Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVI SE BUNE

Hrvati ovaj običaj mrze vidjeti na svadbama: 'Osjećam se kao neki taoc'

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
23.05.2026.
u 14:00

Ako je suditi po komentarima, put do srca svadbenog gosta vodi kroz želudac. Kvalitetna i obilna hrana apsolutni je prioritet

"Kad idete na svadbu kao gost, što primjećujete i očekujete? Hranu, piće, muziku, detalje?", glasilo je jednostavno pitanje postavljeno na hrvatskom Redditu, koje je pokrenulo lavinu komentara i otkrilo što gosti zaista misle, ali se možda ne usude reći mladencima u lice. Rasprava je jasno pokazala da su jednostavnost i dobra zabava cjenjeniji od skupih detalja i slijepog praćenja tradicije.

Što vam je bitno kao gostu na svadbi?
by u/Certain_Olive52 in askcroatia

Jedan od najpopularnijih komentara, s više od 160 glasova podrške, sažeo je frustraciju mnogih: "Da se mladenci ne ljute ako dođem samo u crkvu i u salu. Mrzim običaje poput kupovine mlade ili provoditi pola dana u nečijem dvorištu na udaru sunca u onim šatorima". Mnogi su se složili, navodeći kako cjelodnevni programi koji počinju u rano poslijepodne, a završavaju kasno u noć, goste iscrpe i prije glavne zabave. "Ne planiram više nikad plaćati frizuru/šminku i onda se znojiti na nekom poluasfaltiranom dvorištu i osjećati se tamo kao neki talac", napisala je jedna korisnica. Slično negodovanje izazvalo je i darivanje koje se otegne na sat vremena, umjesto da se iskoristi jednostavna kutija za kuverte, kao i razne igre poput bacanja buketa.

Ako je suditi po komentarima, put do srca svadbenog gosta vodi kroz želudac. Kvalitetna i obilna hrana apsolutni je prioritet. "Na zadnjoj svadbi sam nakon svadbe išla u McDonald's. Nitko za stolom nije jeo", požalila se jedna gošća, dok su drugi isticali da ne podnose "fancy gluposti koje pola ljudi ne voli jesti". Umjesto toga, traže se konkretna, poznata jela - od janjetine i roštilja do pašticade i sarme. Jedna je korisnica čak otkrila svoj jedinstveni kriterij: "Mojoj frendici je bitno da su kroketi fini. Ako su kroketi malo lošiji, cijelu svadbu ocrni".

Odmah uz hranu, ključna je glazba. Dobar bend ili DJ koji zna stvoriti atmosferu garancija su dobre zabave. Ipak, korisnici upozoravaju na preglasnu glazbu za vrijeme večere koja onemogućuje razgovor. Treći, često zanemaren, ali presudan element je klimatizacija. "Prije dva tjedna na svadbi bilo toliko vruce da je pola sale većinom uvijek bilo vani", stoji u jednom od komentara, potvrđujući da je ugodna temperatura, pogotovo ljeti, neprocjenjiva.

Uz ove glavne točke, gosti su se dotakli i drugih detalja koji im mogu pokvariti ili uljepšati iskustvo. Mnogi ne vole da ih se gnjavi i tjera na ples, a smetaju im i kamermani koji neprestano snimaju, pogotovo "kad te snime kako glođeš kost". U konačnici, čini se da je poruka mladenima jednostavna: ako su oni sretni i opušteni, i gosti će biti. Recept za uspjeh, prema Redditu, leži u dobroj hrani, glazbi koja poziva na ples i poštovanju prema gostima, bez nepotrebnog umaranja višesatnim protokolima.

Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'
Ključne riječi
vjenčanja reddit Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sveti Ivan Zelina: Sudar automobila i motora na autocesti A4 u smjeru Zagreba
Kako vozimo

U Hrvatskoj je ove godine znatno manje mrtvih na cestama. Osim u jednoj kategoriji - njih je 225 posto više!

Gužve su u prometu veće pa mnogi motociklom pokušavaju ubrzati svoje kretanje kroz gradsku vrevu. Problem nastaje kad se na motocikl prebace vozači bez vještine i znanja za upravljanje takvim vozilom, pogotovo ako su ti vozači uvjereni da automatski znaju voziti motocikl, jer već godinama voze automobil. Nije to isto. Vožnja motocikla zahtjevnija je i opasnija od vožnje automobila

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!