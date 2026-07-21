Hrvati do ove trgovine idu u Sloveniju i Austriju, a uskoro bi mogla doći i kod nas: 'Stalno tražimo atraktivne lokacije'

Irski modni lanac Primark, poznat po povoljnim i trendi kolekcijama, mogao bi već 2027. otvoriti prvu trgovinu u Hrvatskoj, doznaje se iz industrijskih izvora. Iako tvrtka službeno nije potvrdila datum ulaska, Lider prenosi informacije koje su im proslijedili iz Primarka.

“Vrlo nam je drago što kupci žele Primarkovu trgovinu u svojoj blizini. Kao brzorastuća kompanija stalno tražimo nove atraktivne lokacije za širenje poslovanja, no trenutačno ne možemo komentirati nagađanja o tome gdje će biti sljedeće otvorenje,” istaknuli su iz Primarka za Lider.

Planovi kompanije u Srednjoj i Istočnoj Europi jasno pokazuju ambiciju širenja. Nakon ulaska na mađarsko tržište 2024. s prvom trgovinom u Budimpešti, tvrtka trenutno najviše ulaže u Rumunjsku, gdje već posluje šest trgovina, uključujući dvije u Bukureštu te po jednu u Temišvaru, Cluj-Napoci, Craiovi i Sibiuu. Do kraja 2026. planirana su dodatna otvaranja u Iaşiju i Bacăuu, dok bi u financijskoj godini 2026./2027. u Bukureštu trebala biti otvorena još jedna trgovina. Na taj će način mreža u Rumunjskoj dosegnuti devet prodajnih mjesta, čime se ta zemlja pozicionira kao jedno od ključnih tržišta u regiji.

S obzirom na širenje u susjednim državama, Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Češkoj i Poljskoj, dolazak u Hrvatsku čini se logičnim. Hrvatski kupci već godinama posjećuju najbliže trgovine u Grazu i Ljubljani, a otvaranje prve robne kuće u Zagrebu značajno bi utjecalo na domaću fast-fashion scenu, trenutno pod dominacijom Inditexa i H&M-a.

Primark, osnovan 1969. u Irskoj kao Penneys, danas je globalni lanac s više od 480 trgovina u 19 zemalja Europe i SAD-a. Ako je suditi prema obrascu širenja u regiji, službena potvrda za Hrvatsku vjerojatno će stići tek kada svi ugovori o zakupu budu finalizirani, no industrijski signali ukazuju da se teren za 2027. već priprema.