VIDEO Vozili smo najnoviji SUV u Volkswagenovoj gami. Evo dojmova i cijena

Tayron, drugi najveći SUV u Volkswagenovoj gami (odmah nakon Touarega) od sada se može naručiti na europskim tržištima, pa tako i u Hrvatskoj. Cijena noviteta iz Wolfsburga kreće od 44.782 eura. Taj se iznos odnosi na turbodizelsku inačicu - 2,0 TDI od 150 konjskih snaga, sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem s dvostrukom spojkom i Life opremom. Takvu smo izvedbu, uz plug-in hibridnu, isprobali na međunarodnom predstavljanju ovog njemačkog noviteta u Nici, u Francuskoj. Početni dizelski Tayron odlično se nosi sa svojih 1775 kg (može povući do 2,5 t) i pritom zvuči vrlo uglađeno. Iznenađujuće je okretan za tako velik automobil - dug je 479,2 centimetra, 185,3 cm je širok i 165,5 cm visok. Kad gledamo te dimenzije, uz 278,8 cm razmaka među osovinama, ne iznenađuje raskoš prostora u putničkoj kabini. Tayron dolazi u konfiguraciji s pet ili sedam sjedala. Drugi red sjedala može se prilagoditi, ovisno o situaciji i potrebama. Zanimljiv je multifunkcionalni centralni naslon za ruke u drugom redu, a Tayron ima i praktične stoliće.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dolazi li sa sedam sjedala, volumen prtljažnika mu je 345 do 850 litara. Tayronu e-Hybridu, ako ima pet sjedala, u prtljažnik stane 705 litara. Zatreba li više, u Tayron s naslonima sjedala sklopljenima u ravnu podnicu stane 2090 litara. Također, opcijska funkcija "Easy Open & Close" omogućuje otvaranje poklopca prtljažnika bez upotrebe ruku, putem senzora i pokretom stopala. Sve u svemu, prostranost u Tayronu je besprijekorna, a za svaku pohvalu je i komfor. Raskošna ergoActive plus sjedala odlično podupiru tijelo, te nude funkcije grijanja i ventiliranja. Brzo punjenje na raspolaganju je za dva mobitela. Digitalni instrumenti izgledaju dobro, pregledni su, a centralni dodirni zaslon je 12,9 ili 15-inčni. Dodirna linija ispod zaslona, za brzo upravljanje često korištenim funkcijama, praktično je osvijetljena. Nadalje, kroz okruglu kontrolnu jedinicu brzo se može pristupiti pojedinim funkcijama, između ostaloga i postavkama vožnje. Napredna dinamična DCC šasija među elementima je karakterističnim za premium segment - kao i HD Matrix svjetla, akustična stakla, masažna sjedala… - a ovdje je zaslužna za ravnotežu između komfora i stabilnosti na dinamičnijoj ruti. Automobil pruža uzornu stabilnost i na lošijoj cesti, kao i kod naglih manevara. S opcijskom adaptivnom regulacijom voznog postroja DCC Pro vozač može prilagođavati vozni postroj ovisno o tome želi li voziti sportski ili ležernije. Zahvaljujući elektronički reguliranim amortizerima i 2-ventilskoj tehnologiji ona se u milisekundama prilagođava uvjetima na cesti i stilu vožnje.

Automatska 3-zonska klimatizacija, head-up display, ambijentalna rasvjeta i panoramski stakleni krov također su zgodni detalji, a Tayron serijski donosi i čitavu paletu inteligentnih sustava pomoći. U konfiguratoru Tayron kreće od inače srednjerangiranog Life paketa opreme pa već to govori da je više pozicioniran. Na izbor su još Elegance i R-Line razine opremljenosti. Kroz ukupnu ponudu, Tayron raspolaže sa 150 do 272 konjske snage, a paletu čine blagi hibrid eTSI sa 150 KS, dva plug-in hibrida, dva turbobenzinca (204 i 265 KS) i dva turbodizelaša (150 i 193 KS), s prednjim ili 4Motion pogonom. No, benzinci trenutno nisu dostupni, pa ponuda kreće s dizelašem. Nakon što smo isprobali turbodizelaša tradicionalno poželjnog našim kupcima SUV modela, zainteresirao nas je podatak o prosječnoj potrošnji od 0,4 do 6,5 litara na 100 km (ovisno o izvedbi). Na zahtjevnoj brdovitoj ruti snažniji plug-in hibrid trošio nam je 0,6 l/100 km. Benzinski TSI motor aktivirao je samo na jaki pritisak papučice gasa, kad nam je trebalo naglo ubrzanje. Struje vuče 17,1 do 18,1 kWh/100 km, što je koristan podatak jer Tayron PHEV samo na struju između dva punjenja može prijeći do 126 kilometara, što vozaču omogućava da većinu dnevnih potreba riješi na električni pogon. S hibridnim dosegom većim od 900 km pruža, pak, fleksibilnost na dugim rutama. Dobrom dosegu pomaže sustav rekuperacije energije, a automobil ima i funkciju brzog DC punjenja (do 50 kW) pa zaustavljanja radi punjenja ne traju dugo. Za Tayron e-Hybrid nude se 204 i 272 KS opcije snage. Košta od 45.554 eura. Novi veliki SUV za obitelj, slobodno vrijeme i poslovna putovanja može, dakle, u svakodnevnom režimu služiti kao električni automobil (u slučaju plug-in hibrida), a da se istovremeno na putovanju ne treba opterećivati s lokacijama punionica. Hrvatski kupci na isporuku novog Tayrona čekat će 90 dana.