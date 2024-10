Kako deaktivirati Facebook: Imate dvije opcije, ovo je razlika između njih

Društvena mreža Facebook jedna je od najpopularnijih u svijetu, no to ne znači da je i dalje žele koristiti svi oni koji su joj se ranije pridružili. Oni koji više ne žele koristiti svoj profil na Facebooku, imaju dvije opcije. Svoj račun mogu deaktivirati ili obrisati. Ako korisnik Facebooka odluči deaktivirati svoj korisnički račun, on ga može ponovno aktivirati kad god to zaželi. Dok je račun deaktiviran, drugi korisnici neće vidjeti vremensku crtu niti pretražiti profil. Neki podaci ipak mogu ostati vidljivi drugima, poput poslanih poruka. Dok je korisnički račun deaktiviran, korisnik ga neće moći upotrebljavati za pristup proizvodima usluge Meta Quest ili podacima na Meta Questu.

Što se tiče druge opcije, korisnik ne može ponovno dobiti pristup nakon što je korisnički račun izbrisan. Brisanje se, kako je pojašnjeno iz Facebooka, odgađa nekoliko dana od podnošenja zahtjeva. "Zahtjev za brisanjem se otkazuje ako se ponovno prijavite u svoj korisnički račun za Facebook tijekom tog razdoblja", navodi se.

Neki podaci, kao što je povijest poruka, ne pohranjuju se na korisničkom računu pa će Facebook prijatelji i dalje njima moći pristupiti. Iz Facebooka kažu i kako kopije nekih materijala, poput evidencije zapisa, mogu ostati u bazi podataka, ali su odvojene od osobnih identifikatora. "Ako upotrebljavate korisnički račun za Facebook za prijavu na Meta Quest, brisanjem korisničkog računa za Facebook izbrisat će se i podaci na Meta Questu. To uključuje kupnje na aplikacijama i postignuća. Više nećete moći vratiti aplikacije te ćete izgubiti sve postojeće kupone za kupnju u trgovini", ističe se.

Deaktivacija korisničkog računa

Svoj Facebook korisnički račun možete deaktivirati tako da kliknete svoju sliku profila u gornjem desnom kutu. Potrebno je odabrati opciju "Postavke i privatnost", a potom kliknuti na "Postavke". Ako se "Centar za korisničke račune" nalazi gore lijevo od vašeg izbornika "Postavke", možete deaktivirati svoj korisnički račun putem "Centra za korisničke račune". Ako se Centar za korisničke račune nalazi dolje lijevo od vašeg izbornika "Postavke", možete deaktivirati svoj korisnički račun putem Postavki Facebooka.

Ovako izgleda deaktivacija korisničkog računa za Facebook putem Centra za korisničke račune:

Kliknite svoju sliku profila u gornjem desnom kutu Facebooka. Odaberite Postavke i privatnost, a zatim kliknite na Postavke. Kliknite Centar za korisničke račune u gornjem lijevom kutu ekrana. Kliknite Osobni podaci, pod Postavke računa. Kliknite Vlasništvo korisničkog računa i upravljanje. Kliknite Deaktivacija ili brisanje. Odaberite korisnički račun ili profil koji želite deaktivirati. Odaberite Deaktiviraj korisnički račun. Kliknite Nastavi i pratite upute za potvrdu.

Ovako izgleda deaktivacija korisničkog računa u postavkama Facebooka ako nemate pristup novoj stranici za Iskustva:

Kliknite svoju sliku profila u gornjem desnom kutu Facebooka. Odaberite Postavke i privatnost, a zatim kliknite Postavke. Kliknite na Zaštita privatnosti, a zatim kliknite na Vaše informacije na Facebooku. Kliknite na Deaktivacija i brisanje. Odaberite Deaktivirajte korisnički račun, zatim kliknite na Nastavi na deaktiviranje korisničkog računa i slijedite upute za potvrdu.

Kada je vaš korisnički račun za Facebook deaktiviran, ali još uvijek imate Messenger, i dalje možete razgovarati s prijateljima na Messengeru. Također, fotografija profila na Facebooku i dalje će biti vidljiva u razgovorima na Messengeru te vas drugi korisnici mogu tražiti da vam pošalju poruku. Ako biste se željeli vratiti na Facebook, možete ponovno aktivirati svoj korisnički račun tako da se prijavite.

Trajno brisanje profila

Ako žele trajno obrisati svoj korisnički račun na Facebooku, kliknite svoju sliku profila u gornjem desnom kutu Facebooka. Trebate odabrati "Postavke i privatnost", a potom kliknuti na "Postavke". Ako se "Centar za korisničke račune" nalazi gore lijevo od vašeg izbornika "Postavke", možete izbrisati svoj korisnički račun putem Centra za korisničke račune, a ako se "Centar za korisničke račune" nalazi dolje lijevo od vašeg izbornika "Postavke", možete izbrisati svoj korisnički račun putem Postavki Facebooka.

Brisanje korisničkog računa za Facebook putem Centra za korisničke račune. Svoj korisnički račun, pojašnjeno je iz Facebooka, možete izbrisati izravno u postavkama kontrole i vlasništva nad korisničkim računima u Centru za korisničke račune ili možete slijediti ove upute:

Kliknite svoju sliku profila u gornjem desnom kutu Facebooka. Odaberite Postavke i privatnost, a zatim kliknite Postavke. Kliknite Centar za korisničke račune u gornjem lijevom kutu ekrana. Kliknite Osobni podaci, pod Postavke računa. Kliknite Vlasništvo korisničkog računa i upravljanje. Kliknite Deaktivacija ili brisanje. Odaberite korisnički račun ili profil koji želite izbrisati. Odaberite Izbriši račun. Kliknite Nastavi i pratite upute za potvrdu.

Brisanje korisničkog računa za Facebook putem Postavki Facebooka:

Kliknite svoju sliku profila u gornjem desnom kutu Facebooka. Odaberite Postavke i privatnost, a zatim kliknite Postavke. Kliknite Vaše informacije na Facebooku. Kliknite na Deaktivacija i brisanje. Odaberite Izbriši korisnički račun, a zatim kliknite na Nastavi na brisanje korisničkog računa. Kliknite na izbriši korisnički račun, unesite lozinku i zatim kliknite na Nastavi.

U slučaju da je prošlo manje od 30 dana od početka brisanja korisničkog računa, od toga možete odustati. Nakon 30 dana, račun i sve informacije bit će trajno izbrisani i neće ih biti moguće vratiti. Samo brisanje može potrajati do 90 dana od početka postupka te im drugi korisnici mogu pristupiti tijekom tog procesa.

"Nakon 90 dana, kopije vaših informacija mogu ostati u pohrani sigurnosnih kopija koje upotrebljavamo za vraćanje u slučaju katastrofe, pogreške softvera ili u drugim slučajevima gubitka podataka. Vaše informacije možemo čuvati i za slučajeve kao što su pravna pitanja, kršenje uvjeta ili nastojanje sprečavanja nastanka štete", navodi Facebook. Naime, ako želite odustati od brisanja svog korisničkog računa, prijavite se na Facebook u roku od 30 dana te kliknite na "Otkaži brisanje".