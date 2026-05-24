NOVA PRAVILA OD LIPNJA

Velike promjene za Lidl kupce u Njemačkoj: Aplikacija dobiva potpuno novi sustav, evo što se sve mijenja

24.05.2026.
u 09:46

Julius von Schnurbein, voditelj odjela za odnose s kupcima u Lidlu Njemačka, objasnio je da je cilj novog modela dati korisnicima veću fleksibilnost

Gotovo svi veliki trgovački i diskontni lanci danas nude aplikacije za vjernost kupaca s raznim pogodnostima, popustima i skupljanjem bodova, a mnogi sudjeluju i u programima poput Paybacka. Među prvima koji su na tržištu uspješno pokrenuli vlastiti program vjernosti bio je Lidl sa svojom aplikacijom Lidl Plus. No, taj sustav sada prolazi kroz velike promjene. Od lipnja korisnici Lidl Plus aplikacije u Njemačkoj više neće imati opciju "Sakupljač popusta" (Rabattsammler). Umjesto toga uvodi se novi model skupljanja bodova koji će se moći koristiti u digitalnoj trgovini nagrada za popuste, besplatne proizvode ili čak pretplate na zabavne sadržaje. Iz aplikacije nestaju i popularne digitalne grebalice koje su kupci dosad dobivali nakon svake kupnje, piše Fenix.

Novi sustav funkcionirat će ovako: za svaki potrošeni euro korisnik će dobiti jedan bod, a bodovi će se automatski dodavati nakon skeniranja aplikacije na blagajni. Sto bodova vrijedit će jedan euro popusta, a korisnici će sami moći odlučiti kada žele iskoristiti skupljene bodove. Osim za popuste pri kupnji, bodovi će se moći zamijeniti i za određene proizvode ili pretplate na servise poput Disney+ i drugih partnerskih platformi. Velika novost za njemačke kupce jest i mogućnost skupljanja bodova prilikom online kupnje putem Lidlova web shopa, a ne samo u fizičkim trgovinama. Takvi kombinirani modeli već se neko vrijeme koriste na drugim tržištima, primjerice u Nizozemskoj.

Jedna od najvećih promjena odnosi se na trajanje bodova. Za razliku od dosadašnjeg sustava u kojem su se svi skupljeni iznosi brisali na kraju mjeseca, bodovi sada vrijede čak dvije godine. Time će kupci imati mogućnost duljeg skupljanja bodova za vrjednije nagrade. Julius von Schnurbein, voditelj odjela za odnose s kupcima u Lidlu Njemačka, objasnio je da je cilj novog modela dati korisnicima veću fleksibilnost. "Dajemo kupcima punu slobodu da sami odluče koje su pogodnosti i nagrade najbolje za njih osobno". Novi sustav Lidlu omogućuje i lakše promoviranje određenih proizvoda kroz višestruke bodove, bez potrebe za stalnim mijenjanjem cijena na policama.

Unatoč novim pravilima skupljanja bodova, personalizirani kuponi i dalje ostaju važan dio Lidl Plus aplikacije. Korisnici će i dalje dobivati individualizirane popuste i posebne Lidl Plus cijene na temelju svojih kupovnih navika. Ovakav koncept nije potpuno nov za Lidl. U Švicarskoj se sličan model koristi već dvije godine, a dosadašnja iskustva pokazala su da sustav dodatno povećava lojalnost kupaca i trgovcu donosi značajne logističke i marketinške prednosti.

