VIDEO Što je stvarno dobro na Adventu? Kušali smo sve najpopularnije hitove i rangirali ponudu

Mirisi kuhanog vina i ove se zime razlijevaju metropolom, a kućice bliješte sa svih strana, privlačeći prolaznike blagdanskim zalogajima. Na nekima se čak i usred radnog dana stvaraju višemetarski redovi pa posjetitelji Adventa strpljivo čekaju na okrjepu. U tom šušuru lako je izgubiti kompas: što zaista vrijedi čekati, a što samo dobro izgleda na fotografiji? Kako bismo dobile odgovor, odlučile smo krenuti u gastronomsku ekspediciju u kojoj smo obišle najpopularnije punktove i kušale jela o kojima se ovih dana najviše govori. Uz autoricu ovih redaka, u ulozi kušačica pridružile su se Katja Knežević, Ivana Špilj, Ana Vrbanek i Nikolina Orešković.

Krenule smo od Caffe de Matoša, gdje smo u kućici Plave kamenice kušali Marketinške usluge. Iza naziva jela Marija Mandarića krije se juneći gulaš čija je cijena osam eura. Porcija je obilna, puna mekanih komada mesa, uz gusti umak koji dobro grije u zimskim večerima. – Pravo okrepljujuće jelo, baš kakvo treba na hladnoći – rekla je Katja, ali je Nikolina zaključila kako "mama ipak radi bolji". Blaga zamjerka bila je na jačim začinima koji su malo preuzeli okus povrća, ali opći je dojam pozitivan, to je pošteni domaći gulaš. Pa mu je naš žiri dao ocjenu 3,7/5.

Na Trgu bana Jelačića zastali smo pred kućicom Marina Medaka, gdje se ovih dana stvara gužva, a razlog je njegov najnoviji adut, fritulinka. Raskošni je to križanac fritule i palačinke koji ozbiljno konkurira tituli najvećeg ovogodišnjeg adventskog hita, a poslužuje se u nekoliko verzija. Mi smo pak odabrale onu najmirisniju, jabuka i cimet s karamelom. – Porcija je toliko velika da dvije osobe mogu sasvim fino jesti – kazala je Ana, zadovoljna omjerom cijene i količine jer se za 5,5 eura doista može dobro zasladiti. – A kad bi dodali samo jednu kuglu sladoleda, to bi bila čista petica – konstatirala je Ivana. Miris jabuke i cimeta, hrskava vanjština i topla, mekana sredina, čine ovo jelo idealnim zimskim desertom, a ocijenile smo ga s 4,6/5.

Samo nekoliko desetaka metara dalje obišle smo i EU Advent. Prvo smo isprobale Ice Puffs iz kućice Ice House, šarene kuglice koje izgledaju kao desert iz crtića. U osnovi je riječ o kukuruznom flipsu ohlađenom tekućim dušikom pa cijeli dojam više nosi atraktivni vizualni efekt nego sam okus. Na fotografiji djeluje spektakularno, na nepcu ipak mnogo skromnije, ali je svakako hit za djecu i mlađe posjetitelje. To je ukratko sud našeg žirija koji je dobio desert koji stoji osam eura, a numerički mu je dodijeljeno 2,3/5. Drugo jelo koje smo kušale na istoj lokaciji bio je žlomprt u kućici Vina Marčeta. Riječ je jednostavnoj, ali efektnoj kombinaciji ombola s kiselim kupusom i čipsom od luka posluženim u pecivu, za što treba izdvojiti osam eura. – Idealan je izbor ako želite odmak od klasičnih adventskih sendviča, a opet ostati u sigurnoj zoni zimskih okusa. Kupus mu daje pravi štih – kazala je Nikolina. No, zamjerka je u mesu koje je bilo malo žilavo pa smo žlomprtu dodijelili 3,2/5.

Za što se isplati čekati u gužvi? Otkriva naša gastroekspedicija po adventskim lokacijama u Zagrebu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sljedeća postaja bila je Fuliranje, gdje kućica Buncek nudi čak četiri verzije sendviča sa svinjetinom, a mi smo se odlučile za dvije najpopularnije, klasičnu i talijansku. Potonja je Don Prasco, a donosi sočno meso u kombinaciji s umakom pesto rosso, tankim kriškama jabuke, aromatičnim komoračem i hrskavom rikolom te stoji deset eura. Svjež je, aromatičan i iznenađujuće lagan za jelo koje u pravilu nosi težinu zimske kuhinje. A topla, bogata kombinacija sočnog bunceka, obilnog zelja i punog umaka od hren je Classic, koji je euro jeftiniji. – Ovo je konkretan obrok, stvarno se isplati – rekla je Ana. – Don Prasco je svježiji, ali Classic ima pun, zimski okus – dodala je Katja. Zajednički je zaključak pak bio da je svaki euro u ovom slučaju opravdan pa smo bunceke nagradili ocjenom 4,9/5.

Na istom punktu isprobale smo i Matildu, čokoladni desert Juraja Klepića koji je osvojio društvene mreže. Izgleda besprijekorno, mekana čokoladna baza prelivena gustim, sjajnim umakom pravi je magnet za objektiv, a okus je pun i bogat. – Stvarno lijep, jak čokoladni okus, no porcija je za cijenu od devet eura zbilja mala – komentirala je Ivana. A upravo su cijena i količina razlog zašto smo ovom desertu dali ocjenu 3,7/5. Za kraj adventske rute ostavili smo Fooling around kod Esplanade, mjesto koje gotovo svake godine donese nešto neočekivano. Ove je sezone to sarma-burek, jelo kojim se, među ostalim, predstavlja BioManija. Riječ je o veganskoj kombinaciji zamotanoj u rižin papir, a porcija stoji devet eura. Konceptualno zanimljivo i privlačno na prvi pogled, no okus je, složile smo se, ostao nenaglašen.

– Super je da ima ponude za ljude koji ne jedu meso, ali kao da nešto nedostaje, sve je jako blago – sud je našeg žirija, koji je jelo ocijenio s 2,4/5. U finalu ekspedicije nazdravile smo s Esplanadinim koktelom The štrukli affair, koji se prodaje po devet eura. Kombinira liker od jogurta, krušku, slanu karamelu i gin. – Jako slatko, baš desert u čaši koji lijepo zagrije u ovim hladnm danima, ali je možda malo previše za moj ukus – kazala je Ana. Ocjena je 3,4/5. Kad se sve zbroji, ovogodišnji favoriti su jasni: buncek s Fuliranja uvjerljivo na prvom mjestu, zatim fritulinka kao najbolji desert, a to su ujedno naše preporuke.