Hrvati ovaj običaj mrze vidjeti na svadbama: 'Osjećam se kao neki taoc'

"Kad idete na svadbu kao gost, što primjećujete i očekujete? Hranu, piće, muziku, detalje?", glasilo je jednostavno pitanje postavljeno na hrvatskom Redditu, koje je pokrenulo lavinu komentara i otkrilo što gosti zaista misle, ali se možda ne usude reći mladencima u lice. Rasprava je jasno pokazala da su jednostavnost i dobra zabava cjenjeniji od skupih detalja i slijepog praćenja tradicije.

Jedan od najpopularnijih komentara, s više od 160 glasova podrške, sažeo je frustraciju mnogih: "Da se mladenci ne ljute ako dođem samo u crkvu i u salu. Mrzim običaje poput kupovine mlade ili provoditi pola dana u nečijem dvorištu na udaru sunca u onim šatorima". Mnogi su se složili, navodeći kako cjelodnevni programi koji počinju u rano poslijepodne, a završavaju kasno u noć, goste iscrpe i prije glavne zabave. "Ne planiram više nikad plaćati frizuru/šminku i onda se znojiti na nekom poluasfaltiranom dvorištu i osjećati se tamo kao neki talac", napisala je jedna korisnica. Slično negodovanje izazvalo je i darivanje koje se otegne na sat vremena, umjesto da se iskoristi jednostavna kutija za kuverte, kao i razne igre poput bacanja buketa.

Ako je suditi po komentarima, put do srca svadbenog gosta vodi kroz želudac. Kvalitetna i obilna hrana apsolutni je prioritet. "Na zadnjoj svadbi sam nakon svadbe išla u McDonald's. Nitko za stolom nije jeo", požalila se jedna gošća, dok su drugi isticali da ne podnose "fancy gluposti koje pola ljudi ne voli jesti". Umjesto toga, traže se konkretna, poznata jela - od janjetine i roštilja do pašticade i sarme. Jedna je korisnica čak otkrila svoj jedinstveni kriterij: "Mojoj frendici je bitno da su kroketi fini. Ako su kroketi malo lošiji, cijelu svadbu ocrni".

Odmah uz hranu, ključna je glazba. Dobar bend ili DJ koji zna stvoriti atmosferu garancija su dobre zabave. Ipak, korisnici upozoravaju na preglasnu glazbu za vrijeme večere koja onemogućuje razgovor. Treći, često zanemaren, ali presudan element je klimatizacija. "Prije dva tjedna na svadbi bilo toliko vruce da je pola sale većinom uvijek bilo vani", stoji u jednom od komentara, potvrđujući da je ugodna temperatura, pogotovo ljeti, neprocjenjiva.

Uz ove glavne točke, gosti su se dotakli i drugih detalja koji im mogu pokvariti ili uljepšati iskustvo. Mnogi ne vole da ih se gnjavi i tjera na ples, a smetaju im i kamermani koji neprestano snimaju, pogotovo "kad te snime kako glođeš kost". U konačnici, čini se da je poruka mladenima jednostavna: ako su oni sretni i opušteni, i gosti će biti. Recept za uspjeh, prema Redditu, leži u dobroj hrani, glazbi koja poziva na ples i poštovanju prema gostima, bez nepotrebnog umaranja višesatnim protokolima.