme. "U zapadnoj Europi to je normalna praksa, radiš osam sati, ali si u uredu devet sati, jer pauza za ručak je sat vremena", objasnio je jedan komentator. Međutim, kako je ispravno naglašeno, hrvatsko zakonodavstvo po ovom pitanju štiti radnike.

Prema važećem Zakonu o radu u Hrvatskoj, svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima pravo na pauzu od minimalno 30 minuta, a ta se stanka ubraja u radno vrijeme i plaćena je. Upravo ta odredba čini Hrvatsku, uz Sloveniju, jednom od rijetkih iznimki unutar Europske unije. Ova rasprava pokazuje kako radnici postaju sve svjesniji svojih prava, osobito u kontekstu širih razgovora o ravnoteži poslovnog i privatnog života i nadolazećih izmjena radnog zakonodavstva.

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*uz korištenje AI-ja