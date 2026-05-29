Hrvati su ovu aplikaciju obožavali, a sada prijavljuju brojne probleme: 'Više ništa ne kupujem'

Korisnik Reddita "spaljivi" pokrenuo je raspravu na subredditu r/askcroatia pitanjem "Vinted je propao?". U svojoj objavi opisao je kako mjesecima nije imao nijednu kupnju, pa čak ni upit za artikle, unatoč tome što drži niske cijene. "Imam osjećaj da u zadnje vrijeme nitko ne vidi moj profil kao da je skriven", požalio se, pitajući se je li problem u njemu ili je platforma "kompletno gotova". Njegova objava prikupila je stotine reakcija i otkrila da su mnogi korisnici suočeni sa sličnim frustracijama.

Rasprava je brzo otkrila dva glavna problema koja muče hrvatske korisnike: nerealno visoke cijene i nevidljivost oglasa. Mnogi kupci smatraju da su prodavači pretvorili Vinted u vlastiti posao, umjesto da ga koriste za rješavanje viška odjeće. "Ja više ništa ne kupujem jer su gospoje umislile da je Vinted njihov small business, a ne prodaja second hand odjeće", napisao je jedan korisnik i zaradio gotovo 600 glasova podrške. Mnogi su se složili, ističući da prodavači često traže cijene kao za nove stvari, zaboravljajući da je riječ o rabljenoj robi. Komentatori su se žalili na predmete stare deset godina s rupama od moljaca koji se prodaju kao "novo s etiketom" i na preprodavače koji su, po mišljenju nekih, uništili prvotnu ideju platforme.

Dok su visoke cijene problem za kupce, prodavači se najviše žale na "nevidljivost". Mnogi iskusniji korisnici vjeruju da je glavni krivac Vintedov algoritam. Prema njihovim teorijama, platforma na početku "gura" nove korisnike kako bi ih zadržala, no nakon nekoliko mjeseci njihovi oglasi padaju u zaborav. "Ako imaš stare oglase, skoro pa da je nemoguće da si vidljiv", objasnio je jedan korisnik. Kao rješenje, mnogi preporučuju trik koji Vinted službeno ne podržava: brisanje starih i ponovno objavljivanje istih artikala kako bi se vratili na vrh pretrage. Drugi savjetuju objavljivanje u popodnevnim satima, slaganje artikala u komplete i detaljno mjerenje odjeće.

Ipak, priča nije ista za sve. Dok se jedni žale na potpunu stagnaciju, drugi se hvale odličnom prodajom. "Prodala sam već 15-ak stvari u zadnja dva mjeseca", napisala je jedna korisnica. S druge strane, kupci također imaju oprečna iskustva. Neki pronalaze odlične ponude, poput elektronike iz Poljske po znatno nižim cijenama, dok se drugi žale na primanje prljavih, oštećenih ili lažnih artikala. Problematični su i prodavači koji ne pošalju kupljeni predmet, što dodatno narušava povjerenje u platformu.

Iako se korisnici žale, podaci pokazuju da Vinted kao tvrtka bilježi značajan rast. Čini se da problem nije u propasti tržišta rabljene robe, koje u Hrvatskoj raste, već u specifičnim izazovima same platforme. Tržište je zasićeno, a promjene u algoritmu očito su mnogim prodavačima otežale poslovanje.

*uz korištenje AI-ja