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ŠUŠKANJA SU SVE GLASNIJA

Hrvati do ove trgovine idu u Sloveniju i Austriju, a uskoro bi mogla doći i kod nas: 'Stalno tražimo atraktivne lokacije'

FILE PHOTO: Views of Primark on Oxford Street in London
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 11:12

Planovi kompanije u Srednjoj i Istočnoj Europi jasno pokazuju ambiciju širenja. Nakon ulaska na mađarsko tržište 2024. s prvom trgovinom u Budimpešti, tvrtka trenutno najviše ulaže u Rumunjsku

Irski modni lanac Primark, poznat po povoljnim i trendi kolekcijama, mogao bi već 2027. otvoriti prvu trgovinu u Hrvatskoj, doznaje se iz industrijskih izvora. Iako tvrtka službeno nije potvrdila datum ulaska, Lider prenosi informacije koje su im proslijedili iz Primarka. 

“Vrlo nam je drago što kupci žele Primarkovu trgovinu u svojoj blizini. Kao brzorastuća kompanija stalno tražimo nove atraktivne lokacije za širenje poslovanja, no trenutačno ne možemo komentirati nagađanja o tome gdje će biti sljedeće otvorenje,” istaknuli su iz Primarka za Lider.

Planovi kompanije u Srednjoj i Istočnoj Europi jasno pokazuju ambiciju širenja. Nakon ulaska na mađarsko tržište 2024. s prvom trgovinom u Budimpešti, tvrtka trenutno najviše ulaže u Rumunjsku, gdje već posluje šest trgovina, uključujući dvije u Bukureštu te po jednu u Temišvaru, Cluj-Napoci, Craiovi i Sibiuu. Do kraja 2026. planirana su dodatna otvaranja u Iaşiju i Bacăuu, dok bi u financijskoj godini 2026./2027. u Bukureštu trebala biti otvorena još jedna trgovina. Na taj će način mreža u Rumunjskoj dosegnuti devet prodajnih mjesta, čime se ta zemlja pozicionira kao jedno od ključnih tržišta u regiji.

S obzirom na širenje u susjednim državama, Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Češkoj i Poljskoj, dolazak u Hrvatsku čini se logičnim. Hrvatski kupci već godinama posjećuju najbliže trgovine u Grazu i Ljubljani, a otvaranje prve robne kuće u Zagrebu značajno bi utjecalo na domaću fast-fashion scenu, trenutno pod dominacijom Inditexa i H&M-a.

Primark, osnovan 1969. u Irskoj kao Penneys, danas je globalni lanac s više od 480 trgovina u 19 zemalja Europe i SAD-a. Ako je suditi prema obrascu širenja u regiji, službena potvrda za Hrvatsku vjerojatno će stići tek kada svi ugovori o zakupu budu finalizirani, no industrijski signali ukazuju da se teren za 2027. već priprema.

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Ključne riječi
Primark Barkod

Komentara 2

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ZO
Zorica48
11:37 21.07.2026.

Gledam u Zagrebu mnogo trgovina u Eveni Mall koje su vecinom prazne, jasno.samo kada su rasprodaje ili pred Bozic. Vozim se Ilicom, Bivsom Koncarevom, Vlaskom, Maksimirskom, ostalo vrlo malo trgovina koje.sigurno.jedva zivotare. U Zagrebu veliki broj soping centara sa svim mogucim trgovinama. Ja sam muslila da ce biti kao sto je davno receno.soping trgovine biti na ulazu.u.grad. A sada svaka cetvrt ima po 2,3,4 soping centra. Dobro mislila sam da ce okolna mjesta dolaziti u Zagreb medjutim sada i svako.malo mjesto pokraj naseg grada.ima isto po par centara. Zagreb ima dva Metroa, a.nekada.davno.odlazili.u Graz u jedan . Odlazili.mi, Slovenci, vjerovatno i Madjari, jasno i Austrijanci. Pa i neki strucnjaci govore da imamo.previse soping centara. Bilo bi zanimljivo.da netko to istrazi , kolika je zarada.

Avatar horuk
horuk
11:29 21.07.2026.

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