Jedna nam je pred nosom: U ovim se državama svijeta najbolje živi, evo tko ponovno dominira vrhom ljestvice

Kada se govori o najboljim zemljama na svijetu, mnogima prvo na pamet padaju plaže, prirodne ljepote, gastronomija ili popularne turističke destinacije. No nova rang-lista “US News & World Reporta” zemlje ne ocjenjuje prema dojmu koji ostavljaju na putnike, nego prema kriterijima koji izravno utječu na svakodnevni život, piše t-online.

U istraživanju je obuhvaćeno 100 zemalja, a ocjenjivali su se politička stabilnost, sigurnost, kvaliteta zdravstvene skrbi, infrastruktura, gospodarski pokazatelji i opća kvaliteta života. Rezultati pokazuju da europske zemlje i dalje snažno dominiraju među državama koje nude najbolju kombinaciju sigurnosti, standarda i stabilnosti.

Na vrhu ljestvice ponovno se našla Švicarska. Autori rangiranja ističu da je presudna bila kombinacija snažnog gospodarstva, političke stabilnosti i visoke kvalitete života. Švicarska je posebno dobro ocijenjena u područjima upravljanja i gospodarskog razvoja. Odmah iza nje slijede Danska i Švedska, dok se Njemačka našla na četvrtom mjestu. Među prvih pet ušla je i Nizozemska, čime je europska dominacija na vrhu ljestvice dodatno potvrđena.

Ukupno se među 25 najbolje rangiranih zemalja nalazi čak 18 europskih država. Posebno se ističu nordijske zemlje, koje redovito postižu visoke ocjene zahvaljujući dobro organiziranom zdravstvenom sustavu, visokoj razini sigurnosti, funkcionalnoj infrastrukturi i snažnoj socijalnoj stabilnosti. Ljestvica pokazuje da najbolje ocijenjene zemlje nisu nužno najveće niti najmoćnije u globalnom smislu. Prednost imaju države koje uspijevaju spojiti gospodarski prosperitet, sigurnost, kvalitetne javne usluge i stabilno društveno okruženje.

Među 25 najboljih zemalja na ukupnoj ljestvici nalaze se Švicarska, Danska, Švedska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Luksemburg, Austrija, Belgija, Francuska, Irska, Australija, Island, Singapur, Japan, SAD, Kanada, Južna Koreja, Novi Zeland, Češka, Španjolska, Italija i Slovenija.

Osim ukupnog poretka, istraživanje je posebno analiziralo i kvalitetu života. I u toj kategoriji ponovno prednjače nordijske zemlje. Na prvom mjestu našla se Finska, a slijede Island, Norveška, Danska i Švedska. Među deset zemalja s najvišom kvalitetom života još su Švicarska, Singapur, Japan, Luksemburg i Nizozemska. Rezultati potvrđuju trend koji se ponavlja u brojnim međunarodnim usporedbama: zemlje s visokim povjerenjem u institucije, razvijenom infrastrukturom i snažnim sustavima socijalne zaštite najčešće su i one u kojima se živi najkvalitetnije.