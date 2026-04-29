VIDEO Probušeni spremnici i ukradeno gorivo: Širi se novi val kriminala koji vozačima ostavlja skupu štetu

Rast cijena goriva potaknuo je pojavu novog obrasca krađe. U SAD-u, Španjolskoj i Francuskoj kradljivci sve češće probijaju spremnike vozila kako bi došli do goriva, pritom vlasnicima ostavljajući ogromnu štetu.Iako kradljivci često otuđe gorivo u vrijednosti od tek nekoliko desetaka eura, vlasnicima pritom nastaje znatno veći trošak. U većini slučajeva spremnik nije moguće sanirati, već ga je potrebno u potpunosti zamijeniti, što može stajati između 500 i 700 eura, a nerijetko i više.

Kradljivci ne ispumpavaju gorivo na klasičan način kroz otvor spremnika, nego koriste bušilice i fizički oštećuju spremnik. Vozači često oštećenje ne primijete odmah, nego tek kada se neko vrijeme voze, a kradljivci se štetu trude i dobro prikriti. U Los Angelesu, gdje su cijene goriva među najvišima u SAD-u, takvi slučajevi se bilježe sve češće, i do jednom tjedno, dok su ranije bili velika rijetkost, javlja El motor.

U španjolskoj industrijskoj zoni La Verde u Kantabriji više je vozila ostalo bez goriva, a policija je uhitila dvojicu osumnjičenih za krađu oko 100 litara. Istraga je u tijeku, osobito nakon što je iste noći oštećeno još 16 vozila iste tvrtke. Ni Madrid nije iznimka. Jedan je mladić na društvenim mrežama podijelio iskustvo nakon što je pronašao svoj automobil s nasilno otvorenim spremnikom i bez goriva, izražavajući nevjericu i ogorčenje zbog sve češćih ovakvih krađa.

Roban la gasolina de todos los vehículos en el polígono industrial La Verde en Cantabria. Menos mal que el país va como una moto. pic.twitter.com/jF6c1Y5fRs — Sr.Liberal (@SrLiberal) March 19, 2026

Ovakve krađe uglavnom su slučaj u slabije osvijetljenim ulicama i industrijskim zonama, te na otvorenim parkiralištima. Osnovni alat tako u nekoliko minuta na automobilu može ostaviti veliku štetu.