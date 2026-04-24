Velike uštede, više opreme i kasko za prvu godinu: Ford izdvojio modele za različite potrebe vozača

Odabir automobila danas se sve manje svodi samo na dizajn ili cijenu. Kupci traže model koji može odgovoriti na ritam njihove svakodnevice, bilo da je riječ o gradskoj vožnji, obiteljskim obvezama ili potrebi za više prostora i fleksibilnosti. Upravo zato u prvi plan sve češće dolaze vozila koja nude dobar balans praktičnosti, tehnologije i udobnosti.

Na tom je tragu Ford oblikovao aktualnu proljetnu akciju, u kojoj je naglasak stavljen na osobna vozila. U fokusu su modeli Puma, Kuga i Tourneo Courier, a ovisno o modelu, istaknute uštede dosežu do 5.000 eura. U cijenu osobnih vozila uključena je i kasko polica za prvu godinu.

Za gradsku svakodnevicu

Foto: Ford

Ford Puma u toj se ponudi nameće kao model za one kojima su važni kompaktnost, agilnost i praktična rješenja u svakodnevnoj vožnji. Ford pritom ističe mHEV pogon, grijani volan, grijana sjedala, grijano vjetrobransko staklo i Megabox kao dodatni prostor u prtljažniku. Time se Puma pozicionira kao gradski SUV koji odgovara vozačima koji žele više funkcionalnosti bez odricanja od udobnosti. U sklopu proljetne akcije dostupna je uz uštedu od 3.000 eura.

Više prostora i udobnosti

Foto: Ford

Kuga je usmjerena prema onima koji od vozila očekuju više prostora, višu razinu komfora i elektrificirane opcije. Ford naglašava Plug In hibrid i EcoBoost hibrid, 13 inčni zaslon i KeyFree sustav, čime se u prvi plan stavlja spoj tehnologije i svakodnevne praktičnosti. U proljetnoj akciji Kuga dolazi uz uštedu od 5.000 eura te se nameće kao model za vozače kojima je važna svestranost, bilo da je riječ o svakodnevnim obvezama ili dužim putovanjima.

Praktičnost u kompaktnom formatu

Foto: Ford

Tourneo Courier donosi drukčiji pristup, s naglaskom na maksimalnu iskoristivost prostora u kompaktnijim dimenzijama. Ford ističe dvostruka klizna vrata, digitalni kokpit, Ford Co Pilot 360, automatsku klimu, parkirne senzore i SYNC 4, odnosno elemente koji olakšavaju svakodnevnu upotrebu i dodatno naglašavaju praktičnu stranu modela. U okviru akcije dostupan je uz uštedu od 3.000 eura.