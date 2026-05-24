Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LISTA UJEDINJENIH NARODA

Jedna nam je pred nosom: U ovim se državama svijeta najbolje živi, evo tko ponovno dominira vrhom ljestvice

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
24.05.2026.
u 10:00

Posebno se ističu nordijske zemlje, koje redovito postižu visoke ocjene zahvaljujući dobro organiziranom zdravstvenom sustavu, visokoj razini sigurnosti, funkcionalnoj infrastrukturi i snažnoj socijalnoj stabilnosti

Kada se govori o najboljim zemljama na svijetu, mnogima prvo na pamet padaju plaže, prirodne ljepote, gastronomija ili popularne turističke destinacije. No nova rang-lista “US News & World Reporta” zemlje ne ocjenjuje prema dojmu koji ostavljaju na putnike, nego prema kriterijima koji izravno utječu na svakodnevni život, piše t-online.

U istraživanju je obuhvaćeno 100 zemalja, a ocjenjivali su se politička stabilnost, sigurnost, kvaliteta zdravstvene skrbi, infrastruktura, gospodarski pokazatelji i opća kvaliteta života. Rezultati pokazuju da europske zemlje i dalje snažno dominiraju među državama koje nude najbolju kombinaciju sigurnosti, standarda i stabilnosti.

Na vrhu ljestvice ponovno se našla Švicarska. Autori rangiranja ističu da je presudna bila kombinacija snažnog gospodarstva, političke stabilnosti i visoke kvalitete života. Švicarska je posebno dobro ocijenjena u područjima upravljanja i gospodarskog razvoja. Odmah iza nje slijede Danska i Švedska, dok se Njemačka našla na četvrtom mjestu. Među prvih pet ušla je i Nizozemska, čime je europska dominacija na vrhu ljestvice dodatno potvrđena.

Ukupno se među 25 najbolje rangiranih zemalja nalazi čak 18 europskih država. Posebno se ističu nordijske zemlje, koje redovito postižu visoke ocjene zahvaljujući dobro organiziranom zdravstvenom sustavu, visokoj razini sigurnosti, funkcionalnoj infrastrukturi i snažnoj socijalnoj stabilnosti. Ljestvica pokazuje da najbolje ocijenjene zemlje nisu nužno najveće niti najmoćnije u globalnom smislu. Prednost imaju države koje uspijevaju spojiti gospodarski prosperitet, sigurnost, kvalitetne javne usluge i stabilno društveno okruženje.

Među 25 najboljih zemalja na ukupnoj ljestvici nalaze se Švicarska, Danska, Švedska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Luksemburg, Austrija, Belgija, Francuska, Irska, Australija, Island, Singapur, Japan, SAD, Kanada, Južna Koreja, Novi Zeland, Češka, Španjolska, Italija i Slovenija.

Osim ukupnog poretka, istraživanje je posebno analiziralo i kvalitetu života. I u toj kategoriji ponovno prednjače nordijske zemlje. Na prvom mjestu našla se Finska, a slijede Island, Norveška, Danska i Švedska. Među deset zemalja s najvišom kvalitetom života još su Švicarska, Singapur, Japan, Luksemburg i Nizozemska. Rezultati potvrđuju trend koji se ponavlja u brojnim međunarodnim usporedbama: zemlje s visokim povjerenjem u institucije, razvijenom infrastrukturom i snažnim sustavima socijalne zaštite najčešće su i one u kojima se živi najkvalitetnije.

Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'

Komentara 4

Pogledaj Sve
DA
DarthVader
10:56 24.05.2026.

Slovenija, dajte molim vas nemojte me y.... i na suho.

Avatar Navijač
Navijač
10:44 24.05.2026.

Pogotovo Švedska i nordijske zemlje , što se tiče sigurnosti. Naj bolje bi bilo da nitko ništa neradi a da svi imaju sve.

AO
AP_OzempičeK
10:35 24.05.2026.

Hrvatska je 34. usput budi rečeno. Nije spomenuta jer originalnog autora članka vjerojatno niti ne zanima dok bi nama trebala biti najvažnija informacija. A u članku se ne spominje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: Prometna nesre?a na Baldekinu
Budi bolji vozač

Nije lako imati nekoga na duši: Zbog ovoga vozači automobila moraju dvaput provjeriti mrtvi kut

Većina nesreća ne događa se zato što vozači automobila namjerno ugrožavaju motocikliste, već zato što ih jednostavno ne uoče na vrijeme. Vozači automobila često podcjenjuju brzinu motocikla ili ih u moru prometa uopće ne registriraju jer podsvjesno traže objekte veličine drugog automobila. S druge strane, zaštitna oprema za motocikliste nije modni dodatak, a valjalo bi se suzdržati i od agresivnog provlačenja kroz gužve

Sveti Ivan Zelina: Sudar automobila i motora na autocesti A4 u smjeru Zagreba
Kako vozimo

U Hrvatskoj je ove godine znatno manje mrtvih na cestama. Osim u jednoj kategoriji - njih je 225 posto više!

Gužve su u prometu veće pa mnogi motociklom pokušavaju ubrzati svoje kretanje kroz gradsku vrevu. Problem nastaje kad se na motocikl prebace vozači bez vještine i znanja za upravljanje takvim vozilom, pogotovo ako su ti vozači uvjereni da automatski znaju voziti motocikl, jer već godinama voze automobil. Nije to isto. Vožnja motocikla zahtjevnija je i opasnija od vožnje automobila

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!