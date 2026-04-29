SVE VEĆI PROBLEM U EUROPI

VIDEO Probušeni spremnici i ukradeno gorivo: Širi se novi val kriminala koji vozačima ostavlja skupu štetu

Gabrijela Čuljak Jurić
29.04.2026.
u 17:33

Kradljivci sve češće probijaju spremnike vozila kako bi došli do goriva, pritom vlasnicima ostavljajući ogromnu štetu.Iako kradljivci često otuđe gorivo u vrijednosti od tek nekoliko desetaka eura, vlasnicima pritom nastaje znatno veći trošak

Rast cijena goriva potaknuo je pojavu novog obrasca krađe. U SAD-u, Španjolskoj i Francuskoj kradljivci sve češće probijaju spremnike vozila kako bi došli do goriva, pritom vlasnicima ostavljajući ogromnu štetu.Iako kradljivci često otuđe gorivo u vrijednosti od tek nekoliko desetaka eura, vlasnicima pritom nastaje znatno veći trošak. U većini slučajeva spremnik nije moguće sanirati, već ga je potrebno u potpunosti zamijeniti, što može stajati između 500 i 700 eura, a nerijetko i više.

Kradljivci ne ispumpavaju gorivo na klasičan način kroz otvor spremnika, nego koriste bušilice i fizički oštećuju spremnik. Vozači često oštećenje ne primijete odmah, nego tek kada se neko vrijeme voze, a kradljivci se štetu trude i dobro prikriti. U Los Angelesu, gdje su cijene goriva među najvišima u SAD-u, takvi slučajevi se bilježe sve češće, i do jednom tjedno, dok su ranije bili velika rijetkost, javlja El motor.

U španjolskoj industrijskoj zoni La Verde u Kantabriji više je vozila ostalo bez goriva, a policija je uhitila dvojicu osumnjičenih za krađu oko 100 litara. Istraga je u tijeku, osobito nakon što je iste noći oštećeno još 16 vozila iste tvrtke. Ni Madrid nije iznimka. Jedan je mladić na društvenim mrežama podijelio iskustvo nakon što je pronašao svoj automobil s nasilno otvorenim spremnikom i bez goriva, izražavajući nevjericu i ogorčenje zbog sve češćih ovakvih krađa.

Ovakve krađe uglavnom su slučaj u slabije osvijetljenim ulicama i industrijskim zonama, te na otvorenim parkiralištima. Osnovni alat tako u nekoliko minuta na automobilu može ostaviti veliku štetu.  
Avatar AGRAM
AGRAM
18:55 29.04.2026.

Toga je bio i tu kod nas prije 50-tak god. Kada si imao bonove za gorivo. Tada su najsigurniji bili auti sa rezervarom napred u gepeku, jer su imali natrag motor. Fićo, Buba, NSU, Renault 8/10. Simca 1000. Tada su ljudi počeli tankat 5-10L.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
18:44 29.04.2026.

ma dobro je sve dok ne počnu krasti zrak iz guma...

ZU
Zuko
18:43 29.04.2026.

Nakon što je dopuštena nekontrolirana migracija val nasilja i pljački je nevjerojatna u europi.ljeve opcije na vlast skrivaju informacije.

