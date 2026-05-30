Što ako do 30. lipnja ne dobijete povrat poreza? Ovo su koraci koje morate poduzeti

Početak svibnja za stotine tisuća građana označio je početak isplata preplaćenog poreza, a Porezna uprava planira vratiti ukupno 470 milijuna eura. Iako će najveći val isplata biti dovršen do kraja svibnja, dio građana svoj će povrat čekati i tijekom lipnja. Obavijesti o privremenim poreznim rješenjima već pristižu u sustav e-Građani, no ključno je pitanje što učiniti ako prođe krajnji rok, a na računu nema uplate?

Prije nego što vas obuzme briga, status povrata možete jednostavno provjeriti i bez čekanja poštara. Putem sustava e-Porezna ili mobilne aplikacije mPorezna, potrebno je ući u "Porezno knjigovodstvenu karticu" (PKK) i pronaći konto 1619. Ako je pored njega iznos označen zelenom bojom i s predznakom minus, to znači da vam država duguje novac i da je povrat u obradi, iako još nije isplaćen. To je siguran znak da je sve u redu i da samo trebate pričekati uplatu.

Visina povrata ovisi o visini uplaćenog poreza, olakšicama i godinama života. Najviše razloga za zadovoljstvo imaju mladi, jer osobe do 25 godina dobivaju povrat cjelokupnog uplaćenog poreza, a oni između 26 i 30 godina polovicu tog iznosa. Ove godine će tako više od 212 tisuća mladih dobiti povrat veći od 176 milijuna eura. Olakšica se, važno je napomenuti, odnosi na cijelu kalendarsku godinu u kojoj osoba navršava određenu dob, neovisno o točnom datumu rođenja.

Ključan datum koji treba zapamtiti je 30. lipnja. To je službeni rok do kojeg Porezna uprava treba dostaviti privremeno porezno rješenje svim građanima. Ako smatrate da su podaci u njemu netočni, primjerice da nisu uračunate sve olakšice, imate pravo na prigovor do 31. srpnja. Međutim, ako do kraja lipnja ne stigne ni rješenje ni očekivana uplata, potrebno je poduzeti daljnje korake.

Ako kraj lipnja dočekate bez rješenja i uplate, prvi korak je kontaktirati nadležnu ispostavu Porezne uprave prema vašem prebivalištu. Svi porezni obveznici, pa i nerezidenti, koji smatraju da im povrat pripada, mogu do 31. srpnja podnijeti službeni zahtjev za izdavanjem privremenog poreznog rješenja. U zahtjevu je potrebno jasno navesti podatke temeljem kojih očekujete povrat. Iako postoji i Pozivni centar za opće upite, izravan kontakt s lokalnom ispostavom najbrži je put do rješenja.

Nekoliko je mogućih razloga zašto novac nije stigao. Najčešći je postojanje duga prema državi, u kojem slučaju će Porezna uprava iznos povrata umanjiti za dugovanje. Problem može nastati i ako poslodavac nije uplatio obustavljeni porez. Tada se isplata zamrzava dok se dug ne naplati. Važno je znati da se povrat ne može isplatiti na zaštićeni račun, ali je moguća isplata na Revolut. Ako je vaš stari račun zatvoren, Porezna će novac usmjeriti na drugi aktivni račun koji imate ili će povrat isplatiti u gotovini.

Ovo morate znati na paklenim vrućinama: Imamo sedam stručnih savjeta za najbolju zaštitu guma i tijekom visokih temperatura Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz korištenje AI-ja